फोटो गैलरी बॉलीवुड 'थामा' की सक्सेस के बाद मुंबई में स्पॉट हुईं बेताल की गर्लफ्रेंड, नो मेकअप लुक में भी लगीं बला की हसीन

'थामा' की सक्सेस के बाद मुंबई में स्पॉट हुईं बेताल की गर्लफ्रेंड, नो मेकअप लुक में भी लगीं बला की हसीन

Rashmika Mandanna Spotted: थामा के सक्सेस के बाद रश्मिका मंदाना को पैप्स ने मुंबई में स्पॉट किया. वायरल तस्वीरों में उनका खूबसूरत अंदाज आप भी एक बार फिर अपना दिल हार बैठेंगे. देखें लेटेस्ट तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 08:12 PM (IST)
Rashmika Mandanna Spotted: थामा के सक्सेस के बाद रश्मिका मंदाना को पैप्स ने मुंबई में स्पॉट किया. वायरल तस्वीरों में उनका खूबसूरत अंदाज आप भी एक बार फिर अपना दिल हार बैठेंगे. देखें लेटेस्ट तस्वीरें.

रश्मिका मंदाना को हाल ही में पैप्स ने मुंबई में स्पॉट किया. इस दौरान अपने कैजुअल नो मेकअप लुक से उन्होंने फैंस को दीवाना बना किया. सोशल मीडिया पर हसीना की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. आप भी देखिए एक झलक

1/7
'थामा' की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपने वायरल फोटोज से बिजलियां गिरा रही हैं. दरअसल हाल ही में उन्हें पैप्स ने स्पॉट किया जहां उन्हें बिल्कुल कैजुअल अवतार में देखा गया.
'थामा' की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपने वायरल फोटोज से बिजलियां गिरा रही हैं. दरअसल हाल ही में उन्हें पैप्स ने स्पॉट किया जहां उन्हें बिल्कुल कैजुअल अवतार में देखा गया.
2/7
वायरल तस्वीरों में रश्मिका मंदाना की नेचुरल ब्यूटी देख कोई भी उनका दीवाना बन जाएगा. नो मेकअप लुक में भी हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है.
वायरल तस्वीरों में रश्मिका मंदाना की नेचुरल ब्यूटी देख कोई भी उनका दीवाना बन जाएगा. नो मेकअप लुक में भी हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है.
3/7
पैप्स को एक्ट्रेस ने कई अलग-अलग पोज दिए हैं. पैपराजी ने भी एक्ट्रेस की ब्यूटी को बखूबी कैप्चर किया है. 'थामा' के सक्सेस के बाद उनका पहला पब्लिक अपियरेंस दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है.
पैप्स को एक्ट्रेस ने कई अलग-अलग पोज दिए हैं. पैपराजी ने भी एक्ट्रेस की ब्यूटी को बखूबी कैप्चर किया है. 'थामा' के सक्सेस के बाद उनका पहला पब्लिक अपियरेंस दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है.
4/7
वायरल फोटोज में एक्ट्रेस को पीच कलर के स्वेटशर्ट और ग्रे कलर के ट्राउजर्स में देखा गया. खुले बालों में मुस्कुराते हुए उन्होंने पैप्स के सामने खूब पोज दिया है. फैंस को एक्ट्रेस का ऐसा अवतार काफी पसंद आ रहा है.
वायरल फोटोज में एक्ट्रेस को पीच कलर के स्वेटशर्ट और ग्रे कलर के ट्राउजर्स में देखा गया. खुले बालों में मुस्कुराते हुए उन्होंने पैप्स के सामने खूब पोज दिया है. फैंस को एक्ट्रेस का ऐसा अवतार काफी पसंद आ रहा है.
5/7
रश्मिका मंदाना ने कैजुअल आउटफिट के साथ अपनी ब्यूटी को बखूबी फ्लॉन्ट किया है. 'थामा' के बाद रश्मिका मंदाना के पास कई फिल्मों का लाइनअप भी किया हुआ है. आने वाले समय में उन्हें एक से बढ़कर एक दमदार फिल्मों में देखा जाएगा.
रश्मिका मंदाना ने कैजुअल आउटफिट के साथ अपनी ब्यूटी को बखूबी फ्लॉन्ट किया है. 'थामा' के बाद रश्मिका मंदाना के पास कई फिल्मों का लाइनअप भी किया हुआ है. आने वाले समय में उन्हें एक से बढ़कर एक दमदार फिल्मों में देखा जाएगा.
6/7
एक्ट्रेस अब तेलुगु फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में नजर आएंगी जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इसके बाद एक्ट्रेस 'मीसा' में नजर आएंगी. ये मूवी 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
एक्ट्रेस अब तेलुगु फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में नजर आएंगी जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इसके बाद एक्ट्रेस 'मीसा' में नजर आएंगी. ये मूवी 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
7/7
पर्सनल लाइफ की बात करें तो बीते दिनों रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी इंगेजमेंट की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे थे. हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक दूसरे को 2018 से डेट कर रहे हैं और कपल अगले साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो बीते दिनों रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी इंगेजमेंट की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे थे. हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक दूसरे को 2018 से डेट कर रहे हैं और कपल अगले साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
Published at : 31 Oct 2025 08:12 PM (IST)
Rashmika Mandanna Thamma Mysaa

