पर्सनल लाइफ की बात करें तो बीते दिनों रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी इंगेजमेंट की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे थे. हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक दूसरे को 2018 से डेट कर रहे हैं और कपल अगले साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.