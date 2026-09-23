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मिलान के रेड कार्पेट पर रश्मिका का ग्लैमरस अंदाज, ग्लोबल सितारों के साथ दिखीं स्टाइलिश
रश्मिका मंदाना ने मिलान के वोग वर्ल्ड इवेंट में ग्लोबल सितारों के साथ रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा. अनामिका खन्ना के ब्लैक गाउन में वह बेहद स्टाइलिश नजर आईं और सबका ध्यान खींचा.
रश्मिका मंदाना ने मिलान के वोग वर्ल्ड इवेंट में ग्लोबल सितारों के साथ रेड कार्पेट पर अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा.अनामिका खन्ना के ब्लैक गाउन में उनका लुक बेहद खूबसूरत नजर आया.
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Published at : 23 Sep 2026 07:25 PM (IST)
Tags :Rashmika Shines
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मिलान के रेड कार्पेट पर रश्मिका का ग्लैमरस अंदाज, ग्लोबल सितारों के साथ दिखीं स्टाइलिश
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