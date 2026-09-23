मिलान के रेड कार्पेट पर रश्मिका का ग्लैमरस अंदाज, ग्लोबल सितारों के साथ दिखीं स्टाइलिश

वोग वर्ल्ड मिलान में हुए इस इवेंट में फैशन,आर्ट और म्यूजिक की दुनिया के कई बड़े सितारे पहुंचे. जहां रश्मिका मंदाना भी इस खास इवेंट का हिस्सा बनी और अपनी ग्लैमरस लुक से लोगों का ध्यान खींचा.