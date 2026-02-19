रश्मिका मंदाना की 10 तस्वीरें, हर लुक में हुस्न परी लगती हैं एक्ट्रेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्ट्रेस रश्मिक मंदाना जल्द ही एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. इसी के साथ आइए रश्मिका की उन फोटोज को देखते हैं, जिनमें वह हुस्न परी से कम नहीं लग रही.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Feb 2026 03:25 PM (IST)
एक्ट्रेस रश्मिक मंदाना जल्द ही एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. इसी के साथ आइए रश्मिका की उन फोटोज को देखते हैं, जिनमें वह हुस्न परी से कम नहीं लग रही.

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में है. बीते कुछ समय से एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ उनकी शादी की खबरें इंटरनेट पर हलचल मचा रही है. 26 फरवरी को दोनों सात फेरे लेने वाले है. तो आइए रश्मिका की कुछ खूबसूरत तस्वीरों को देखते हैं.

1/10
खिड़की के पास बैठे रश्मिका व्हाइट कलर की फ्लोरल ड्रेस में बहुत एलिगेंट और क्लासी लग रही है. नेचुरल मेकअप और उनकी मुस्कान इस तस्वीर को खास बना रही है.
खिड़की के पास बैठे रश्मिका व्हाइट कलर की फ्लोरल ड्रेस में बहुत एलिगेंट और क्लासी लग रही है. नेचुरल मेकअप और उनकी मुस्कान इस तस्वीर को खास बना रही है.
2/10
पिंक साड़ी में साइड पोज देते हुए रश्मिका का लुक बहुत ही खूबसूरत है. लंबे झुमके और हल्के मेकअप में वह बहुत रॉयल लग रही है.
पिंक साड़ी में साइड पोज देते हुए रश्मिका का लुक बहुत ही खूबसूरत है. लंबे झुमके और हल्के मेकअप में वह बहुत रॉयल लग रही है.
Published at : 19 Feb 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna

बॉलीवुड फोटो गैलरी

