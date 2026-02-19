एक्सप्लोरर
रश्मिका मंदाना की 10 तस्वीरें, हर लुक में हुस्न परी लगती हैं एक्ट्रेस
एक्ट्रेस रश्मिक मंदाना जल्द ही एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. इसी के साथ आइए रश्मिका की उन फोटोज को देखते हैं, जिनमें वह हुस्न परी से कम नहीं लग रही.
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में है. बीते कुछ समय से एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ उनकी शादी की खबरें इंटरनेट पर हलचल मचा रही है. 26 फरवरी को दोनों सात फेरे लेने वाले है. तो आइए रश्मिका की कुछ खूबसूरत तस्वीरों को देखते हैं.
Published at : 19 Feb 2026 03:25 PM (IST)
Tags :Rashmika Mandanna
