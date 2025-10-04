हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरश्मिका मंदना की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें: हुस्न की मल्लिका हैं एक्ट्रेस्, इनकी स्माइल के भी दीवाने हैं लोग

रश्मिका मंदना की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें: हुस्न की मल्लिका हैं एक्ट्रेस्, इनकी स्माइल के भी दीवाने हैं लोग

Shrivalli Rashmika: रश्मिका मंदाना अपनी खूबसूरती और मुस्कान के लिए जानी जाती हैं. उनकी नई तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. कम समय में ही उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बना ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 11:56 AM (IST)
Shrivalli Rashmika: रश्मिका मंदाना अपनी खूबसूरती और मुस्कान के लिए जानी जाती हैं. उनकी नई तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. कम समय में ही उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बना ली.

रश्मिका मंदाना अपनी खूबसूरती और मुस्कान के लिए फैंस के बीच काफी फेमस हैं. वे साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी हैं. उनकी ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं और फैंस उनके स्टाइल के दीवाने हैं. हाल ही में रश्मिका की एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ सगाई के रूमर्स फैले हुए हैं. हालांकि, दोनों ने इस बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर काफी तेजी से वायरल हुई. रश्मिका अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं, और उनके फैंस उनकी हर अपडेट का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

1/10
रश्मिका मंदाना इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत गहरे हरे रंग की साटन साड़ी में नज़र आ रही हैं. साड़ी की चमक उसके फैब्रिक के कारण है, जो इस लुक को बहुत ग्लैमरस बना रहा है. उन्होंने इसे एक मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहना है, जिसमें उनकी टोन्ड फिजिक दिखाई दे रही है. खुले, हल्के वेवी बाल और एक ब्रेसलेट के साथ यह लुक मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ भी बेहद स्टाइलिश लग रहा है.
रश्मिका मंदाना इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत गहरे हरे रंग की साटन साड़ी में नज़र आ रही हैं. साड़ी की चमक उसके फैब्रिक के कारण है, जो इस लुक को बहुत ग्लैमरस बना रहा है. उन्होंने इसे एक मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहना है, जिसमें उनकी टोन्ड फिजिक दिखाई दे रही है. खुले, हल्के वेवी बाल और एक ब्रेसलेट के साथ यह लुक मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ भी बेहद स्टाइलिश लग रहा है.
2/10
इस लुक मे रश्मिका ने एक चॉकलेट ब्राउन रंग की मैक्सी ड्रेस पहनी है, जो एक शर्ट जैसी लुक दे रही है, जिसमें फुल स्लीव्स और कॉलर है. यह ड्रेस एक ए-लाइन स्कर्ट की तरह नीचे तक जा रही है, जिससे उन्हें एक लंबी और स्लीक अपीयरेंस मिल रहा है. रश्मिका ने अपने बाल ऊपर एक नीट बन में बांधे हैं और छोटे हूप इयररिंग्स पहने हैं, जिससे उनका यह मिनिमल और सोफिस्टिकेटेड लुक कम्प्लीट हो रहा है. वह अपनी कमर पर हाथ रखकर कॉन्फिडेंट पोज़ दे रही हैं.
इस लुक मे रश्मिका ने एक चॉकलेट ब्राउन रंग की मैक्सी ड्रेस पहनी है, जो एक शर्ट जैसी लुक दे रही है, जिसमें फुल स्लीव्स और कॉलर है. यह ड्रेस एक ए-लाइन स्कर्ट की तरह नीचे तक जा रही है, जिससे उन्हें एक लंबी और स्लीक अपीयरेंस मिल रहा है. रश्मिका ने अपने बाल ऊपर एक नीट बन में बांधे हैं और छोटे हूप इयररिंग्स पहने हैं, जिससे उनका यह मिनिमल और सोफिस्टिकेटेड लुक कम्प्लीट हो रहा है. वह अपनी कमर पर हाथ रखकर कॉन्फिडेंट पोज़ दे रही हैं.
3/10
इस तस्वीर में रश्मिका ने क्लासी और बॉसी सूट लुक में नज़र अपनाया हैं. उन्होंने ग्रे रंग का पिनस्ट्राइप थ्री-पीस सूट पहना है, जिसमें ढीली-ढाली पैंट्स और एक वेस्टकोट है, जिसके ऊपर उन्होंने मैचिंग ब्लेज़र कैरी किया है. अंदर उन्होंने एक सिंपल सफ़ेद शर्ट पहनी है, जिसका कॉलर बाहर दिख रहा है. उनके बाल खुले और हल्के वेवी हैं, और चेहरे पर एक इंटेंस और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन है. यह लुक बहुत ही पावरफुल, स्टाइलिश और मॉर्डन है.
इस तस्वीर में रश्मिका ने क्लासी और बॉसी सूट लुक में नज़र अपनाया हैं. उन्होंने ग्रे रंग का पिनस्ट्राइप थ्री-पीस सूट पहना है, जिसमें ढीली-ढाली पैंट्स और एक वेस्टकोट है, जिसके ऊपर उन्होंने मैचिंग ब्लेज़र कैरी किया है. अंदर उन्होंने एक सिंपल सफ़ेद शर्ट पहनी है, जिसका कॉलर बाहर दिख रहा है. उनके बाल खुले और हल्के वेवी हैं, और चेहरे पर एक इंटेंस और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन है. यह लुक बहुत ही पावरफुल, स्टाइलिश और मॉर्डन है.
4/10
रश्मिका ने इस तस्वीर में एक शानदार डीप पर्पल रंग की साड़ी में नज़र आ रही हैं. साड़ी के पल्लू पर बड़े और चमकते हुए अक्षरों में उनकी फिल्म के मशहूर किरदार का नाम श्रीवल्ली लिखा हुआ है, जो इस लुक का मुख्य अट्रैक्शन है. उनके बाल खुले और लहराते हुए हैं, और वह एक प्यारी-सी स्माइल के साथ, ऊपर की ओर देखते हुए, पोज़ दे रही हैं. उनका यह देसी लेकिन ग्लैमरस लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है.
रश्मिका ने इस तस्वीर में एक शानदार डीप पर्पल रंग की साड़ी में नज़र आ रही हैं. साड़ी के पल्लू पर बड़े और चमकते हुए अक्षरों में उनकी फिल्म के मशहूर किरदार का नाम श्रीवल्ली लिखा हुआ है, जो इस लुक का मुख्य अट्रैक्शन है. उनके बाल खुले और लहराते हुए हैं, और वह एक प्यारी-सी स्माइल के साथ, ऊपर की ओर देखते हुए, पोज़ दे रही हैं. उनका यह देसी लेकिन ग्लैमरस लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है.
5/10
इस लुक मे रश्मिका ने एक ऑल-ब्लैक ट्रेंडी लुक कैरी किया हैं. उन्होंने काले रंग की एक ढीली टी-शर्ट पहनी है, जिसके नीचे काले रंग की लेस डिटेलिंग वाली स्कर्ट है. उनके पैरों में काले रंग की शीर स्टॉकिंग्स हैं, जो इस लुक को एक वेस्टर्न टच दे रही हैं. लेकिन सबसे खास है उनका ब्राइट पिंक स्नीकर्स पहनना, जो पूरे काले आउटफिट के साथ एक फंकी कॉन्ट्रास्ट बना रहे हैं. खुले बाल और एक स्टाइलिश पोज़ के साथ, यह लुक बहुत ही कूल और फैशन-फॉरवर्ड है.
इस लुक मे रश्मिका ने एक ऑल-ब्लैक ट्रेंडी लुक कैरी किया हैं. उन्होंने काले रंग की एक ढीली टी-शर्ट पहनी है, जिसके नीचे काले रंग की लेस डिटेलिंग वाली स्कर्ट है. उनके पैरों में काले रंग की शीर स्टॉकिंग्स हैं, जो इस लुक को एक वेस्टर्न टच दे रही हैं. लेकिन सबसे खास है उनका ब्राइट पिंक स्नीकर्स पहनना, जो पूरे काले आउटफिट के साथ एक फंकी कॉन्ट्रास्ट बना रहे हैं. खुले बाल और एक स्टाइलिश पोज़ के साथ, यह लुक बहुत ही कूल और फैशन-फॉरवर्ड है.
6/10
इस तस्वीर में रश्मिका ने एक स्टाइलिश डेनिम ऑन डेनिम लुक दिया हैं. उन्होंने गहरे नीले रंग की चौड़ी डेनिम जींस के साथ एक मैचिंग डेनिम जैकेट पहनी है. इस जैकेट के नीचे उन्होंने एक सफेद कॉलर वाली शर्ट पहनी है, जो उनके लुक को फ्रेशनेस दे रही है. रश्मिका ने सफेद पॉइंटेड जूते और एक पतली काली बेल्ट एक्सेसराइज़ की है. लिफ्ट के अंदर एक मज़ेदार पोज़ में खड़ी, यह लुक बहुत ही कैज़ुअल, कूल और मॉडर्न वाइब दे रहा है.
इस तस्वीर में रश्मिका ने एक स्टाइलिश डेनिम ऑन डेनिम लुक दिया हैं. उन्होंने गहरे नीले रंग की चौड़ी डेनिम जींस के साथ एक मैचिंग डेनिम जैकेट पहनी है. इस जैकेट के नीचे उन्होंने एक सफेद कॉलर वाली शर्ट पहनी है, जो उनके लुक को फ्रेशनेस दे रही है. रश्मिका ने सफेद पॉइंटेड जूते और एक पतली काली बेल्ट एक्सेसराइज़ की है. लिफ्ट के अंदर एक मज़ेदार पोज़ में खड़ी, यह लुक बहुत ही कैज़ुअल, कूल और मॉडर्न वाइब दे रहा है.
7/10
रश्मिका इस तस्वीर में एक बेहद शानदार और ट्रेडिशनल लुक में हैं, जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की सड़क कैरी किया है. उन्होंने हल्के क्रीम रंग का फुल स्लीव्स अनारकली सूट पहना है, जिस पर बारीक कढ़ाई का काम किया गया है. इस अनारकली के साथ उन्होंने एक लाल और गुलाबी रंग का दुपट्टा लीया है, जिस पर ज़री का बॉर्डर और काम है. भारी सिल्वर ऑक्सीडाइज़्ड चोकर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ, उनका यह देसी लुक इंटरनेशनल माहौल में भी भारतीय कल्चर को दिखा रहा है.
रश्मिका इस तस्वीर में एक बेहद शानदार और ट्रेडिशनल लुक में हैं, जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की सड़क कैरी किया है. उन्होंने हल्के क्रीम रंग का फुल स्लीव्स अनारकली सूट पहना है, जिस पर बारीक कढ़ाई का काम किया गया है. इस अनारकली के साथ उन्होंने एक लाल और गुलाबी रंग का दुपट्टा लीया है, जिस पर ज़री का बॉर्डर और काम है. भारी सिल्वर ऑक्सीडाइज़्ड चोकर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ, उनका यह देसी लुक इंटरनेशनल माहौल में भी भारतीय कल्चर को दिखा रहा है.
8/10
रश्मिका इस तस्वीर में एक बेहद कूल और एथलेटिक लुक में हैं. उन्होंने पूरी तरह सफेद रंग के कैज़ुअल कपड़े पहने हैं, जिसमें हाई-वेस्ट जॉगर्स और ऊपर एक सफेद क्रॉप टी-शर्ट है, जिसे सामने से नॉट बाँधकर स्टाइल किया गया है. यह पूरा सफेद लुक उनके ब्राइट पिंक स्नीकर्स के साथ एक शानदार और ट्रेंडी कॉन्ट्रास्ट बना रहा है. खुले बाल और एक रिलैक्स पोज़ के साथ, यह लुक कम्फर्टेबल और स्टाइलिश समर फैशन के लिए एकदम सही है.
रश्मिका इस तस्वीर में एक बेहद कूल और एथलेटिक लुक में हैं. उन्होंने पूरी तरह सफेद रंग के कैज़ुअल कपड़े पहने हैं, जिसमें हाई-वेस्ट जॉगर्स और ऊपर एक सफेद क्रॉप टी-शर्ट है, जिसे सामने से नॉट बाँधकर स्टाइल किया गया है. यह पूरा सफेद लुक उनके ब्राइट पिंक स्नीकर्स के साथ एक शानदार और ट्रेंडी कॉन्ट्रास्ट बना रहा है. खुले बाल और एक रिलैक्स पोज़ के साथ, यह लुक कम्फर्टेबल और स्टाइलिश समर फैशन के लिए एकदम सही है.
9/10
इस तस्वीर में रश्मिका ने एक डार्क, यूटिलिटी-इंस्पायर्ड लुक कैरी किया हैं. उन्होंने काले रंग की नी-लेंथ ड्रेस पहनी है, जिसके ऊपर एक स्लीवलेस वेस्ट लेयर की है, जिसमें पॉकेट्स और ज़िपर डिटेलिंग है. वेस्ट पर एक पतली बेल्ट है, जो वेस्टलाइन को हाईलाइट कर रही है. इस लुक को उन्होंने काले रंग के ऊँचे बूट्स और एक मोटी सिल्वर चेन नेकपीस के साथ कम्प्लीट किया है. खुले, मीडियम लेंथ के बाल और एक प्यारी स्माइल के साथ उनका यह लुक रफ-एंड-टफ और फैशनेबल है.
इस तस्वीर में रश्मिका ने एक डार्क, यूटिलिटी-इंस्पायर्ड लुक कैरी किया हैं. उन्होंने काले रंग की नी-लेंथ ड्रेस पहनी है, जिसके ऊपर एक स्लीवलेस वेस्ट लेयर की है, जिसमें पॉकेट्स और ज़िपर डिटेलिंग है. वेस्ट पर एक पतली बेल्ट है, जो वेस्टलाइन को हाईलाइट कर रही है. इस लुक को उन्होंने काले रंग के ऊँचे बूट्स और एक मोटी सिल्वर चेन नेकपीस के साथ कम्प्लीट किया है. खुले, मीडियम लेंथ के बाल और एक प्यारी स्माइल के साथ उनका यह लुक रफ-एंड-टफ और फैशनेबल है.
10/10
रश्मिका इस तस्वीर में एक खूबसूरत और एलिगेंट पीच रंग की प्लेन शिफॉन साड़ी में दिखाई दे रही हैं. यह साड़ी पूरी तरह सादी है, जिसमें किनारों पर एक पतला-सा गोल्डन बॉर्डर है. उन्होंने इसे डीप-नेक मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना है. एक्सेसरीज़ में, उन्होंने गोल्डन चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके और हाथों में कई गोल्डन चूड़ियाँ पहनी हैं. उनके बाल पीछे बंधे हुए हैं, और उनका मेकअप सटल है, जो उनके चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान के साथ, उन्हें एक फेस्टिव और ग्रेसफुल लुक दे रहा है.
रश्मिका इस तस्वीर में एक खूबसूरत और एलिगेंट पीच रंग की प्लेन शिफॉन साड़ी में दिखाई दे रही हैं. यह साड़ी पूरी तरह सादी है, जिसमें किनारों पर एक पतला-सा गोल्डन बॉर्डर है. उन्होंने इसे डीप-नेक मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना है. एक्सेसरीज़ में, उन्होंने गोल्डन चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके और हाथों में कई गोल्डन चूड़ियाँ पहनी हैं. उनके बाल पीछे बंधे हुए हैं, और उनका मेकअप सटल है, जो उनके चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान के साथ, उन्हें एक फेस्टिव और ग्रेसफुल लुक दे रहा है.
Published at : 04 Oct 2025 11:56 AM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna Pushpa - The Rise Shrivalli

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Alert: महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति, बिहार-झारखंड में बारिश का अलर्ट, जानें यूपी, दिल्ली-NCR में 7 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति, बिहार-झारखंड में बारिश का अलर्ट, जानें यूपी, दिल्ली-NCR में 7 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली नहीं जा पाएंगे सपा नेता! लखनऊ में माता प्रसाद पांडेय और संभल में सांसद बर्क हाउस अरेस्ट
बरेली नहीं जा पाएंगे सपा नेता! लखनऊ में माता प्रसाद पांडेय और संभल में सांसद बर्क हाउस अरेस्ट
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Alert: महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति, बिहार-झारखंड में बारिश का अलर्ट, जानें यूपी, दिल्ली-NCR में 7 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति, बिहार-झारखंड में बारिश का अलर्ट, जानें यूपी, दिल्ली-NCR में 7 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली नहीं जा पाएंगे सपा नेता! लखनऊ में माता प्रसाद पांडेय और संभल में सांसद बर्क हाउस अरेस्ट
बरेली नहीं जा पाएंगे सपा नेता! लखनऊ में माता प्रसाद पांडेय और संभल में सांसद बर्क हाउस अरेस्ट
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
स्पोर्ट्स
India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
लाइफस्टाइल
बच्चों का ऑनलाइन गेमिंग की लत से कैसे करें बचाव? जानें 5 असरदार टिप्स
बच्चों का ऑनलाइन गेमिंग की लत से कैसे करें बचाव? जानें 5 असरदार टिप्स
जनरल नॉलेज
भारत की आजादी को तो 78 साल ही हुए तो 8 अक्टूबर को 93वां 'वायु सेना दिवस' कैसे मनाएगी IAF? जान लीजिए वजह
भारत की आजादी को तो 78 साल ही हुए तो 8 अक्टूबर को 93वां 'वायु सेना दिवस' कैसे मनाएगी IAF? जान लीजिए वजह
नौकरी
बिहार में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर भर्ती का आज आखिरी मौका, फटाफट करें अप्लाई
बिहार में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर भर्ती का आज आखिरी मौका, फटाफट करें अप्लाई
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget