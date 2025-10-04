रश्मिका मंदाना इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत गहरे हरे रंग की साटन साड़ी में नज़र आ रही हैं. साड़ी की चमक उसके फैब्रिक के कारण है, जो इस लुक को बहुत ग्लैमरस बना रहा है. उन्होंने इसे एक मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहना है, जिसमें उनकी टोन्ड फिजिक दिखाई दे रही है. खुले, हल्के वेवी बाल और एक ब्रेसलेट के साथ यह लुक मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ भी बेहद स्टाइलिश लग रहा है.
इस लुक मे रश्मिका ने एक चॉकलेट ब्राउन रंग की मैक्सी ड्रेस पहनी है, जो एक शर्ट जैसी लुक दे रही है, जिसमें फुल स्लीव्स और कॉलर है. यह ड्रेस एक ए-लाइन स्कर्ट की तरह नीचे तक जा रही है, जिससे उन्हें एक लंबी और स्लीक अपीयरेंस मिल रहा है. रश्मिका ने अपने बाल ऊपर एक नीट बन में बांधे हैं और छोटे हूप इयररिंग्स पहने हैं, जिससे उनका यह मिनिमल और सोफिस्टिकेटेड लुक कम्प्लीट हो रहा है. वह अपनी कमर पर हाथ रखकर कॉन्फिडेंट पोज़ दे रही हैं.
इस तस्वीर में रश्मिका ने क्लासी और बॉसी सूट लुक में नज़र अपनाया हैं. उन्होंने ग्रे रंग का पिनस्ट्राइप थ्री-पीस सूट पहना है, जिसमें ढीली-ढाली पैंट्स और एक वेस्टकोट है, जिसके ऊपर उन्होंने मैचिंग ब्लेज़र कैरी किया है. अंदर उन्होंने एक सिंपल सफ़ेद शर्ट पहनी है, जिसका कॉलर बाहर दिख रहा है. उनके बाल खुले और हल्के वेवी हैं, और चेहरे पर एक इंटेंस और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन है. यह लुक बहुत ही पावरफुल, स्टाइलिश और मॉर्डन है.
रश्मिका ने इस तस्वीर में एक शानदार डीप पर्पल रंग की साड़ी में नज़र आ रही हैं. साड़ी के पल्लू पर बड़े और चमकते हुए अक्षरों में उनकी फिल्म के मशहूर किरदार का नाम श्रीवल्ली लिखा हुआ है, जो इस लुक का मुख्य अट्रैक्शन है. उनके बाल खुले और लहराते हुए हैं, और वह एक प्यारी-सी स्माइल के साथ, ऊपर की ओर देखते हुए, पोज़ दे रही हैं. उनका यह देसी लेकिन ग्लैमरस लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है.
इस लुक मे रश्मिका ने एक ऑल-ब्लैक ट्रेंडी लुक कैरी किया हैं. उन्होंने काले रंग की एक ढीली टी-शर्ट पहनी है, जिसके नीचे काले रंग की लेस डिटेलिंग वाली स्कर्ट है. उनके पैरों में काले रंग की शीर स्टॉकिंग्स हैं, जो इस लुक को एक वेस्टर्न टच दे रही हैं. लेकिन सबसे खास है उनका ब्राइट पिंक स्नीकर्स पहनना, जो पूरे काले आउटफिट के साथ एक फंकी कॉन्ट्रास्ट बना रहे हैं. खुले बाल और एक स्टाइलिश पोज़ के साथ, यह लुक बहुत ही कूल और फैशन-फॉरवर्ड है.
इस तस्वीर में रश्मिका ने एक स्टाइलिश डेनिम ऑन डेनिम लुक दिया हैं. उन्होंने गहरे नीले रंग की चौड़ी डेनिम जींस के साथ एक मैचिंग डेनिम जैकेट पहनी है. इस जैकेट के नीचे उन्होंने एक सफेद कॉलर वाली शर्ट पहनी है, जो उनके लुक को फ्रेशनेस दे रही है. रश्मिका ने सफेद पॉइंटेड जूते और एक पतली काली बेल्ट एक्सेसराइज़ की है. लिफ्ट के अंदर एक मज़ेदार पोज़ में खड़ी, यह लुक बहुत ही कैज़ुअल, कूल और मॉडर्न वाइब दे रहा है.
रश्मिका इस तस्वीर में एक बेहद शानदार और ट्रेडिशनल लुक में हैं, जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की सड़क कैरी किया है. उन्होंने हल्के क्रीम रंग का फुल स्लीव्स अनारकली सूट पहना है, जिस पर बारीक कढ़ाई का काम किया गया है. इस अनारकली के साथ उन्होंने एक लाल और गुलाबी रंग का दुपट्टा लीया है, जिस पर ज़री का बॉर्डर और काम है. भारी सिल्वर ऑक्सीडाइज़्ड चोकर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ, उनका यह देसी लुक इंटरनेशनल माहौल में भी भारतीय कल्चर को दिखा रहा है.
रश्मिका इस तस्वीर में एक बेहद कूल और एथलेटिक लुक में हैं. उन्होंने पूरी तरह सफेद रंग के कैज़ुअल कपड़े पहने हैं, जिसमें हाई-वेस्ट जॉगर्स और ऊपर एक सफेद क्रॉप टी-शर्ट है, जिसे सामने से नॉट बाँधकर स्टाइल किया गया है. यह पूरा सफेद लुक उनके ब्राइट पिंक स्नीकर्स के साथ एक शानदार और ट्रेंडी कॉन्ट्रास्ट बना रहा है. खुले बाल और एक रिलैक्स पोज़ के साथ, यह लुक कम्फर्टेबल और स्टाइलिश समर फैशन के लिए एकदम सही है.
इस तस्वीर में रश्मिका ने एक डार्क, यूटिलिटी-इंस्पायर्ड लुक कैरी किया हैं. उन्होंने काले रंग की नी-लेंथ ड्रेस पहनी है, जिसके ऊपर एक स्लीवलेस वेस्ट लेयर की है, जिसमें पॉकेट्स और ज़िपर डिटेलिंग है. वेस्ट पर एक पतली बेल्ट है, जो वेस्टलाइन को हाईलाइट कर रही है. इस लुक को उन्होंने काले रंग के ऊँचे बूट्स और एक मोटी सिल्वर चेन नेकपीस के साथ कम्प्लीट किया है. खुले, मीडियम लेंथ के बाल और एक प्यारी स्माइल के साथ उनका यह लुक रफ-एंड-टफ और फैशनेबल है.
रश्मिका इस तस्वीर में एक खूबसूरत और एलिगेंट पीच रंग की प्लेन शिफॉन साड़ी में दिखाई दे रही हैं. यह साड़ी पूरी तरह सादी है, जिसमें किनारों पर एक पतला-सा गोल्डन बॉर्डर है. उन्होंने इसे डीप-नेक मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना है. एक्सेसरीज़ में, उन्होंने गोल्डन चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके और हाथों में कई गोल्डन चूड़ियाँ पहनी हैं. उनके बाल पीछे बंधे हुए हैं, और उनका मेकअप सटल है, जो उनके चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान के साथ, उन्हें एक फेस्टिव और ग्रेसफुल लुक दे रहा है.
