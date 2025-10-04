इस लुक मे रश्मिका ने एक चॉकलेट ब्राउन रंग की मैक्सी ड्रेस पहनी है, जो एक शर्ट जैसी लुक दे रही है, जिसमें फुल स्लीव्स और कॉलर है. यह ड्रेस एक ए-लाइन स्कर्ट की तरह नीचे तक जा रही है, जिससे उन्हें एक लंबी और स्लीक अपीयरेंस मिल रहा है. रश्मिका ने अपने बाल ऊपर एक नीट बन में बांधे हैं और छोटे हूप इयररिंग्स पहने हैं, जिससे उनका यह मिनिमल और सोफिस्टिकेटेड लुक कम्प्लीट हो रहा है. वह अपनी कमर पर हाथ रखकर कॉन्फिडेंट पोज़ दे रही हैं.