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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशादी के बाद रश्मिका ने पति विजय संग खास अंदाज में सेलिब्रेट किया पहला बर्थडे, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

शादी के बाद रश्मिका ने पति विजय संग खास अंदाज में सेलिब्रेट किया पहला बर्थडे, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

Rashmika Mandanna Birthday Celebration: रश्मिका मंदाना ने हाल ही में विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बाद अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने बर्थडे की कई तस्वीरें शेयर कीं हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 10 Apr 2026 12:04 PM (IST)
Rashmika Mandanna Birthday Celebration: रश्मिका मंदाना ने हाल ही में विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बाद अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने बर्थडे की कई तस्वीरें शेयर कीं हैं.

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने शादी के बाद हाल ही में अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. रश्मिका ने सोशल मीडिया पर कई सारी फोटोज शेयर करके अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. साथ ही उन्होंने एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.

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रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर बर्थडे सेलिब्रेशन की कई फोटोज शेयर की हैं की हैं. पहली फोटो में रश्मिका के साथ पति विजय देवरकोंडा के नजर आ रही हैं.
रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर बर्थडे सेलिब्रेशन की कई फोटोज शेयर की हैं की हैं. पहली फोटो में रश्मिका के साथ पति विजय देवरकोंडा के नजर आ रही हैं.
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एक तस्वीर में रश्मिका और विजय रश्मिका के माता-पिता के साथ भी दिख रहे हैं.
एक तस्वीर में रश्मिका और विजय रश्मिका के माता-पिता के साथ भी दिख रहे हैं.
Published at : 10 Apr 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna

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