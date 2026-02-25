हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडVIROSH Wedding: जापानी खाने से लेकर पूल पार्टी तक, जानें ‘विरोश’ की प्री-वेडिंग में क्या है खास, देखें तस्वीरें

Virosh Pre-Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की तैयारियां उदयपुर में शुरू हो चुकी हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की झलक शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Feb 2026 02:32 PM (IST)
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं जिससे साफ हो गया है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर शेयर की गई प्री-वेडिंग झलकियों ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. उदयपुर में होने वाली इस शादी को लेकर हर तरफ बस ‘विरोश’ की ही चर्चा हो रही है.

बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में इन दिनों जिस शादी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की. काफी समय से दोनों के रिश्ते को लेकर बातें चल रही थीं लेकिन अब ‘विरोश’ की शादी सच में होने जा रही है.
उदयपुर से सामने आई कुछ झलकियों ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. दोनों 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. अभी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी हैं.
Published at : 25 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna VIROSH Wedding

