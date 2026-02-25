एक्सप्लोरर
VIROSH Wedding: जापानी खाने से लेकर पूल पार्टी तक, जानें ‘विरोश’ की प्री-वेडिंग में क्या है खास, देखें तस्वीरें
Virosh Pre-Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की तैयारियां उदयपुर में शुरू हो चुकी हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की झलक शेयर की है.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं जिससे साफ हो गया है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर शेयर की गई प्री-वेडिंग झलकियों ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. उदयपुर में होने वाली इस शादी को लेकर हर तरफ बस ‘विरोश’ की ही चर्चा हो रही है.
Published at : 25 Feb 2026 02:32 PM (IST)
