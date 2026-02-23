हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashmika-Vijay Wedding: कहां हुई थी विजय और रश्मिका की पहली मुलाकात, कैसे हुई प्यार की शरुआत? पूरी फिल्मी है कपल की लव स्टोरी

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 03:17 PM (IST)
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं है. दोस्ती से शुरू हुआ उनका रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदला और सालों तक दोनों ने इसे बेहद प्राइवेट रखा था. कभी वेकेशन की तस्वीरें तो कभी पब्लिक इवेंट्स के छोटे-छोटे मोमेंट्स ने फैंस को उनके रिश्ते की झलक देती रहती थी. अब जब दोनों अपनी शादी को 'द वेडिंग ऑफ वीरोश' का नाम देकर नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनकी पूरी लव स्टोरी फिर से चर्चा में आ गई है.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात साल 2018 में फिल्म गीता गोविंदम की शूटिंग के दौरान हुई थी.इसी फिल्म में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने ऐसा कमाल किया कि डेटिंग की खबरें उड़ने लगी थी. फैंस को लगा कि ये सिर्फ फिल्मी जोड़ी नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी कुछ खास चल रहा है.
साल 2019 में दोनों फिर से फिल्म डियर कॉमरेड में साथ नजर आए थे. ये फिल्म एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा थी और इस दौरान दोनों की बॉन्डिंग और गहरी हो गई थी. रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त रश्मिका एक ब्रेकअप से गुजर रही थीं और विजय उनके लिए बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन कर आए थे. यहीं से दोनों के रिश्ते को एक मजबूत आधार मिला था.
Published at : 23 Feb 2026 03:17 PM (IST)
