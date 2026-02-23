एक्सप्लोरर
Rashmika-Vijay Wedding: कहां हुई थी विजय और रश्मिका की पहली मुलाकात, कैसे हुई प्यार की शरुआत? पूरी फिल्मी है कपल की लव स्टोरी
Rashmika-Vijay Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी काफी फिल्मी रही है. पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई जो धीरे-धीरे गहरे प्यार वाले रिश्ते में बदल गई थी.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं है. दोस्ती से शुरू हुआ उनका रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदला और सालों तक दोनों ने इसे बेहद प्राइवेट रखा था. कभी वेकेशन की तस्वीरें तो कभी पब्लिक इवेंट्स के छोटे-छोटे मोमेंट्स ने फैंस को उनके रिश्ते की झलक देती रहती थी. अब जब दोनों अपनी शादी को 'द वेडिंग ऑफ वीरोश' का नाम देकर नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनकी पूरी लव स्टोरी फिर से चर्चा में आ गई है.
1/8
2/8
Published at : 23 Feb 2026 03:17 PM (IST)
बॉलीवुड
12 Photos
गर्लफ्रेंड सबा का हाथ थामे एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
पाकिस्तानी फिल्मों से इस एक्ट्रेस ने किया करियर शुरू, फिर इंटीमेट सीन देकर मचाया बवाल
बॉलीवुड
9 Photos
नेटफ्लिक्स पर चंद दिन की मेहमान है ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ की ये फिल्में, नहीं देखी तो फौरन देख डालें
बॉलीवुड
8 Photos
'दो दीवाने सहर में' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, अविनाश तिवारी ने दिया मेधा शंकर के साथ पोज
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं उल्का गुप्ता? टीवी शो झांसी की रानी से मिला फेम, अब केरला स्टोरी 2 में आएंगी नजर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'द केरला स्टोरी 2' से 'आजी' तक, इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही कई धमाकेदार फिल्में
मनोरंजन
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
मनोरंजन
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म
मनोरंजन
संडे को 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर मे' में दिखी कांटे की टक्कर, जानें -'ओ रोमियो सहित बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement
बॉलीवुड
12 Photos
गर्लफ्रेंड सबा का हाथ थामे एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion