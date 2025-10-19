हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रश्मिका मंदाना का ग्लैमरस सूट लुक वायरल, दिवाली पार्टी में किया 'थामा' का प्रमोशन

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 05:30 PM (IST)
Rashmika Mandanna Pics: एक्ट्रेस रश्मिका मंदांना को हाल ही में जुहू में स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म का भी प्रमोशन किया.

दीवाली के जश्न के मौके पर रश्मिका मंदाना जूहू में स्पॉट हुईं. इस दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘थामा’ का प्रमोशन भी किया. दिवाली पार्टी में उनका ग्लैमरस लुक और स्टाइल हर किसी की नजरें खींच रहा था. आइए देखें उनकी इस खास दिवाली पार्टी और फिल्म प्रमोशन की कुछ तस्वीरें.

हाल ही में रश्मिका मंदाना दिवाली पार्टी के लिए जुहू में स्पॉट हुईं.
इस दौरान एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत अंदाज में नजर आईं.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रीन कलर का एंब्रॉयडेड सूट पहना था.
इयररिंग्स और बिंदी लगाकर उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया
सटल मेकअप में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत दिख रही थीं.
अपने फेवरेट अंदाज में रश्मिका पैप्स को पोज देती नजर आईं.
उनकी ये तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया ओर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बता दें कि रश्मिका के साथ फिल्म थामा के लीड एक्टर आयुष्मान खुराना भी नजर आए.
दोनों स्टार्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म थामा का प्रमोशन किया.
रश्मिका और आयुष्मान की ये फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.
Published at : 19 Oct 2025 05:30 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thamma

Photo Gallery

ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget