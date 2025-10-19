एक्सप्लोरर
रश्मिका मंदाना का ग्लैमरस सूट लुक वायरल, दिवाली पार्टी में किया 'थामा' का प्रमोशन
Rashmika Mandanna Pics: एक्ट्रेस रश्मिका मंदांना को हाल ही में जुहू में स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म का भी प्रमोशन किया.
दीवाली के जश्न के मौके पर रश्मिका मंदाना जूहू में स्पॉट हुईं. इस दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘थामा’ का प्रमोशन भी किया. दिवाली पार्टी में उनका ग्लैमरस लुक और स्टाइल हर किसी की नजरें खींच रहा था. आइए देखें उनकी इस खास दिवाली पार्टी और फिल्म प्रमोशन की कुछ तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 19 Oct 2025 05:30 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
‘थामा’ से पहले जरूर देखें आयुष्मान की ये 7 धमाकेदार फिल्में, तीसरी ने जीते 35 अवॉर्ड्स
बॉलीवुड
8 Photos
सुष्मिता की एक्स भाभी की 8 तस्वीरें: राजस्थानी ही नहीं वेस्टर्न लुक भी गजब ढहाती हैं चारु
बॉलीवुड
10 Photos
आयुष्मान खुराना ने दी हैं बैक टू बैक 4 फ्लॉप, 'थामा' के बाद इन 2 फिल्मों से होगा कमबैक!
बॉलीवुड
7 Photos
राधिका मर्चेंट के बर्थडे बैश में अनन्या और जाह्नवी ने खूब मचाया धमाल, सामने आई तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
‘थामा’ से पहले जरूर देखें आयुष्मान की ये 7 धमाकेदार फिल्में, तीसरी ने जीते 35 अवॉर्ड्स
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion