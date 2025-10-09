इस फेस्टिव सीजन में ट्राय करें राशि खन्ना के एथनिक लुक्स, दिखेंगी सबसे अलग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइस फेस्टिव सीजन में ट्राय करें राशि खन्ना के एथनिक लुक्स, दिखेंगी सबसे अलग

Rashi Khanna Traditional Outfits: पैन इंडिया स्टार राशि खन्ना स्टाइल और फैशन के मामले में सबसे आगे रहती हैं. इस फेस्टिव सीजन आप भी उनके ये शानदार ट्रेडिशनल लुक्स कॉपी कर भीड़ से अलग दिख सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 09:53 PM (IST)
राशि खन्ना हमेशा ही स्टाइल के मामले में लाइमलाइट में रहती हैं. फेस्टिव सीजन शुरू होते ही सबकी नजरें भी इस पैन इंडिया स्टार पर अटक जाती है. उनके जबरदस्त सूट डिजाइन, रॉयल साड़िया और बेमिसाल लहंगों के कलेक्शन से आप भी स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं.

राशि खन्ना का ये पिंक सूट फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इस प्लेन सूट के साथ हसीना ने प्रिंटेड दुपट्टा कैरी किया है. इस आउटफिट में एक्ट्रेस का लुक सादगी भरा और रॉयल भी नजर आ रहा है. ट्रेडीशनल फुट वेयर और स्टेटमेंट ईयरिंग के साथ अपना लुक कंप्लीट करें.
इस मस्टर्ड येलो कलर के सूट में राशि बेहद हसीन नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने स्मोकी आई मेकअप और कंट्रास्टिंग ज्वैलरी कैरी किया है. अगर आप डे इवेंट्स के लिए कुछ ट्रेडीशनल आउटफिट तलाश कर रही थीं तो एक्ट्रेस के इस लुक को आप री क्रिएट कर सकती हैं.
साड़ियों को फेस्टिव सीजन के लिए हमेशा ही एवरग्रीन आउटफिट माना गया है. इस त्योहारी सीजन में आप अभिनेत्री की तरह आइवरी सिल्क साड़ी को कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज के साथ कैरी करें. अपने बालों को गजरे से सजाते हुए आप सभी की तारीफे अपने नाम कर सकती हैं. मिनिमल मेकअप और हेवी ज्वेलरी के साथ अपना लुक फाइनल करें.
अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस ने सुंदर सा लहंगा कैरी किया है. ब्लैक बसे पर सिल्वर जरी की हेवी कारीगरी वाले इस आउटफिट को आप जरूर फेस्टिव सीजन में रे क्रिएट करें. हॉल्टर नेक ब्लाउज आपके इस ट्रेडीशनल आउटफिट के साथ एक मॉडर्न ट्विस्ट एड करेगा.
अभिनेत्री का ये ऑलिव गोल्ड साड़ी भी फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है. एक्ट्रेस की तरह ही आप अपनी इस साड़ी को डीप कट एम्बेलिश्ड ब्लाउज के साथ पेयर करें. फेस्टिव पार्टीज के लिए ये लुक परफेक्ट है.
अगर आप पेस्टल कलर्स की शौकीन हैं तो इस पीच कलर की साड़ी को आप पिस्ता कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करें. इस तरह की प्लेन सिंपल साड़ी हेवी कढ़ाई वाली ब्लाउज के साथ बहुत जचेगी.
साड़ी और सूट के अलावा अगर आप कुछ नया ट्राय करना चाहती हैं तो राशि खन्ना का ये लुक आपको जरूर री क्रिएट करना चाहिए. ग्रीन और पिंक कलर का ये डिजाइनर लहंगा फेस्टिव सीजन और फेस्टिव पार्टीज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है. हेवी इयरिंग्स के साथ अपना लुक कंप्लीट करें.
Published at : 09 Oct 2025 09:53 PM (IST)
