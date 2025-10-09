इस फेस्टिव सीजन में ट्राय करें राशि खन्ना के एथनिक लुक्स, दिखेंगी सबसे अलग

साड़ियों को फेस्टिव सीजन के लिए हमेशा ही एवरग्रीन आउटफिट माना गया है. इस त्योहारी सीजन में आप अभिनेत्री की तरह आइवरी सिल्क साड़ी को कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज के साथ कैरी करें. अपने बालों को गजरे से सजाते हुए आप सभी की तारीफे अपने नाम कर सकती हैं. मिनिमल मेकअप और हेवी ज्वेलरी के साथ अपना लुक फाइनल करें.