करवा चौथ 2025 के लिए परफेक्ट रहेगा राशि खन्ना का ये ग्रीन-पिंक लहंगा लुक, लगेंगी बला की खूबसूरत
Rashi Khanna Karwa Chauth Look: राशि खन्ना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी ट्रेडिशनल लुक की कई तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का ये लुक करवाचौथ 2025 के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.
बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की स्टार राशि खन्ना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें स्टाइल आइकन क्यों माना जाता है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रेडिशनल आउटफिट पहने हुए कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. अगर आप इस करवाचौथ पर लहंगा लुक चाह रही हैं तो राशि खन्ना की तरह खुद को स्टाइल कर सकती हैं.
Published at : 25 Sep 2025 08:54 AM (IST)
