हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरवा चौथ 2025 के लिए परफेक्ट रहेगा राशि खन्ना का ये ग्रीन-पिंक लहंगा लुक, लगेंगी बला की खूबसूरत

करवा चौथ 2025 के लिए परफेक्ट रहेगा राशि खन्ना का ये ग्रीन-पिंक लहंगा लुक, लगेंगी बला की खूबसूरत

Rashi Khanna Karwa Chauth Look: राशि खन्ना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी ट्रेडिशनल लुक की कई तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का ये लुक करवाचौथ 2025 के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 25 Sep 2025 10:26 AM (IST)
Rashi Khanna Karwa Chauth Look: राशि खन्ना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी ट्रेडिशनल लुक की कई तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का ये लुक करवाचौथ 2025 के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की स्टार राशि खन्ना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें स्टाइल आइकन क्यों माना जाता है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रेडिशनल आउटफिट पहने हुए कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. अगर आप इस करवाचौथ पर लहंगा लुक चाह रही हैं तो राशि खन्ना की तरह खुद को स्टाइल कर सकती हैं.

1/8
तस्वीरों में राशि खन्ना एमराल्ड ग्रीन कलर का लहंगा पहने हुए नजर आ रही हैं. राशि के इस लहंगे पर हर तरफ मोटिफ का काम किया गया है.
तस्वीरों में राशि खन्ना एमराल्ड ग्रीन कलर का लहंगा पहने हुए नजर आ रही हैं. राशि के इस लहंगे पर हर तरफ मोटिफ का काम किया गया है.
2/8
लहंगे के साथ एक्ट्रेस ने हॉट पिंक कलर की प्लंजिंग नेकलाइन की चोली पहनी है, जिस पर बारीक गोल्डन एम्ब्राइडरी और मोती का काम किया गया है.
लहंगे के साथ एक्ट्रेस ने हॉट पिंक कलर की प्लंजिंग नेकलाइन की चोली पहनी है, जिस पर बारीक गोल्डन एम्ब्राइडरी और मोती का काम किया गया है.
3/8
वाइब्रेंट कलर्स के इस मेल को उनके मैचिंग पिंक दुपट्टे ने और भी निखार दिया, जिसके किनारों पर गोल्डन कलर की हैवी डिटेलिंग थी.
वाइब्रेंट कलर्स के इस मेल को उनके मैचिंग पिंक दुपट्टे ने और भी निखार दिया, जिसके किनारों पर गोल्डन कलर की हैवी डिटेलिंग थी.
4/8
एक्ट्रेस ने अपने ग्रीन-पिंक कॉम्बिनेशन वाले लहंगे के साथ खूबसूरत जूलरी कैरी की थी.
एक्ट्रेस ने अपने ग्रीन-पिंक कॉम्बिनेशन वाले लहंगे के साथ खूबसूरत जूलरी कैरी की थी.
5/8
उन्होंने अपने कानों में गोल्डन मोतियों की लेयर वाले बिग साइड के झूमर झुमके थे. इसके साथ उन्होंने एक अट्रैक्टिव रिंग और कलाई पर ढेर सारी चूड़ियां पहनी थी.
उन्होंने अपने कानों में गोल्डन मोतियों की लेयर वाले बिग साइड के झूमर झुमके थे. इसके साथ उन्होंने एक अट्रैक्टिव रिंग और कलाई पर ढेर सारी चूड़ियां पहनी थी.
6/8
अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए, उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया था और उन्हें बड़े करीने से पीछे की ओर बांधा था.
अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए, उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया था और उन्हें बड़े करीने से पीछे की ओर बांधा था.
7/8
राशि ने अपने ग्रीन-पिंक लहंगे में एक से बढ़कर एक पोज दिए और खूब तस्वीरें क्लिक कराईं.
राशि ने अपने ग्रीन-पिंक लहंगे में एक से बढ़कर एक पोज दिए और खूब तस्वीरें क्लिक कराईं.
8/8
राशि खन्ना की ये तस्वीरें इंटरनेट पर आग लगा रही हैं और फैंस एक्ट्रेस के इस लुक पर मर मिटे हैं. आप भी करवाचौथ के लिए राशि के इस लुक को रिक्रिएट कर हर किसी की तारीफ पा सकती हैं.
राशि खन्ना की ये तस्वीरें इंटरनेट पर आग लगा रही हैं और फैंस एक्ट्रेस के इस लुक पर मर मिटे हैं. आप भी करवाचौथ के लिए राशि के इस लुक को रिक्रिएट कर हर किसी की तारीफ पा सकती हैं.
Published at : 25 Sep 2025 08:54 AM (IST)
Tags :
Rashi Khanna Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
विश्व
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
विश्व
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
हेल्थ
दिनभर में 10,000 कदम पूरे न हो पाएं तो ऑफिस में कर लें 5 मिनट का ये काम, लाइफ हो जाएगी आसान
दिनभर में 10,000 कदम पूरे न हो पाएं तो ऑफिस में कर लें 5 मिनट का ये काम, लाइफ हो जाएगी आसान
ट्रेंडिंग
बेटी को पहली बार आए पीरियड्स, पूरे घर वालों ने मनाया जश्न! बाप ने लगाया गले- हैरान कर देगा वीडियो
बेटी को पहली बार आए पीरियड्स, पूरे घर वालों ने मनाया जश्न! बाप ने लगाया गले- हैरान कर देगा वीडियो
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर होने लगे लीक तो सबसे पहले करें ये काम, हर किसी के लिए जरूरी है बात
गैस सिलेंडर होने लगे लीक तो सबसे पहले करें ये काम, हर किसी के लिए जरूरी है बात
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget