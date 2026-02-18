मामू सलमान खान के कान खींचती दिखीं नन्हीं आयरा, देखें सलीम खान की परिवार के साथ रेयर फोटोज

हाल ही में जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था. कई खबरें आ रही थीं कि उनकी सर्जरी होने वाली है, लेकिन डॉक्टर जलील पारकर ने साफ किया है कि सर्जरी की जरूरत नहीं है.