मामू सलमान खान के कान खींचती दिखीं नन्हीं आयरा, देखें सलीम खान की परिवार के साथ रेयर फोटोज

मामू सलमान खान के कान खींचती दिखीं नन्हीं आयरा, देखें सलीम खान की परिवार के साथ रेयर फोटोज

दिग्गज लेखक सलीम खान को मिनिमल ब्रेन हैमरेज के बाद मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हालांकि अभी उनकी सेहत बेहतर बताई जा रही है. इसी बीच आइए उनके परिवार की कुछ अनसीन फोटोज देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Feb 2026 05:54 PM (IST)
दिग्गज लेखक सलीम खान को मिनिमल ब्रेन हैमरेज के बाद मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हालांकि अभी उनकी सेहत बेहतर बताई जा रही है. इसी बीच आइए उनके परिवार की कुछ अनसीन फोटोज देखते हैं.

70 के दशक में जिन कहानियों ने बॉलीवुड की दिशा बदल दी थी, उनके पीछे सलीम खान की कलम का जादू था. हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान इन दिनों अपनी सेहत को लेकर खबरों में हैं.

1/9
सलीम खान को मंगलवार को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. अभी उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. देशभर के फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.
सलीम खान को मंगलवार को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. अभी उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. देशभर के फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.
2/9
हाल ही में जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था. कई खबरें आ रही थीं कि उनकी सर्जरी होने वाली है, लेकिन डॉक्टर जलील पारकर ने साफ किया है कि सर्जरी की जरूरत नहीं है.
हाल ही में जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था. कई खबरें आ रही थीं कि उनकी सर्जरी होने वाली है, लेकिन डॉक्टर जलील पारकर ने साफ किया है कि सर्जरी की जरूरत नहीं है.
Published at : 18 Feb 2026 05:41 PM (IST)

Salim Khan SALMAN KHAN

