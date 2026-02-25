एक्सप्लोरर
सुनीता कपूर के साथ अनिल कपूर की रेयर तस्वीरें, घर में एक्टर का कोई फैन नहीं, बीवी पैसे मांगकर चलाते हैं काम
Anil Kapoor: अनिल कपूर जल्द ही प्राइम वीडियो की एक्शन फिल्म ‘सूबेदार’ में नजर आने वाले हैं. जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने बताया कि उनके घर में कोई उनका फैन नहीं है.
अनिल कपूर एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं और इस बार वो फिल्म ‘सुबेदार’ से धमाका करने की तैयारी में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. लेकिन ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अनिल कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा मजेदार खुलासा कर दिया जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है.
Published at : 25 Feb 2026 12:58 PM (IST)
Tags :Anil Kapoor Sunita Kapoor Subedaar
बॉलीवुड
