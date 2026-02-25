अनिल कपूर एक बार फिर बड़ा धमाके के लिए तैयार हैं. इस बार वो प्राइम वीडियो की एक्शन फिल्म ‘सुबेदार’ में नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और उसमें अनिल कपूर का दमदार अंदाज देखकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.