हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसुनीता कपूर के साथ अनिल कपूर की रेयर तस्वीरें, घर में एक्टर का कोई फैन नहीं, बीवी पैसे मांगकर चलाते हैं काम

सुनीता कपूर के साथ अनिल कपूर की रेयर तस्वीरें, घर में एक्टर का कोई फैन नहीं, बीवी पैसे मांगकर चलाते हैं काम

Anil Kapoor: अनिल कपूर जल्द ही प्राइम वीडियो की एक्शन फिल्म ‘सूबेदार’ में नजर आने वाले हैं. जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने बताया कि उनके घर में कोई उनका फैन नहीं है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Feb 2026 12:58 AM (IST)
Anil Kapoor: अनिल कपूर जल्द ही प्राइम वीडियो की एक्शन फिल्म ‘सूबेदार’ में नजर आने वाले हैं. जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने बताया कि उनके घर में कोई उनका फैन नहीं है.

अनिल कपूर एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं और इस बार वो फिल्म ‘सुबेदार’ से धमाका करने की तैयारी में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. लेकिन ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अनिल कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा मजेदार खुलासा कर दिया जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है.

अनिल कपूर एक बार फिर बड़ा धमाके के लिए तैयार हैं. इस बार वो प्राइम वीडियो की एक्शन फिल्म ‘सुबेदार’ में नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और उसमें अनिल कपूर का दमदार अंदाज देखकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
अनिल कपूर एक बार फिर बड़ा धमाके के लिए तैयार हैं. इस बार वो प्राइम वीडियो की एक्शन फिल्म 'सुबेदार' में नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और उसमें अनिल कपूर का दमदार अंदाज देखकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अनिल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया और अब वो बयान खूब वायरल हो रहा है.
ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अनिल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया और अब वो बयान खूब वायरल हो रहा है.
Published at : 25 Feb 2026 12:58 PM (IST)
Anil Kapoor Sunita Kapoor Subedaar

मनोरंजन
