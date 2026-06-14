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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: लुक्स में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी, ग्लैमरस अंदाज के आगे फीकी पड़ जाती हैं बड़ी-बड़ी हसीनाएं

Photos: लुक्स में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी, ग्लैमरस अंदाज के आगे फीकी पड़ जाती हैं बड़ी-बड़ी हसीनाएं

Isha Rikhi Photos: रैपर और सिंगर बादशाह इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से दूसरी शादी रचाई है. आइए बादशाह की पत्नी की 8 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jun 2026 01:47 PM (IST)
Isha Rikhi Photos: रैपर और सिंगर बादशाह इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से दूसरी शादी रचाई है. आइए बादशाह की पत्नी की 8 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.

पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने हाल ही में रैपर बादशाह के साथ अपनी शादी की खबर को कंफर्म किया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बादशाह के साथ एक रोमांटिक फोटो भी पोस्ट की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई. इसके बाद से ही ईशा रिखी लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं.

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रैपर बादशाह की पत्नी ईशा रिखी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, हर लुक में ईशा अपने फैंस के होश उड़ा देती हैं.
रैपर बादशाह की पत्नी ईशा रिखी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, हर लुक में ईशा अपने फैंस के होश उड़ा देती हैं.
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ईशा रिखी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
ईशा रिखी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
Published at : 14 Jun 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Badshah Isha Rikhi

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