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Photos: लुक्स में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी, ग्लैमरस अंदाज के आगे फीकी पड़ जाती हैं बड़ी-बड़ी हसीनाएं
Isha Rikhi Photos: रैपर और सिंगर बादशाह इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से दूसरी शादी रचाई है. आइए बादशाह की पत्नी की 8 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.
पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने हाल ही में रैपर बादशाह के साथ अपनी शादी की खबर को कंफर्म किया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बादशाह के साथ एक रोमांटिक फोटो भी पोस्ट की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई. इसके बाद से ही ईशा रिखी लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 01:47 PM (IST)
Tags :Badshah Isha Rikhi
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