'हुंकार' की स्पेशल स्क्रीनिंग में फातिमा सना शेख बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने लाइट ग्रे और पेस्टल ब्लू शेड का वन-शोल्डर बॉडीकॉन मैक्सी गाउन पहना था, जिसमें मेटैलिक कट-आउट और फ्लोर-लेंथ ड्रेप डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रही थी.