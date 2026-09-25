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'हुंकार' की स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह ने लूटी लाइमलाइट, फातिमा-अनीत पड्डा ने बिखेरा जलवा
वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं. इस दौरान सभी अपने स्टाइलिश लुक से महफिल लूटते नजर आए. आइए, तस्वीरों में देखते हैं सितारों का ग्लैमरस अंदाज.
अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख की वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' फाइनली 25 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है. रिलीज से एक दिन पहले 24 सितंबर को सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई जाने-माने सितारे शामिल हुए.
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Published at : 25 Sep 2026 09:29 AM (IST)
Tags :Ranveer SIngh Hunkkaar
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