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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'हुंकार' की स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह ने लूटी लाइमलाइट, फातिमा-अनीत पड्डा ने बिखेरा जलवा

'हुंकार' की स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह ने लूटी लाइमलाइट, फातिमा-अनीत पड्डा ने बिखेरा जलवा

वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं. इस दौरान सभी अपने स्टाइलिश लुक से महफिल लूटते नजर आए. आइए, तस्वीरों में देखते हैं सितारों का ग्लैमरस अंदाज.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 25 Sep 2026 09:32 AM (IST)
वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं. इस दौरान सभी अपने स्टाइलिश लुक से महफिल लूटते नजर आए. आइए, तस्वीरों में देखते हैं सितारों का ग्लैमरस अंदाज.

अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख की वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' फाइनली 25 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है. रिलीज से एक दिन पहले 24 सितंबर को सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई जाने-माने सितारे शामिल हुए.

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'हुंकार' की स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली. इस दौरान वो ऑल-व्हाइट लुक में नजर आए. उन्होंने आइवरी डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर के साथ मैचिंग फॉर्मल ट्राउजर्स और सिल्क-सैटिन फिनिश वाली व्हाइट शर्ट पहनी थी.
'हुंकार' की स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली. इस दौरान वो ऑल-व्हाइट लुक में नजर आए. उन्होंने आइवरी डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर के साथ मैचिंग फॉर्मल ट्राउजर्स और सिल्क-सैटिन फिनिश वाली व्हाइट शर्ट पहनी थी.
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ओवरसाइज्ड रेट्रो एविएटर सनग्लासेस, पतली गोल्ड चेन और डायमंड स्टड्स ने उनके लुक को और स्टाइलिश बना दिया. वहीं, पीछे की ओर सेट किए वेवी बाल और शार्प, वेल-ट्रिम्ड बियर्ड उनके जेंटलमैन लुक को कंप्लीट कर रहे थे.
ओवरसाइज्ड रेट्रो एविएटर सनग्लासेस, पतली गोल्ड चेन और डायमंड स्टड्स ने उनके लुक को और स्टाइलिश बना दिया. वहीं, पीछे की ओर सेट किए वेवी बाल और शार्प, वेल-ट्रिम्ड बियर्ड उनके जेंटलमैन लुक को कंप्लीट कर रहे थे.
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इस दौरान रणवीर सिंह ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए और वहां मौजूद सभी का अभिवादन किया. बता दें कि दूसरी बार पिता बनने के बाद रणवीर पहली बार पब्लिकली नजर आए.
इस दौरान रणवीर सिंह ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए और वहां मौजूद सभी का अभिवादन किया. बता दें कि दूसरी बार पिता बनने के बाद रणवीर पहली बार पब्लिकली नजर आए.
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'हुंकार' की स्पेशल स्क्रीनिंग में फातिमा सना शेख बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने लाइट ग्रे और पेस्टल ब्लू शेड का वन-शोल्डर बॉडीकॉन मैक्सी गाउन पहना था, जिसमें मेटैलिक कट-आउट और फ्लोर-लेंथ ड्रेप डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रही थी.
'हुंकार' की स्पेशल स्क्रीनिंग में फातिमा सना शेख बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने लाइट ग्रे और पेस्टल ब्लू शेड का वन-शोल्डर बॉडीकॉन मैक्सी गाउन पहना था, जिसमें मेटैलिक कट-आउट और फ्लोर-लेंथ ड्रेप डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रही थी.
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इसके साथ उन्होंने मिनिमल स्टड्स और मैटैलिक स्ट्रैपी हील्स पहनीं. वहीं, सॉफ्ट वेव्स में खुले बाल और ग्लोइंग न्यूड मेकअप ने उनके लुक को और निखार दिया.
इसके साथ उन्होंने मिनिमल स्टड्स और मैटैलिक स्ट्रैपी हील्स पहनीं. वहीं, सॉफ्ट वेव्स में खुले बाल और ग्लोइंग न्यूड मेकअप ने उनके लुक को और निखार दिया.
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'हुंकार' की स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह के पैरेंट्स भी पहुंचे. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें दादा-दादी बनने पर बधाई दी. दोनों ने रेड कारपेट पर पैपराजी के लिए कई शानदार पोज दिए.
'हुंकार' की स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह के पैरेंट्स भी पहुंचे. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें दादा-दादी बनने पर बधाई दी. दोनों ने रेड कारपेट पर पैपराजी के लिए कई शानदार पोज दिए.
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'हुंकार' की स्क्रीनिंग में अनीत पड्डा बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने मैटेलिक ब्रॉन्ज और ऑलिव ग्रीन टोन का स्ट्रैपलेस एम्ब्रॉइडर्ड कोर्सेट टॉप पहना था, जिसे उन्होंने मैचिंग सिल्क-सैटिन वाइड-लेग ट्राउजर्स के साथ पेयर किया.
'हुंकार' की स्क्रीनिंग में अनीत पड्डा बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने मैटेलिक ब्रॉन्ज और ऑलिव ग्रीन टोन का स्ट्रैपलेस एम्ब्रॉइडर्ड कोर्सेट टॉप पहना था, जिसे उन्होंने मैचिंग सिल्क-सैटिन वाइड-लेग ट्राउजर्स के साथ पेयर किया.
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मिनिमल जूलरी, न्यूड मेकअप और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल ने रणवीर सिंह के लुक को और खूबसूरत बना दिया. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
मिनिमल जूलरी, न्यूड मेकअप और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल ने रणवीर सिंह के लुक को और खूबसूरत बना दिया. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Published at : 25 Sep 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Hunkkaar

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