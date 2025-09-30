हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरणवीर सिंह का गॉगल्स लगाए एयरपोर्ट पर दिखा फुल स्वैग, तस्वीरें हो रहीं वायरल

रणवीर सिंह का गॉगल्स लगाए एयरपोर्ट पर दिखा फुल स्वैग, तस्वीरें हो रहीं वायरल

Ranveer Singh Airport Look Pictures : रणवीर सिंह को आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां रणवीर काफी कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 11:46 AM (IST)
Ranveer Singh Airport Look Pictures : रणवीर सिंह को आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां रणवीर काफी कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. जहां वो काफी स्टाइलिश और कूल अंदाज में नजर आए.रणवीर ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

1/7
आज सुबह रणवीर सिंह को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
आज सुबह रणवीर सिंह को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
2/7
जहां वो काफी कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आए.
जहां वो काफी कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आए.
3/7
रणवीर के लुक की बात करें तो उन्होनें ब्लैक टी शर्ट और डेनिम पहना हुआ था.
रणवीर के लुक की बात करें तो उन्होनें ब्लैक टी शर्ट और डेनिम पहना हुआ था.
4/7
साथ ही लुक को कंप्लीट करने के लिए ऊपर से व्हाइट जैकेट कैरी की थी.
साथ ही लुक को कंप्लीट करने के लिए ऊपर से व्हाइट जैकेट कैरी की थी.
5/7
गोगल्स के साथ मास्क लगाए रणवीर फुल स्वैग में दिखें.
गोगल्स के साथ मास्क लगाए रणवीर फुल स्वैग में दिखें.
6/7
रणवीर का ये अंदाज काफी कूल और स्टाइलिश था.
रणवीर का ये अंदाज काफी कूल और स्टाइलिश था.
7/7
रणवीर की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
रणवीर की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 30 Sep 2025 11:46 AM (IST)
Tags :
Airport Look Ranveer SIngh

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
दिल्ली NCR
लगातार झूठ बोल रहा बाबा चैतन्यानंद सरस्वती, नहीं कर रहा पूछताछ में सहयोग, लड़कियों के चैट्स पर भी चुप
लगातार झूठ बोल रहा बाबा चैतन्यानंद सरस्वती, नहीं कर रहा पूछताछ में सहयोग, लड़कियों के चैट्स पर भी चुप
विश्व
Trump Gaza Peace Plan: शहबाज और मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, बोले- 'ये दोनों शुरू से ही मेरे...'
शहबाज और मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, बोले- 'ये दोनों शुरू से ही मेरे...'
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Glottis Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
दिल्ली NCR
लगातार झूठ बोल रहा बाबा चैतन्यानंद सरस्वती, नहीं कर रहा पूछताछ में सहयोग, लड़कियों के चैट्स पर भी चुप
लगातार झूठ बोल रहा बाबा चैतन्यानंद सरस्वती, नहीं कर रहा पूछताछ में सहयोग, लड़कियों के चैट्स पर भी चुप
विश्व
Trump Gaza Peace Plan: शहबाज और मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, बोले- 'ये दोनों शुरू से ही मेरे...'
शहबाज और मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, बोले- 'ये दोनों शुरू से ही मेरे...'
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, खुद किया कंफर्म, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
जनरल नॉलेज
Romania Permanent Residency: भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
हेल्थ
Late Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget