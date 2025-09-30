एक्सप्लोरर
रणवीर सिंह का गॉगल्स लगाए एयरपोर्ट पर दिखा फुल स्वैग, तस्वीरें हो रहीं वायरल
Ranveer Singh Airport Look Pictures : रणवीर सिंह को आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां रणवीर काफी कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. जहां वो काफी स्टाइलिश और कूल अंदाज में नजर आए.रणवीर ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Sep 2025 11:46 AM (IST)
Tags :Airport Look Ranveer SIngh
