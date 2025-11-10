हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेहद खूबसूरत हैं विलेन रंजीत की बेटी, सुहाना-अनन्या को देती हैं कड़ी टक्कर

बेहद खूबसूरत हैं विलेन रंजीत की बेटी, सुहाना-अनन्या को देती हैं कड़ी टक्कर

Ranjeet Daughter Pictures: विलेन के रोल से पहचान बनाने वाले रंजीत की बेटी दिखने में किसी बॉलीवुड दीवा से कम नहीं हैं, अपनी खूबसूरती से वो सुहाना और अनन्या को भी टक्कर देती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Ranjeet Daughter Pictures: विलेन के रोल से पहचान बनाने वाले रंजीत की बेटी दिखने में किसी बॉलीवुड दीवा से कम नहीं हैं, अपनी खूबसूरती से वो सुहाना और अनन्या को भी टक्कर देती हैं.

बॉलीवुड के मशहूर विलेन रंजीत को तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उनकी बेटी के बारे में जानते हैं. रंजीत की बेटी दिखने में किसी फिल्म स्टार से कम नहीं हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं. अपनी स्टाइल और कॉन्फिडेंस से वो सुहाना खान और अनन्या पांडे जैसी स्टार किड्स को भी कड़ी टक्कर देती हैं. कई बार तो लोग उन्हें किसी फिल्म एक्ट्रेस समझ बैठते हैं.

बॉलीवुड फिल्मों में खूंखार विलेन का रोल निभाने वाली एक्टर रंजीत असल जिंदगी में बेहद ही सरल स्वभाव के इंसान हैं. उनका परिवार भी लाइमलाइट से कोसों दूर रहता है. ना तो रंजीत की बेटी और ना ही बेटे का कोई फिल्मी कनेक्शन है. लेकिन उनकी बेटी की चर्चा अक्सर होती रहती है.
बॉलीवुड फिल्मों में खूंखार विलेन का रोल निभाने वाली एक्टर रंजीत असल जिंदगी में बेहद ही सरल स्वभाव के इंसान हैं. उनका परिवार भी लाइमलाइट से कोसों दूर रहता है. ना तो रंजीत की बेटी और ना ही बेटे का कोई फिल्मी कनेक्शन है. लेकिन उनकी बेटी की चर्चा अक्सर होती रहती है.
रंजीत की बेटी का नाम दिव्यांका बेदी है. उनकी तस्वीरें देखकर आप भी उनकी खूबसूरती की तारीफें करते नहीं थकेंगे.
रंजीत की बेटी का नाम दिव्यांका बेदी है. उनकी तस्वीरें देखकर आप भी उनकी खूबसूरती की तारीफें करते नहीं थकेंगे.
दिव्यंका बेदी ने फिल्मी दुनिया से दूर बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाई है.
दिव्यंका बेदी ने फिल्मी दुनिया से दूर बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाई है.
बता दें, दिव्यांका बेदी एक फिटनेस ट्रेनर हैं और साथ ही वह बिजेनेसवुमेन भी हैं.
बता दें, दिव्यांका बेदी एक फिटनेस ट्रेनर हैं और साथ ही वह बिजेनेसवुमेन भी हैं.
दिव्यांका बेदी 'द स्पेस डॉट जुहू' की फाउंडर हैं और यहां पर वह अपना फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं.
दिव्यांका बेदी 'द स्पेस डॉट जुहू' की फाउंडर हैं और यहां पर वह अपना फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं.
हालांकि खूबसूरती में रंजीत की बेटी दिव्यांका बेदी बॉलीवुड हसीनाओं को पूरी तरह से मात देती हैं.
हालांकि खूबसूरती में रंजीत की बेटी दिव्यांका बेदी बॉलीवुड हसीनाओं को पूरी तरह से मात देती हैं.
इस तस्वीर में दिव्यांका ग्रीन कलर के टॉप में बहुत ग्लैमरस लग रही हैं. फोटो में उन्होंने अपनी आंखों पर मैचिंग चश्मा भी लगाया हुआ है.
इस तस्वीर में दिव्यांका ग्रीन कलर के टॉप में बहुत ग्लैमरस लग रही हैं. फोटो में उन्होंने अपनी आंखों पर मैचिंग चश्मा भी लगाया हुआ है.
Published at : 10 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Ranjeet Divyanka Bedi

बॉलीवुड फोटो गैलरी

