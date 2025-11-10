बेहद खूबसूरत हैं विलेन रंजीत की बेटी, सुहाना-अनन्या को देती हैं कड़ी टक्कर

बॉलीवुड फिल्मों में खूंखार विलेन का रोल निभाने वाली एक्टर रंजीत असल जिंदगी में बेहद ही सरल स्वभाव के इंसान हैं. उनका परिवार भी लाइमलाइट से कोसों दूर रहता है. ना तो रंजीत की बेटी और ना ही बेटे का कोई फिल्मी कनेक्शन है. लेकिन उनकी बेटी की चर्चा अक्सर होती रहती है.