एक्सप्लोरर
बेहद खूबसूरत हैं विलेन रंजीत की बेटी, सुहाना-अनन्या को देती हैं कड़ी टक्कर
Ranjeet Daughter Pictures: विलेन के रोल से पहचान बनाने वाले रंजीत की बेटी दिखने में किसी बॉलीवुड दीवा से कम नहीं हैं, अपनी खूबसूरती से वो सुहाना और अनन्या को भी टक्कर देती हैं.
बॉलीवुड के मशहूर विलेन रंजीत को तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उनकी बेटी के बारे में जानते हैं. रंजीत की बेटी दिखने में किसी फिल्म स्टार से कम नहीं हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं. अपनी स्टाइल और कॉन्फिडेंस से वो सुहाना खान और अनन्या पांडे जैसी स्टार किड्स को भी कड़ी टक्कर देती हैं. कई बार तो लोग उन्हें किसी फिल्म एक्ट्रेस समझ बैठते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Tags :Ranjeet Divyanka Bedi
बॉलीवुड
10 Photos
चिलगम गाने में दिखा मलाइका अरोड़ा का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, इन 10 फोटोज से नहीं हटेंगी निगाहें
बॉलीवुड
8 Photos
आधी रात बॉडी गार्ड शेरा के साथ एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्पॉट हुए सलमान खान, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
9 Photos
सिर पर दुपट्टा, गले में रुद्राक्ष... त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं अवनीत कौर
बॉलीवुड
7 Photos
'मां जैसी खूबसूरती', लेपर्ड प्रिंट ड्रेस में पलक ने डाली फोटो, तो फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट
बॉलीवुड
7 Photos
शादी सीजन में दिखना है खूबसूरत और ग्लैमरस, तो ट्राई करें अनन्या के ये लेटेस्ट देसी लुक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
चिलगम गाने में दिखा मलाइका अरोड़ा का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, इन 10 फोटोज से नहीं हटेंगी निगाहें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion