अष्टमी पर दिखा रानी मुखर्जी का ट्रेडिशनल लुक, सुर्ख लाल साड़ी और सोने के गहनों में दिखीं बेहद खूबसूरत

वर्कफ्रंट की बात करें तो रानी मुखर्जी को आजकल कम ही फिल्मों में देखा जाता है. आखिरी बार उन्हें 2023 में मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में देखा गया जिसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है. फिल्मीबीट के अनुसार अब एक्ट्रेस 2026 में मर्दानी 3 के साथ पर्दे पर फिर नजर आएंगी.