हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअष्टमी पर दिखा रानी मुखर्जी का ट्रेडिशनल लुक, सुर्ख लाल साड़ी और सोने के गहनों में दिखीं बेहद खूबसूरत

अष्टमी पर दिखा रानी मुखर्जी का ट्रेडिशनल लुक, सुर्ख लाल साड़ी और सोने के गहनों में दिखीं बेहद खूबसूरत

Rani Mukherjee Ashtami Look: दुर्गा अष्टमी के मौके पर रानी मुखर्जी ने सभी को अपने लाल साड़ी के लुक से दीवाना बनाया. वायरल तस्वीरों में एक्ट्रेस की खूबसूरती देख आप भी हटा नहीं पाएंगे निगाहे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Rani Mukherjee Ashtami Look: दुर्गा अष्टमी के मौके पर रानी मुखर्जी ने सभी को अपने लाल साड़ी के लुक से दीवाना बनाया. वायरल तस्वीरों में एक्ट्रेस की खूबसूरती देख आप भी हटा नहीं पाएंगे निगाहे.

रानी मुखर्जी हमेशा ही अपने स्टाइल और फैशन को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जहां हसीना सुर्ख लाल साड़ी और गहनों में नजर आईं. महाष्टमी के मौके पर उनका ये अवतार सभी को बहुत पसंद आ रहा है.

1/7
रानी मुखर्जी हमेशा ही अपने ट्रेडिशनल आउटफिट से सबकी तारीफें अपने नाम कर लेती हैं. काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में तो उनका एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिलता है. हार बार ही एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती का जादू चलाती हैं.
रानी मुखर्जी हमेशा ही अपने ट्रेडिशनल आउटफिट से सबकी तारीफें अपने नाम कर लेती हैं. काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में तो उनका एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिलता है. हार बार ही एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती का जादू चलाती हैं.
2/7
हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं. ये पिक्चर्स दुर्गा अष्टमी के दौरान की है जहां रानी मुखर्जी का ट्रेडीशनल लुक ने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है.
हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं. ये पिक्चर्स दुर्गा अष्टमी के दौरान की है जहां रानी मुखर्जी का ट्रेडीशनल लुक ने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है.
3/7
इस ट्रेडिशनल आउटफिट में अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर उन्होंने सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. अष्टमी पूजा के दौरान रानी मुखर्जी इतनी सुंदर लग रही हैं कि उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है.
इस ट्रेडिशनल आउटफिट में अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर उन्होंने सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. अष्टमी पूजा के दौरान रानी मुखर्जी इतनी सुंदर लग रही हैं कि उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है.
4/7
वायरल तस्वीरों में एक्ट्रेस ने सुर्ख लाल साड़ी और गहनों के साथ कई अलग–अलग पोज दिया है. यशराज फिल्म्स के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में एक्ट्रेस की ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं.
वायरल तस्वीरों में एक्ट्रेस ने सुर्ख लाल साड़ी और गहनों के साथ कई अलग–अलग पोज दिया है. यशराज फिल्म्स के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में एक्ट्रेस की ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं.
5/7
अष्टमी में अभिनेत्री ने लाल साड़ी कैरी किया था. इसके साथ उन्होंने सोने के जेवर भी पेयर किया था. सटल मेकअप और स्लिक बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने लाल बिंदी भी लगाई है जो उनके ओवरऑल लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है.
अष्टमी में अभिनेत्री ने लाल साड़ी कैरी किया था. इसके साथ उन्होंने सोने के जेवर भी पेयर किया था. सटल मेकअप और स्लिक बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने लाल बिंदी भी लगाई है जो उनके ओवरऑल लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है.
6/7
एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर करते हुए यश राज फिल्म्स ने कैप्शन में लिखा कि, 'हर नारी मां दुर्गा की परछाई है उग्र, निडर और दयालु.' अष्टमी के शुभ अवसर रानी मुखर्जी ने अपने लुक से इसे सिद्ध किया है.
एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर करते हुए यश राज फिल्म्स ने कैप्शन में लिखा कि, 'हर नारी मां दुर्गा की परछाई है उग्र, निडर और दयालु.' अष्टमी के शुभ अवसर रानी मुखर्जी ने अपने लुक से इसे सिद्ध किया है.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो रानी मुखर्जी को आजकल कम ही फिल्मों में देखा जाता है. आखिरी बार उन्हें 2023 में मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में देखा गया जिसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है. फिल्मीबीट के अनुसार अब एक्ट्रेस 2026 में मर्दानी 3 के साथ पर्दे पर फिर नजर आएंगी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो रानी मुखर्जी को आजकल कम ही फिल्मों में देखा जाता है. आखिरी बार उन्हें 2023 में मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में देखा गया जिसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है. फिल्मीबीट के अनुसार अब एक्ट्रेस 2026 में मर्दानी 3 के साथ पर्दे पर फिर नजर आएंगी.
Published at : 01 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Tags :
Rani Mukherjee Mardaani 3

Photo Gallery

