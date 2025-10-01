एक्सप्लोरर
अष्टमी पर दिखा रानी मुखर्जी का ट्रेडिशनल लुक, सुर्ख लाल साड़ी और सोने के गहनों में दिखीं बेहद खूबसूरत
Rani Mukherjee Ashtami Look: दुर्गा अष्टमी के मौके पर रानी मुखर्जी ने सभी को अपने लाल साड़ी के लुक से दीवाना बनाया. वायरल तस्वीरों में एक्ट्रेस की खूबसूरती देख आप भी हटा नहीं पाएंगे निगाहे.
रानी मुखर्जी हमेशा ही अपने स्टाइल और फैशन को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जहां हसीना सुर्ख लाल साड़ी और गहनों में नजर आईं. महाष्टमी के मौके पर उनका ये अवतार सभी को बहुत पसंद आ रहा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Tags :Rani Mukherjee Mardaani 3
