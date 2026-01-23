एक्सप्लोरर
रानी मुखर्जी की फैन निकलीं अनुष्का शर्मा, ‘मर्दानी 3’ एक्ट्रेस को लेकर कही ये बात
Mardaani 3: रानी मुखर्जी इन दिनों फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर चर्चा में हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने रानी की जमकर तारीफ की हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर उन्हें अपना फैन बताया.
यशराज फिल्म्स की 'मर्दानी' फ्रेंजाईजी की पिछली दो फिल्में काफी पसंद की गई हैं. अब इसकी तीसरी किस्त रिलीज को तैयार है. एक बार फिर रानी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापसी कर रही हैं. मजबूत इरादों के साथ वो एक नए मिशन पर निकली हैं. फिल्म की रिलीज से पहले अनुष्का शर्मा ने फिल्म के लिए एक्साइटमेंट जताया और रानी की जमकर तारीफ की है.
