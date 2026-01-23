रानी मुखर्जी की फैन निकलीं अनुष्का शर्मा, ‘मर्दानी 3’ एक्ट्रेस को लेकर कही ये बात

रानी मुखर्जी इन दिनों फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर सुर्खियों में हैं. मर्दानी 3' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद अनुष्का शर्मा भी उन सेलेब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जो रानी मुखर्जी की तारीफ कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. अनुष्का ने बताया कि उन्हें हमेशा से रानी का काम पसंद आया है और वो यह देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि वो स्क्रीन पर अब कैसे फिर धूम मचाती हैं.