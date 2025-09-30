एक्सप्लोरर
रानी मुखर्जी की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमरस अदाओं से कत्ल-ए-आम करती हैं ज्योति मुखर्जी
Jyoti Mukerji Beautiful Pics: रानी मुखर्जी की भाभी ज्योति मुखर्जी भी एक एक्ट्रेस हैं. खूबसूरती के मामले में वो रानी से जरा कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ढेरों खूबसूरत फोटोज मौजूद हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के भाई राजा मुखर्जी की वाइफ ज्योति मुखर्जी टीवी एक्ट्रेस हैं. वो कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग भी है. ज्योति का फैशन सेंस भी काफी अच्छा है जिसे आप इन 10 तस्वीरों में देख सकते हैं.
Published at : 30 Sep 2025 06:43 PM (IST)
