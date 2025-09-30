हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रानी मुखर्जी की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमरस अदाओं से कत्ल-ए-आम करती हैं ज्योति मुखर्जी

Jyoti Mukerji Beautiful Pics: रानी मुखर्जी की भाभी ज्योति मुखर्जी भी एक एक्ट्रेस हैं. खूबसूरती के मामले में वो रानी से जरा कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ढेरों खूबसूरत फोटोज मौजूद हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 30 Sep 2025 07:33 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के भाई राजा मुखर्जी की वाइफ ज्योति मुखर्जी टीवी एक्ट्रेस हैं. वो कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग भी है. ज्योति का फैशन सेंस भी काफी अच्छा है जिसे आप इन 10 तस्वीरों में देख सकते हैं.

रेड कलर के इस सूट में एक्ट्रेस पटोला दिख रही हैं. सूट के साथ उन्होंने मैचिंग दुपट्टा भी कैरी किया हुआ है.
व्हाइट कॉर्सेट पहने और माथे पर काली बिंदी लगाए ज्योति सिंपल और स्टनिंग दिख रही हैं.
ज्योति के पास साड़ियों का खूबसूरत कलेक्शन है. उनके पास प्रिंटेड से लेकर हैवी वर्क वाली साड़ियां मौजूद हैं.
व्हाइट कलर की प्रिंटेड सिल्क साड़ी पहने ज्योति बेहद खूबसूरत लग रही हैं. अपने लुक को उन्होंने छोटे झूमको और माथे पर बिंदी के साथ पूरा किया है.
ब्लैक एंड व्हाइट पेपर प्रिंट साड़ी ज्योति पर खूब जच रही है. मांग में सिंदूर और माथे पर लाल बिंदी उनके लुक को ट्रेडिशनल टच दे रही है.
लैवेंडर साड़ी को एक्ट्रेस ने हैवी वर्क वाले ब्लाउज के साथ कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने हैवी जूलरी पेयर की है.
रानी मुखर्जी की भाभी वेस्टर्न लुक्स में भी कहर बरपाती हैं. जींस-शर्ट के साथ एक्ट्रेस ने लॉन्ग श्रग कैरी किया है जो काफी स्टाइलिश लग रहा है.
ऑफ व्हाइट टॉप और बेड स्कर्ट पहने ज्योति बेहद स्टाइलिश दिख रही हैं. उन्हें फोटो में पूल साइड बैठकर पोज देते देखा जा सकता है.
व्हाइट फ्रॉक से था मरून ब्लेजर पहने ज्योति काफी स्टनिंग दिख रही हैं. उन्होंने काला चश्मा भी लगाया हुआ है.
इस मस्टर्ड ड्रेस में भी ज्योति बहुत प्यारी लग रही हैं. वो फोटो में अपनी ड्रेस फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
Published at : 30 Sep 2025 06:43 PM (IST)
