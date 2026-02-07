एक्सप्लोरर
'रंग दे बसंती' के 20 साल पूरे, मैचिंग हुडी पहन आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने मनाया जश्न, तस्वीरें वायरल
Rang De Basanti: आमिर खान की फिल्म 'रंग दे बसंती' को 20 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने जश्न मनाया जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
आमिर खान स्टारर फिल्म रंग दे बसंती को साल 2006 में रिलीज किया गया था और अब इस आइकॉनिक फिल्म ने अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर फिल्म से जुड़े कई सितारे एक साथ नजर आए. आमिर खान, सोहा अली खान, सिद्धार्थ, अतुल कुलकर्णी समेत अन्य कलाकारों ने मिलकर फिल्म के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया और पुरानी यादों को ताजा किया.
Published at : 07 Feb 2026 01:06 PM (IST)
बॉलीवुड
