हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'रंग दे बसंती' के 20 साल पूरे, मैचिंग हुडी पहन आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने मनाया जश्न, तस्वीरें वायरल

'रंग दे बसंती' के 20 साल पूरे, मैचिंग हुडी पहन आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने मनाया जश्न, तस्वीरें वायरल

Rang De Basanti: आमिर खान की फिल्म 'रंग दे बसंती' को 20 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने जश्न मनाया जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Feb 2026 01:06 PM (IST)
Rang De Basanti: आमिर खान की फिल्म 'रंग दे बसंती' को 20 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने जश्न मनाया जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

आमिर खान स्टारर फिल्म रंग दे बसंती को साल 2006 में रिलीज किया गया था और अब इस आइकॉनिक फिल्म ने अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर फिल्म से जुड़े कई सितारे एक साथ नजर आए. आमिर खान, सोहा अली खान, सिद्धार्थ, अतुल कुलकर्णी समेत अन्य कलाकारों ने मिलकर फिल्म के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया और पुरानी यादों को ताजा किया.

आमिर खान की फिल्म 'रंग दे बसंती' को 20 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने जश्न मनाया.
आमिर खान की फिल्म 'रंग दे बसंती' को 20 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने जश्न मनाया.
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सभी ने मैचिंग हुडी पहनी हुई है, जिस पर येलो कलर से ‘रंग दे बसंती’ लिखा है. साथ मिलकर हंसते-मुस्कुराते सभी ने पैपराजी को जमकर पोज दिए.
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सभी ने मैचिंग हुडी पहनी हुई है, जिस पर येलो कलर से 'रंग दे बसंती' लिखा है. साथ मिलकर हंसते-मुस्कुराते सभी ने पैपराजी को जमकर पोज दिए.
Published at : 07 Feb 2026 01:06 PM (IST)
Aamir Khan Rang De Basanti

बॉलीवुड फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-US Trade Deal: 'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे 2027 चुनावी कैंपेन की शुरुआत, 28 मार्च को होगी PDA भागीदारी रैली
अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे 2027 चुनावी कैंपेन की शुरुआत, 28 मार्च को होगी PDA भागीदारी रैली
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को नई फिल्मों पर भारी पड़ी 16 दिन पुरानी 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' ने भी दिखाया दम, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
फ्राइडे को नई फिल्मों पर भारी पड़ी बॉर्डर 2, 'मर्दानी 3' ने भी दिखाया दम, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
