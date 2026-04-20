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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने दिखाई बेटी की झलक, न्योमिका की क्यूटनेस ने जीता दिल

रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने दिखाई बेटी की झलक, न्योमिका की क्यूटनेस ने जीता दिल

Randeep Hooda-Lin Laishram: एक्टर रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने अपनी बेटी न्योमिका हुड्डा की झलक दिखाई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी नन्ही प्रिंसेस की कई क्यूट तस्वीर शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Apr 2026 11:32 AM (IST)
Randeep Hooda-Lin Laishram: एक्टर रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने अपनी बेटी न्योमिका हुड्डा की झलक दिखाई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी नन्ही प्रिंसेस की कई क्यूट तस्वीर शेयर की हैं.

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम इस समय न्यू पेरेंटिंग फेज को एंजॉय कर रहे हैं. लिन लैशराम ने 10 मार्च, 2026 को एक नन्ही परी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने न्योमिका रखा है. अब लिन लैशराम ने अपनी लाडली की झलक दिखाई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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एक्टर रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने न्योमिका की झलक, अपनी डाइट और फुरसत के पलों की झलकियां दिखाई हैं.
एक्टर रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने न्योमिका की झलक, अपनी डाइट और फुरसत के पलों की झलकियां दिखाई हैं.
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सामने आईं फोटोज में लिन लैशराम बेटी न्योमिका को अपनी बाहों में लिए नजर आ रही हैं. हालांकि, उन्होंने अपनी लाडली का चेहरा छिपाया हुआ है.
सामने आईं फोटोज में लिन लैशराम बेटी न्योमिका को अपनी बाहों में लिए नजर आ रही हैं. हालांकि, उन्होंने अपनी लाडली का चेहरा छिपाया हुआ है.
Published at : 20 Apr 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Randeep Hooda Lin Laishram

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