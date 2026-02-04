एक्सप्लोरर
'ईथा' के लिए रणदीप हुड्डा ने फिर किया जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टर की लेटेस्ट तस्वीरें देख हैरान रह जाएंगे
Randeep Hooda Transformation: रणदीप हुड्डा ने अपनी अपकमिंग फिल्म ईथा के लिए जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सबका ध्यान खींच लिया है. नए बल्की लुक और घनी मूंछों के साथ उनका अवतार चर्चा में है.
रणदीप हुड्डा जब किसी रोल के लिए उतरते हैं तो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं पूरी बॉडी और माइंडसेट बदल देते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. अपकमिंग फिल्म ईथा के लिए रणदीप का नया बल्की लुक और दमदार फिटनेस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है .
Published at : 04 Feb 2026 12:06 PM (IST)
Tags :Randeep Hooda Shraddha Kapoor Eetha
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
