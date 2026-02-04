हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'ईथा' के लिए रणदीप हुड्डा ने फिर किया जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टर की लेटेस्ट तस्वीरें देख हैरान रह जाएंगे

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Feb 2026 12:06 PM (IST)
रणदीप हुड्डा जब किसी रोल के लिए उतरते हैं तो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं पूरी बॉडी और माइंडसेट बदल देते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. अपकमिंग फिल्म ईथा के लिए रणदीप का नया बल्की लुक और दमदार फिटनेस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है .

एक्टर रणदीप हुड्डा ने एक बार फिर अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से सबको हैरान कर दिया है.
अपनी आने वाली फिल्म ईथा के लिए रणदीप इन दिनों जबरदस्त फिटनेस मोड में हैं. हाल ही में उन्होंने एक मिरर सेल्फी शेयर की है जिसमें उनका पहले से ज्यादा बल्की और ताकतवर लुक साफ नजर आ रहा है.
Published at : 04 Feb 2026 12:06 PM (IST)
Randeep Hooda Shraddha Kapoor Eetha

