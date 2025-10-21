हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रणदीप हुड्डा ने पत्नी लिन लैशराम संग सेलिब्रेट की दिवाली, शेयर की खास फोटोज

रणदीप हुड्डा ने पत्नी लिन लैशराम संग सेलिब्रेट की दिवाली, शेयर की खास फोटोज

Randeep Hooda Diwali 2025: एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने शादी के बाद कुछ इस तरीके से दिवाली मनाई. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ इस खास मौके की तस्वीरें भी शेयर की .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 01:55 PM (IST)
Randeep Hooda Diwali 2025: एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने शादी के बाद कुछ इस तरीके से दिवाली मनाई. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ इस खास मौके की तस्वीरें भी शेयर की .

दिवाली का जश्न देश भर में मनाया गया. बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी स्टार्स तक ने दिवाली सेलिब्रेट किया. ऐसे में अब रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम के साथ दिवाली मनाते नजर आए. उन्होंने अपनी दिवाली पूजा की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं.

1/9
पूरे देश में दिवाली की रौनक छाई रही, हर कोई इस त्योहार में खुशियों के रंग बिखेरता नजर आया. फिल्मी दुनिया के सितारे भी इस मौके पर पीछे नहीं रहे. इसी बीच रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लाइशराम की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी सामने आई हैं.
पूरे देश में दिवाली की रौनक छाई रही, हर कोई इस त्योहार में खुशियों के रंग बिखेरता नजर आया. फिल्मी दुनिया के सितारे भी इस मौके पर पीछे नहीं रहे. इसी बीच रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लाइशराम की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी सामने आई हैं.
2/9
दोनों के चेहरों पर दिवाली की खुशी और एक-दूसरे के साथ होने की चमक साफ दिखाई दे रही है.
दोनों के चेहरों पर दिवाली की खुशी और एक-दूसरे के साथ होने की चमक साफ दिखाई दे रही है.
3/9
दोनों ने पिंक आउटफिट में ट्विनिंग की है. रणदीप कुर्ता-पायजामा में हैं, जबकि लिन ने प्यारी पिंक साड़ी पहनी है जिस पर हाथी की डिजाइन बनी हुई है.
दोनों ने पिंक आउटफिट में ट्विनिंग की है. रणदीप कुर्ता-पायजामा में हैं, जबकि लिन ने प्यारी पिंक साड़ी पहनी है जिस पर हाथी की डिजाइन बनी हुई है.
4/9
फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में उन्हें खूब सारा प्यार और शुभकामनाएं दीं.
फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में उन्हें खूब सारा प्यार और शुभकामनाएं दीं.
5/9
उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिवाली की मिठाई की तस्वीरे शेयर कीं.
उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिवाली की मिठाई की तस्वीरे शेयर कीं.
6/9
कपल ने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की ये खास दिवाली.
कपल ने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की ये खास दिवाली.
7/9
उन्होंने पूजा की कुछ तस्वीरें भी शेयर की जो फैंस को बेहद पसंद आई
उन्होंने पूजा की कुछ तस्वीरें भी शेयर की जो फैंस को बेहद पसंद आई
8/9
लिन ने अपना लुक सिंपल ज्वेलरी और खुले बालों के साथ पूरा किया है.
लिन ने अपना लुक सिंपल ज्वेलरी और खुले बालों के साथ पूरा किया है.
9/9
इस तस्वीर में रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लाइशराम दिवाली के मौके पर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं.
इस तस्वीर में रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लाइशराम दिवाली के मौके पर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं.
Published at : 21 Oct 2025 01:55 PM (IST)
Randeep Hooda Lin Laishram Diwali 2025

Photo Gallery

Embed widget