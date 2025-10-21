एक्सप्लोरर
रणदीप हुड्डा ने पत्नी लिन लैशराम संग सेलिब्रेट की दिवाली, शेयर की खास फोटोज
Randeep Hooda Diwali 2025: एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने शादी के बाद कुछ इस तरीके से दिवाली मनाई. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ इस खास मौके की तस्वीरें भी शेयर की .
दिवाली का जश्न देश भर में मनाया गया. बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी स्टार्स तक ने दिवाली सेलिब्रेट किया. ऐसे में अब रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम के साथ दिवाली मनाते नजर आए. उन्होंने अपनी दिवाली पूजा की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं.
Published at : 21 Oct 2025 01:55 PM (IST)
Tags :Randeep Hooda Lin Laishram Diwali 2025
