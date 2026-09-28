बर्थडे पर रणबीर कपूर की फिटनेस का राज, 44 की उम्र में भी ऐसे रखते हैं खुद को फिट

रणबीर कपूर आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं, फिल्मों में अलग अलग किरदारों के लिए अपना लुक बदलने वाले रणबीर एक्टिंग के साथ - साथ अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं.