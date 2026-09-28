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बर्थडे पर रणबीर कपूर की फिटनेस का राज, 44 की उम्र में भी ऐसे रखते हैं खुद को फिट
रणबीर कपूर आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. फिल्मों में अलग-अलग किरदारों के लिए लुक बदलने के साथ वह अपनी फिटनेस पर भी खास ध्यान देते हैं और इसके लिए लगातार मेहनत करते हैं.
रणबीर कपूर अपनी फिटनेस को लेकर काफी मेहनत करते हैं और इसका असर उनकी बॉडी में भी साफ दिखता है. अलग-अलग फिल्मों के लिए उन्होंने कई बार खुद को बदला है और हर बार उनका फिट अंदाज लोगों को पसंद आया.
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Published at : 28 Sep 2026 08:03 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor
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