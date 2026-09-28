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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबर्थडे पर रणबीर कपूर की फिटनेस का राज, 44 की उम्र में भी ऐसे रखते हैं खुद को फिट

बर्थडे पर रणबीर कपूर की फिटनेस का राज, 44 की उम्र में भी ऐसे रखते हैं खुद को फिट

रणबीर कपूर आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. फिल्मों में अलग-अलग किरदारों के लिए लुक बदलने के साथ वह अपनी फिटनेस पर भी खास ध्यान देते हैं और इसके लिए लगातार मेहनत करते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2026 08:03 PM (IST)
रणबीर कपूर आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. फिल्मों में अलग-अलग किरदारों के लिए लुक बदलने के साथ वह अपनी फिटनेस पर भी खास ध्यान देते हैं और इसके लिए लगातार मेहनत करते हैं.

रणबीर कपूर अपनी फिटनेस को लेकर काफी मेहनत करते हैं और इसका असर उनकी बॉडी में भी साफ दिखता है. अलग-अलग फिल्मों के लिए उन्होंने कई बार खुद को बदला है और हर बार उनका फिट अंदाज लोगों को पसंद आया.

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रणबीर कपूर आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं, फिल्मों में अलग अलग किरदारों के लिए अपना लुक बदलने वाले रणबीर एक्टिंग के साथ - साथ अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं.
रणबीर कपूर आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं, फिल्मों में अलग अलग किरदारों के लिए अपना लुक बदलने वाले रणबीर एक्टिंग के साथ - साथ अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं.
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रणबीर अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहते हैं. उनकी बॉडी को देखकर साफ़ पता चलता है कि इसके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत और वर्कआउट है.
रणबीर अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहते हैं. उनकी बॉडी को देखकर साफ़ पता चलता है कि इसके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत और वर्कआउट है.
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जिम में रणबीर कपूर काफी समय बिताते हैं और अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज भी करते हैं. उनका फोकस बॉडी को फिट और मजबूत रखने पर रहता है.
जिम में रणबीर कपूर काफी समय बिताते हैं और अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज भी करते हैं. उनका फोकस बॉडी को फिट और मजबूत रखने पर रहता है.
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रणबीर सिर्फ जिम में वजन उठाने तक सीमित नहीं रहते. फिल्मों में अपने किरदार के हिसाब से कई बार अपना लुक बदलना पड़ा है और इसके लिए उन्होंने अपने आप पर खूब मेहनत भी की है.
रणबीर सिर्फ जिम में वजन उठाने तक सीमित नहीं रहते. फिल्मों में अपने किरदार के हिसाब से कई बार अपना लुक बदलना पड़ा है और इसके लिए उन्होंने अपने आप पर खूब मेहनत भी की है.
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वर्कआउट के साथ-साथ रणबीर अपने खाने-पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं. रणबीर अपने आप को फिट रखने के लिए अपनी डाइट को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं.
वर्कआउट के साथ-साथ रणबीर अपने खाने-पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं. रणबीर अपने आप को फिट रखने के लिए अपनी डाइट को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं.
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कई फिल्मों के लिए रणबीर ने अपनी बॉडी में कई बड़े बदलाव किए हैं , फिल्म एनिमल के लिए उनकी मस्कुलर बॉडी और अभ रामायण के लिए के किया गया फिजिकल ट्रांफॉर्मशन इसकी मिसाल है.
कई फिल्मों के लिए रणबीर ने अपनी बॉडी में कई बड़े बदलाव किए हैं , फिल्म एनिमल के लिए उनकी मस्कुलर बॉडी और अभ रामायण के लिए के किया गया फिजिकल ट्रांफॉर्मशन इसकी मिसाल है.
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44 की उम्र में भी रणबीर अपनी फिटनेस को लेकर लगातार काम करते रहते है. उनकी यह तस्वीरें बताती है की फिटनेस उनके रूटीन का बहुत खास हिस्सा है.
44 की उम्र में भी रणबीर अपनी फिटनेस को लेकर लगातार काम करते रहते है. उनकी यह तस्वीरें बताती है की फिटनेस उनके रूटीन का बहुत खास हिस्सा है.
Published at : 28 Sep 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor

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