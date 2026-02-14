हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आलिया भट्ट को छोड़ यहां वैलेंटाइन डे मना रहे हैं रणबीर कपूर, स्टाइलिश अंदाज में आए नजर

आलिया भट्ट को छोड़ यहां वैलेंटाइन डे मना रहे हैं रणबीर कपूर, स्टाइलिश अंदाज में आए नजर

Anniversary Celebration: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के लिए आज खास दिन है क्योंकि उनके लाइफस्टाइल ब्रांड 'ARKS' ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है. इस मौके पर रणबीरअपने बांद्रा स्टोर में नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Feb 2026 09:30 PM (IST)
Anniversary Celebration: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के लिए आज खास दिन है क्योंकि उनके लाइफस्टाइल ब्रांड 'ARKS' ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है. इस मौके पर रणबीरअपने बांद्रा स्टोर में नजर आए.

बॉलीवुड के फैशन और फिल्मों के स्टार रणबीर कपूर के लिए आज का दिन बेहद खास है. उनके लाइफस्टाइल ब्रांड 'ARKS' ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है और इस मौके पर रणबीर ने अपने बांद्रा स्टोर का दौरा कर फैंस के साथ इस जश्न को एंजॉय किया है. फैशन की दुनिया में उनके स्टाइलिश लुक ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है.

1/10
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि उनके लाइफस्टाइल ब्रांड 'ARKS' ने आज अपना पहला साल पूरा कर लिया है.
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि उनके लाइफस्टाइल ब्रांड 'ARKS' ने आज अपना पहला साल पूरा कर लिया है.
2/10
इस खास मौके पर रणबीर शनिवार दोपहर शहर में अपने बांद्रा स्टोर में नजर आए है.
इस खास मौके पर रणबीर शनिवार दोपहर शहर में अपने बांद्रा स्टोर में नजर आए है.
Published at : 14 Feb 2026 09:29 PM (IST)
Ranbir Kapoor Alia Bhatt ARKS

