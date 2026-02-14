एक्सप्लोरर
आलिया भट्ट को छोड़ यहां वैलेंटाइन डे मना रहे हैं रणबीर कपूर, स्टाइलिश अंदाज में आए नजर
Anniversary Celebration: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के लिए आज खास दिन है क्योंकि उनके लाइफस्टाइल ब्रांड 'ARKS' ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है. इस मौके पर रणबीरअपने बांद्रा स्टोर में नजर आए.
बॉलीवुड के फैशन और फिल्मों के स्टार रणबीर कपूर के लिए आज का दिन बेहद खास है. उनके लाइफस्टाइल ब्रांड 'ARKS' ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है और इस मौके पर रणबीर ने अपने बांद्रा स्टोर का दौरा कर फैंस के साथ इस जश्न को एंजॉय किया है. फैशन की दुनिया में उनके स्टाइलिश लुक ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है.
Published at : 14 Feb 2026 09:29 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Alia Bhatt ARKS
बॉलीवुड
