'एनिमल' के लिए रणबीर कपूर ने कैसे बनाई थी बॉडी? ट्रेनर 'बॉडी बिल्डिंग शॉर्टकट' पर क्या बोले

लेकिन इस फिल्म के लिए भी रणबीर कपूर ने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया. शिवोहम भट्ट ने बताया कि इसके लिए अभिनेता की ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन अलग थी लेकिन फिर भी उन्होंने डेढ़ साल की कड़ी मेहनत से लगभग 10 से 12 किलो का बल्की वेट गेन किया. कभी लेट नाइट शूट्स तो कभी मॉर्निंग शूट और कभी बिजी लाइफस्टाइल के वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना गोल अचीव किया.