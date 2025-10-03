हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'एनिमल' के लिए रणबीर कपूर ने कैसे बनाई थी बॉडी? ट्रेनर 'बॉडी बिल्डिंग शॉर्टकट' पर क्या बोले

'एनिमल' के लिए रणबीर कपूर ने कैसे बनाई थी बॉडी? ट्रेनर 'बॉडी बिल्डिंग शॉर्टकट' पर क्या बोले

Ranbir Kapoor Transformation: रणबीर कपूर ने एनिमल में अपनी एक्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन से हैरान किया था. उनके ट्रेनर ने वेट गेन जर्नी की पूरी कहानी का खुलासा किया है. जानें कैसे एक्टर ने किया ये कमाल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 09:56 PM (IST)
Ranbir Kapoor Transformation: रणबीर कपूर ने एनिमल में अपनी एक्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन से हैरान किया था. उनके ट्रेनर ने वेट गेन जर्नी की पूरी कहानी का खुलासा किया है. जानें कैसे एक्टर ने किया ये कमाल.

रणबीर कपूर ने हमेशा ही दर्शकों को अपने दमदार परफॉर्मेंस से इंप्रेस किया है. वहीं एनिमल में उनका शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस समेत बाकी सभी हैरान रह गए थे. अब अभिनेता के ट्रेनर शिवोहम भट्ट ने इस राज से पर्दा उठाया है.

रणबीर कपूर की हर एक फिल्म और हर एक किरदार हमेशा ही दिलचस्प रहा है. उन्होंने अपने सभी किरदारों से ऑडियंस को हमेशा ही इंप्रेस किया है. लेकिन 'एनिमल' में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल हट के था.
रणबीर कपूर की हर एक फिल्म और हर एक किरदार हमेशा ही दिलचस्प रहा है. उन्होंने अपने सभी किरदारों से ऑडियंस को हमेशा ही इंप्रेस किया है. लेकिन 'एनिमल' में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल हट के था.
फिल्म में उनके इंटेंस और ब्रूटल सींस को देख रूह कांप गई थी. लेकिन इसके अलावा उनके बल्की लुक ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी. दर्शक और फैंस उनका ऐसा वेट गेन देख सच में हैरान रह गए थे. लेकिन अब इस राज से भी पर्दा उठ चुका है.
फिल्म में उनके इंटेंस और ब्रूटल सींस को देख रूह कांप गई थी. लेकिन इसके अलावा उनके बल्की लुक ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी. दर्शक और फैंस उनका ऐसा वेट गेन देख सच में हैरान रह गए थे. लेकिन अब इस राज से भी पर्दा उठ चुका है.
हाल ही में रणबीर कपूर के ट्रेनर शिवोहम भट्ट का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जहां वो एक यूट्यूब पॉडकास्ट में रणबीर कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बात करते दिखें. उन्होंने बताया कि एक्टर के साथ उन्होंने 'तू झूठी मैं मक्कार' के पहले से काम करना शुरू किया है.
हाल ही में रणबीर कपूर के ट्रेनर शिवोहम भट्ट का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जहां वो एक यूट्यूब पॉडकास्ट में रणबीर कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बात करते दिखें. उन्होंने बताया कि एक्टर के साथ उन्होंने 'तू झूठी मैं मक्कार' के पहले से काम करना शुरू किया है.
'तू झूठी मैं मक्कार' और 'एनिमल' में रणबीर कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन में समय तो लगा लेकिन उन्होंने दोनों में से किसी भी फिल्म में कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया. लगभग एक साल के बाद डायरेक्टर ने 'तू झूठी मैं मक्कार' के लिए रणबीर कपूर के फुल बॉडी शॉट्स लिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट थे.
'तू झूठी मैं मक्कार' और 'एनिमल' में रणबीर कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन में समय तो लगा लेकिन उन्होंने दोनों में से किसी भी फिल्म में कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया. लगभग एक साल के बाद डायरेक्टर ने 'तू झूठी मैं मक्कार' के लिए रणबीर कपूर के फुल बॉडी शॉट्स लिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट थे.
हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद उन्होंने अपनी फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन पर कड़ी मेहनत की थी और इसकी तारीफ खुद उनके ट्रेनर ने की है. शिवोहम भट्ट ने बताया कि अभिनेता अपने लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और इसी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं.
हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद उन्होंने अपनी फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन पर कड़ी मेहनत की थी और इसकी तारीफ खुद उनके ट्रेनर ने की है. शिवोहम भट्ट ने बताया कि अभिनेता अपने लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और इसी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं.
ट्रेनर ने बताया कि इसके बाद अभिनेता ने 'एनिमल' साइन किया. लेकिन इस फिल्म में उनका फिजिक और किरदार बहुत ही अलग था. जहां पहले फिल्म में उनकी लीन बॉडी और सिक्स पैक एब्स दिखे इस फिल्म में उन्हें थोड़ा बल्की लुक अपनाना पड़ा.
ट्रेनर ने बताया कि इसके बाद अभिनेता ने 'एनिमल' साइन किया. लेकिन इस फिल्म में उनका फिजिक और किरदार बहुत ही अलग था. जहां पहले फिल्म में उनकी लीन बॉडी और सिक्स पैक एब्स दिखे इस फिल्म में उन्हें थोड़ा बल्की लुक अपनाना पड़ा.
लेकिन इस फिल्म के लिए भी रणबीर कपूर ने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया. शिवोहम भट्ट ने बताया कि इसके लिए अभिनेता की ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन अलग थी लेकिन फिर भी उन्होंने डेढ़ साल की कड़ी मेहनत से लगभग 10 से 12 किलो का बल्की वेट गेन किया. कभी लेट नाइट शूट्स तो कभी मॉर्निंग शूट और कभी बिजी लाइफस्टाइल के वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना गोल अचीव किया.
लेकिन इस फिल्म के लिए भी रणबीर कपूर ने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया. शिवोहम भट्ट ने बताया कि इसके लिए अभिनेता की ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन अलग थी लेकिन फिर भी उन्होंने डेढ़ साल की कड़ी मेहनत से लगभग 10 से 12 किलो का बल्की वेट गेन किया. कभी लेट नाइट शूट्स तो कभी मॉर्निंग शूट और कभी बिजी लाइफस्टाइल के वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना गोल अचीव किया.
Published at : 03 Oct 2025 09:54 PM (IST)
