हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरणबीर कपूर की वाइफ के साथ 10 तस्वीरें: कपल की रोमांटिक कमेस्ट्री चुरा लेगी आपका भी दिल

Ranbir Kapoor Alia Bhatt Photos: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड में फैंस का फेवरेट कपल है. नीचे देखिए दोनों की कुछ रोमांटिक तस्वीरें, जो लूट लेगी आपका दिल.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Sep 2025 11:23 AM (IST)
बॉलीवुड के हैंडसम हंक एक्टर रणबीर कपूर आज यानि 28 सितंबर को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर हम आपको उनकी वाइफ यानि खूबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट संग कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिसमें उनकी केमिस्ट्री देख आप भी कपल के दीवाने बन जाएंगे.

1/10
रणबीर कपूर का नाम अपने फिल्मी करियर में कई हसीनाओं संग जुड़ा. लेकिन सात फेरे एक्टर ने आलिया भट्ट के साथ लिए.
2/10
दोनों ने कुछ साल की डेटिंग के बाद अपने घर की बालकनी में एक सादगी से शादी की थी. जिसमें उनकी फैमिली शामिल हुई थी.
3/10
आलिया और रणबीर की लव स्टोरी फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ के सेट पर शुरू हुई थी. इसके बाद कपल ने डेटिंग शुरू कर दी.
4/10
फिर साल 2022 में दोनों ने शादी रचा ली. इसी साल ये कपल एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने. जिसका नाम राहा कपूर है.
5/10
आलिया और रणबीर की जोड़ी पर फैंस खूब प्यार लुटाते हैं. इसका सबूत सोशल मीडिया पर साफ दिखाई देता है.
6/10
कपल की हर तस्वीर इंटरनेट पर आते ही वायरल होने लगती है. आलिया भी फैंस को वक्त-वक्त पर अपनी रोमांटिक तस्वीरों से ट्रीट देती रहती हैं.
7/10
आलिया और रणबीर में 11 साल की एज गैप है. लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कपल की आंखों में हमेशा एक-दूसरे के लिए बेशुमार प्यार ही दिखता है.
8/10
वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर आखिरी बार फिल्म ‘एनिमल’ में नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी.
9/10
वहीं आलिया को आखिरी बार फिल्म ‘जिगरा’ में देखा गया था. जिसमें वो वेदांग रैना के साथ नजर आई थी.
10/10
आलिया और रणबीर बहुत जल्द एकसाथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे. दोनों की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ का पार्ट 2 आएगा.
Published at : 28 Sep 2025 11:23 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Bollywood Alia Bhatt

Photo Gallery

प्राइवेसी पॉलिसी

