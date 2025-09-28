एक्सप्लोरर
रणबीर कपूर की वाइफ के साथ 10 तस्वीरें: कपल की रोमांटिक कमेस्ट्री चुरा लेगी आपका भी दिल
Ranbir Kapoor Alia Bhatt Photos: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड में फैंस का फेवरेट कपल है. नीचे देखिए दोनों की कुछ रोमांटिक तस्वीरें, जो लूट लेगी आपका दिल.
बॉलीवुड के हैंडसम हंक एक्टर रणबीर कपूर आज यानि 28 सितंबर को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर हम आपको उनकी वाइफ यानि खूबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट संग कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिसमें उनकी केमिस्ट्री देख आप भी कपल के दीवाने बन जाएंगे.
Published at : 28 Sep 2025 11:23 AM (IST)
