Love & War से आलिया भट्ट- रणबीर कपूर का रेट्रो लुक आया सामने, फोटोज सोशल मीडिया पर हुई वायरल
Alia-Ranbir Photos: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर साथ में संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म से दोनों की बिहाइंड द सीन्स फोटोज वायरल हो रही हैं.
संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में फिल्म लव एंड वॉर बन रही है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म के सेट से रणबीर और आलिया की फोटोज सामने आई हैं.
Published at : 26 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Alia Bhatt Love & War
