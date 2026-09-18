रणबीर कपूर-आलिया भट्ट ने किया गणपति विसर्जन, देखें इनसाइड फोटोज

इतना ही नहीं, गणपति बप्पा की विदाई तो हर किसी को रुला देती है. रणबीर आलिया की भी आंखें नम रही लेकिन उन्होंन पूरे जोश के साथ बप्पा विदा किया और अगले बरस के लिए पहले ही न्योता दे दिया.