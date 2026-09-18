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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरणबीर कपूर-आलिया भट्ट ने किया गणपति विसर्जन, देखें इनसाइड फोटोज

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट ने किया गणपति विसर्जन, देखें इनसाइड फोटोज

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने गणपति विसर्जन किया है. उनकी इनसाइड तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दोनों के साथ ही उनकी मां नीतू कपूर को भी देखा जा सकता है.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 18 Sep 2026 11:14 PM (IST)
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने गणपति विसर्जन किया है. उनकी इनसाइड तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दोनों के साथ ही उनकी मां नीतू कपूर को भी देखा जा सकता है.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया है. इस दौरान वो अपनी मम्मी नीतू कपूर के साथ भी पोज देते हुए नजर आएं. कपूर परिवार ने पूरे जोश और खुशी के साथ बप्पा को विदाई दी. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पूरी फैमिली को पोज देते हुए देखा गया.

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गणपति विसर्जन में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी कमाल लग रही थी. इस दौरान दोनों नम आंखों और खुशी के साथ ही बप्पा का विदा की.
गणपति विसर्जन में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी कमाल लग रही थी. इस दौरान दोनों नम आंखों और खुशी के साथ ही बप्पा का विदा की.
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वहीं, उनके साथ फोटोज में नीतू कपूर भी नजर आईं. तीनों ने साथ में एक ही फ्रेम में पोज दिया. इसके साथ ही राहा भी साथ में दिखी थीं लेकिन उनका फेस नहीं दिखाया गया था.
वहीं, उनके साथ फोटोज में नीतू कपूर भी नजर आईं. तीनों ने साथ में एक ही फ्रेम में पोज दिया. इसके साथ ही राहा भी साथ में दिखी थीं लेकिन उनका फेस नहीं दिखाया गया था.
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गणपति विसर्जन के लिए आलिया ने सूट सलवार कैरी किया था. इस दौरान वो ट्रेडिशनल सूट में कमाल लग रही थीं. इसके साथ ही रणबीर को इंडो वेस्टर्न में पोज देते हुए देखा गया था.
गणपति विसर्जन के लिए आलिया ने सूट सलवार कैरी किया था. इस दौरान वो ट्रेडिशनल सूट में कमाल लग रही थीं. इसके साथ ही रणबीर को इंडो वेस्टर्न में पोज देते हुए देखा गया था.
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नीतू कपूर का भी सिंपल लुक देखने के लिए मिला. वो वो भी सूट सलवार में दिखीं. इस दौरान कपूर फैमिली एक साथ जंच रही थी.
नीतू कपूर का भी सिंपल लुक देखने के लिए मिला. वो वो भी सूट सलवार में दिखीं. इस दौरान कपूर फैमिली एक साथ जंच रही थी.
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इतना ही नहीं, गणपति बप्पा की विदाई तो हर किसी को रुला देती है. रणबीर आलिया की भी आंखें नम रही लेकिन उन्होंन पूरे जोश के साथ बप्पा विदा किया और अगले बरस के लिए पहले ही न्योता दे दिया.
इतना ही नहीं, गणपति बप्पा की विदाई तो हर किसी को रुला देती है. रणबीर आलिया की भी आंखें नम रही लेकिन उन्होंन पूरे जोश के साथ बप्पा विदा किया और अगले बरस के लिए पहले ही न्योता दे दिया.
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इस दौरान गणपति बप्पा मोर्या के भी नारे खूब लगे. रणबीर पूरे जोश में नजर आए. कपूर फैमिली का भक्ति भरा अंदाज फैंस को काफी पसंद आया.
इस दौरान गणपति बप्पा मोर्या के भी नारे खूब लगे. रणबीर पूरे जोश में नजर आए. कपूर फैमिली का भक्ति भरा अंदाज फैंस को काफी पसंद आया.
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बहरहाल, अगर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो वो शादी के बाद पहली बार फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाले हैं. इसमें विक्की कौशल भी लीड रोल में हैं.
बहरहाल, अगर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो वो शादी के बाद पहली बार फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाले हैं. इसमें विक्की कौशल भी लीड रोल में हैं.
Published at : 18 Sep 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt

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