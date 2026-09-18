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रणबीर कपूर-आलिया भट्ट ने किया गणपति विसर्जन, देखें इनसाइड फोटोज
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने गणपति विसर्जन किया है. उनकी इनसाइड तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दोनों के साथ ही उनकी मां नीतू कपूर को भी देखा जा सकता है.
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया है. इस दौरान वो अपनी मम्मी नीतू कपूर के साथ भी पोज देते हुए नजर आएं. कपूर परिवार ने पूरे जोश और खुशी के साथ बप्पा को विदाई दी. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पूरी फैमिली को पोज देते हुए देखा गया.
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Published at : 18 Sep 2026 11:14 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Alia Bhatt
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