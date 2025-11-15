हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रकुल प्रीत सिंह पर जचते हैं हर तरह के लुक, ट्रेडिशनल-वेस्टर्न के साथ कैजुअल आउटफिट में दिखाती हैं परफेक्ट स्टाइल

Rakul Preet Singh Photos: रकुल प्रीत एक बेहद स्टाइलिश अदाकारा हैं, जिन पर हर तरह का लुक जचता है. चलिए देखते हैं उनकी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, जिनमें ऐक्ट्रेस का स्टाइल इंप्रेस कर गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Rakul Preet Singh Photos: रकुल प्रीत एक बेहद स्टाइलिश अदाकारा हैं, जिन पर हर तरह का लुक जचता है. चलिए देखते हैं उनकी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, जिनमें ऐक्ट्रेस का स्टाइल इंप्रेस कर गया.

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वह चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट पहनें या वेस्टर्न और कैजुअल लुक में नजर आएं, हर बार अपने परफेक्ट अंदाज से सबका ध्यान खींच लेती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं और फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ करते हैं.

1/5
एक्ट्रेस रकुल प्रीत इस ब्राउन साड़ी में कमाल की दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बन बनाया है. जिससे उनके लुक में और भी मॉडर्न टच नजर आया.
एक्ट्रेस रकुल प्रीत इस ब्राउन साड़ी में कमाल की दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बन बनाया है. जिससे उनके लुक में और भी मॉडर्न टच नजर आया.
2/5
बॉडीकॉन ड्रेसेस में भी एक्ट्रेस कहर ढाती है. उनका ये स्टाइलिश अंदाज उन्हें और भी क्लासी बना रहा है.
बॉडीकॉन ड्रेसेस में भी एक्ट्रेस कहर ढाती है. उनका ये स्टाइलिश अंदाज उन्हें और भी क्लासी बना रहा है.
3/5
ये एक्ट्रेस के एयरपोर्ट लुक की फोटो हैं. जिसमें एक्ट्रेस हुडी और डेनिम पहने नजर आ रही है. सिंपल लुक और नेचुरल ब्यूटी के साथ रकुल पोज दे रही हैं.
ये एक्ट्रेस के एयरपोर्ट लुक की फोटो हैं. जिसमें एक्ट्रेस हुडी और डेनिम पहने नजर आ रही है. सिंपल लुक और नेचुरल ब्यूटी के साथ रकुल पोज दे रही हैं.
4/5
सूट में भी एक्ट्रेस फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनका ये सादगी भरा एथनिक लुक उन्हें और भी खास बना रहा है.
सूट में भी एक्ट्रेस फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनका ये सादगी भरा एथनिक लुक उन्हें और भी खास बना रहा है.
5/5
रकुल कैजुअल लुक में भी स्टाइलिश और क्लासी दिखना जानती हैं. उनकी ये फोटो इस बात का सबूत हैं, जिसमें वो डेनिम, क्रॉप टॉप और शर्ट पहने दिख रही हैं.
रकुल कैजुअल लुक में भी स्टाइलिश और क्लासी दिखना जानती हैं. उनकी ये फोटो इस बात का सबूत हैं, जिसमें वो डेनिम, क्रॉप टॉप और शर्ट पहने दिख रही हैं.
Published at : 15 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Rakul Preet Singh

बॉलीवुड फोटो गैलरी

