'दे दे प्यार दे 2' की सक्सेस के बाद पति संग मालदीव पहुंचीं रकुल प्रीत सिंह, बीच से शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

‘दे दे प्यार दे 2’ की सक्सेस के बाद पति संग मालदीव पहुंचीं रकुल प्रीत सिंह, बीच से शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

Rakul Preet Singh Vacation Pics: रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपने वेकेशन से कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Nov 2025 10:35 PM (IST)
Rakul Preet Singh Vacation Pics: रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपने वेकेशन से कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ की सक्सेस के बाद रकुल प्रीत सिंह अब अपने पति और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. एक्ट्रेस इन दिनों मालदीव में हैं. जहां से अब उन्होंने कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आप भी डालिए इनपर एक नजर....

1/7
रकुल प्रीत सिंह ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस मालदीव के बीच पर जमकर मस्ती करती दिखी.
रकुल प्रीत सिंह ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस मालदीव के बीच पर जमकर मस्ती करती दिखी.
2/7
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है. इस फोटो में छोटी सी स्कर्ट पहनकर एक्ट्रेस काफी क्यूट लग रही हैं.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है. इस फोटो में छोटी सी स्कर्ट पहनकर एक्ट्रेस काफी क्यूट लग रही हैं.
3/7
रकुल का कुछ फोटोज में बिकिनी लुक भी देखने को मिला. इस फोटो में एक्ट्रेस येलो बिकिनी में समुद्र किनारे आराम फरमाती नजर आ रही हैं.
रकुल का कुछ फोटोज में बिकिनी लुक भी देखने को मिला. इस फोटो में एक्ट्रेस येलो बिकिनी में समुद्र किनारे आराम फरमाती नजर आ रही हैं.
4/7
एक फोटो में रकुल अपने पति जैकी भगनानी संग बीच पर रोमांटिक होती हुई नजर आई. इस फोटो पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
एक फोटो में रकुल अपने पति जैकी भगनानी संग बीच पर रोमांटिक होती हुई नजर आई. इस फोटो पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
5/7
एक्ट्रेस ने फैंस के साथ इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन भी खास दिया है. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘पूरे आनंद के बीच...’
एक्ट्रेस ने फैंस के साथ इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन भी खास दिया है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'पूरे आनंद के बीच...'
6/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो रकुल प्रीत सिंह हालिया रिलीज फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ में अज देवगन के साथ नजर आई हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो रकुल प्रीत सिंह हालिया रिलीज फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में अज देवगन के साथ नजर आई हैं.
7/7
‘दे दे प्यार दे 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही हैं. फिल्म में इन दोनों स्टार्स के अलावा, आर माधवन, जावेद जाफरी और मिजान जाफरी भी हैं.
'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही हैं. फिल्म में इन दोनों स्टार्स के अलावा, आर माधवन, जावेद जाफरी और मिजान जाफरी भी हैं.
Published at : 29 Nov 2025 10:35 PM (IST)
Rakul Preet Singh Jackky Bhagnani Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

इंडिया
'जब-जब जुल्म, तब-तब जिहाद', महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?
SIR Controversy: 2027 में चुनाव...Akhilesh Yadav का नया दांव!
MP News: CM मोहन यादव हर बार मौन क्यों?

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
