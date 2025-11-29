एक्सप्लोरर
‘दे दे प्यार दे 2’ की सक्सेस के बाद पति संग मालदीव पहुंचीं रकुल प्रीत सिंह, बीच से शेयर की रोमांटिक तस्वीरें
Rakul Preet Singh Vacation Pics: रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपने वेकेशन से कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ की सक्सेस के बाद रकुल प्रीत सिंह अब अपने पति और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. एक्ट्रेस इन दिनों मालदीव में हैं. जहां से अब उन्होंने कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आप भी डालिए इनपर एक नजर....
Published at : 29 Nov 2025 10:35 PM (IST)
