डीपनेक ड्रेस पहन समुंदर किनारे इतराईं रकुलप्रीत सिंह, देखें ग्लैमरस फोटोज

Rakul Preet Singh Photos: रकुलप्रीत सिंह अपने स्टाइलिश अंदाज से सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे देख फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 11:18 PM (IST)
रकुलप्रीत सिंह हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. एक्ट्रेस ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसे देख आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे.

1/7
इन दिनों रकुलप्रीत सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर चर्चा में है. इस बीच उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करके उन्होंने फैंस का पारा हाई कर दिया है. अब सोशल मीडिया पर ये फोटोज धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं.
2/7
लेटेस्ट फोटोशूट में एक्ट्रेस डीपनेक आउटफिट में नजर आ रही हैं. इस ब्लैक ड्रेस के साथ उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कलर का श्रग भी कैरी किया है जो उनके ओवरऑल लुक को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है.
3/7
अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ हसीना ने कैप्शन शेयर करते हुए लिखा- 'आयशा से मिलने के लिए अब बस 2 दिन का इंतजार, मैंने तो बहुत एक्साइटेड हूं आप सब से मिलने के लिए. ' इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए एक्साइटमेंट जाहिर की है.'
4/7
अपने आउटफिट को उन्होंने सटल मेकअप और स्टेटमेंट एक्सेसरीज के साथ पेयर किया है. खुले बालों में वो बेहद हसीन लग रही हैं. इन तस्वीरों को देख कोई भी एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठेगा.
5/7
अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ हसीना ने कैप्शन शेयर करते हुए लिखा कि, 'आयशा से मिलने के लिए अब बस 2 दिन का इंतजार, मैंने तो बहुत एक्साइटेड हूं आप सब से मिलने के लिए.'
6/7
समुंदर किनारे एक्ट्रेस ने जमकर फोटोशूट कराया है. ऐसे में फैंस उनकी अदाओं पर भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं.
7/7
बता दें कि रकुलप्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' थिएटर्स में 14 नवंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह के साथ अजय देवगन, आर माधवन, गौतमी कपूर, मिजान जाफरी समेत कई स्टार्स नजर आएंगे.
Published at : 12 Nov 2025 11:18 PM (IST)
Embed widget