डीपनेक ड्रेस पहन समुंदर किनारे इतराईं रकुलप्रीत सिंह, देखें ग्लैमरस फोटोज

अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ हसीना ने कैप्शन शेयर करते हुए लिखा- 'आयशा से मिलने के लिए अब बस 2 दिन का इंतजार, मैंने तो बहुत एक्साइटेड हूं आप सब से मिलने के लिए. ' इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए एक्साइटमेंट जाहिर की है.'