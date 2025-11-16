हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'दे दे प्यार दे 2' में रकुल प्रीत की खूब हो रही तारीफ, स्टाइल ऐसा कि आप बस देखते रह जाएंगे, तस्वीरें हैं सबूत

'दे दे प्यार दे 2' में रकुल प्रीत की खूब हो रही तारीफ, स्टाइल ऐसा कि आप बस देखते रह जाएंगे, तस्वीरें हैं सबूत

Rakul Preet Singh Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपनी हालिया रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म में एक्ट्रेस का बेहद ही स्टाइलिश लुक देखने को मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Rakul Preet Singh Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपनी हालिया रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म में एक्ट्रेस का बेहद ही स्टाइलिश लुक देखने को मिला.

रकुल प्रीत सिंह बॉलीवुड की स्टाइलिश और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी हालिया रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में रकुल प्रीत और अजय देवगन लीड रोल में हैं. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों खूब पसंद कर रहें हैं.

1/8
रकुल प्रीत और अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को रिलीज हुई है.
रकुल प्रीत और अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को रिलीज हुई है.
2/8
फिल्म में दोनों ने एक बार फिर से अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है.
फिल्म में दोनों ने एक बार फिर से अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है.
3/8
फिल्म में रकुल ने आयशा का रोल किया जो एक 52 साल के तलाकशुदा आदमी आशीष मेहर यानी अजय देवगन के प्यार में पड़ जाती हैं.
फिल्म में रकुल ने आयशा का रोल किया जो एक 52 साल के तलाकशुदा आदमी आशीष मेहर यानी अजय देवगन के प्यार में पड़ जाती हैं.
4/8
अजय और रकुल की केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया जा रहा है. साथ ही एक्ट्रेस की एक्टिंग की भी तारीफ हो रही है.
अजय और रकुल की केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया जा रहा है. साथ ही एक्ट्रेस की एक्टिंग की भी तारीफ हो रही है.
5/8
फिल्म में रकुल का बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज दिखने को मिला.
फिल्म में रकुल का बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज दिखने को मिला.
6/8
वहीं ये हसीना पर्दे के अलावा भी काफी ग्लैमरस नजर आती हैं. चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर लुक में रकुल कहर ढाती हैं.
वहीं ये हसीना पर्दे के अलावा भी काफी ग्लैमरस नजर आती हैं. चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर लुक में रकुल कहर ढाती हैं.
7/8
इस हैवी वर्क लहंगे में एक्ट्रेस कमाल की दिख रही हैं. उन्होंने लुक को कंप्लीट करने के लिए सटल मेकअप किया है और स्ट्रेट हेयर किए. उनका ये ट्रेडिशनल लुक काफी रॉयल लग रहा है.
इस हैवी वर्क लहंगे में एक्ट्रेस कमाल की दिख रही हैं. उन्होंने लुक को कंप्लीट करने के लिए सटल मेकअप किया है और स्ट्रेट हेयर किए. उनका ये ट्रेडिशनल लुक काफी रॉयल लग रहा है.
8/8
इस वेस्टर्न लुक में रकुल बेहद ही स्टाइलिश और क्लासी दिख रही हैं. उन्होंने व्हाइट कलर की हाई स्लिट कट ड्रेस पहनी है. साथ ही गोल्डन एक्सेसरीज भी कैरी की. लाइट मेकअप और खुले बालों में एक्ट्रेस खूबसूरत दिख रही हैं.
इस वेस्टर्न लुक में रकुल बेहद ही स्टाइलिश और क्लासी दिख रही हैं. उन्होंने व्हाइट कलर की हाई स्लिट कट ड्रेस पहनी है. साथ ही गोल्डन एक्सेसरीज भी कैरी की. लाइट मेकअप और खुले बालों में एक्ट्रेस खूबसूरत दिख रही हैं.
Published at : 16 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Rakul Preet Singh De De Pyaar De 2

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget