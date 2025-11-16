एक्सप्लोरर
'दे दे प्यार दे 2' में रकुल प्रीत की खूब हो रही तारीफ, स्टाइल ऐसा कि आप बस देखते रह जाएंगे, तस्वीरें हैं सबूत
Rakul Preet Singh Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपनी हालिया रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म में एक्ट्रेस का बेहद ही स्टाइलिश लुक देखने को मिला.
रकुल प्रीत सिंह बॉलीवुड की स्टाइलिश और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी हालिया रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में रकुल प्रीत और अजय देवगन लीड रोल में हैं. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों खूब पसंद कर रहें हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 16 Nov 2025 05:00 PM (IST)
8 Photos
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
