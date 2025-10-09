रकुलप्रीत सिंह की फिटनेस का राज खुल गया, 10 तस्वीरों में देखें टोंड फिगर

रकुल ने पॉडकास्ट में बताया कि वह अपने मॉर्निंग की शुरुआत एक गिलास गरम पानी से करती हैं. फिर दालचीनी का पानी या हल्दी वाला पानी पीती हैं. इसके बाद पांच भीगा बादाम या एक भीगा हुआ अखरोट खाती हैं. और कुछ देर बाद कॉफी पीती हैं.