रकुलप्रीत सिंह की फिटनेस का राज खुल गया, 10 तस्वीरों में देखें टोंड फिगर

रकुलप्रीत सिंह की फिटनेस का राज खुल गया, 10 तस्वीरों में देखें टोंड फिगर

Rakul preet fitnes mantra: रकुल प्रीत सिंह अपने आपको फिट रखने के लिए डेली लाइफ में क्या करती हैं. बिना देर किए आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Rakul preet fitnes mantra: रकुल प्रीत सिंह अपने आपको फिट रखने के लिए डेली लाइफ में क्या करती हैं. बिना देर किए आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज.

रकुलप्रीत सिंह अपनी फिट और टोंड बॉडी के लिए जानी जाती हैं, जिसकी झलक उनकी लेटेस्ट तस्वीरों में साफ दिखाई देती है. इन फोटोज में रकुल का ग्लो और फिटनेस रूटीन दोनों ही फैंस को मोटिवेट करती हैं.

रकुलप्रीत सिंह बॉलीवुड की सबसे फिट और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल और सख्त वर्कआउट रूटीन के लिए जानी जाती हैं.
रकुल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी जिम सेशन और योगा पोस्ट्स शेयर करती हैं. उनकी टोंड बॉडी और नेचुरल ग्लो देखकर फैंस फिटनेस गोल्स सेट करते हैं. फिटनेस के साथ-साथ रकुल अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से भी लाखों दिलों पर राज करती हैं.
रकुलप्रीत सिंह ने कुछ समय पहले रणवीर इलाहबादिया के शो में नजर आईं. जहां उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा की. उन्होंने इस पॉडकास्ट में अपनी फिटनेस और फिट बॉडी से जुड़े कई राज खोले हैं.
जिसे जानने के बाद रकुल की फीमेल्स फैंस जरूर उस रूटीन फॉलो करेगी, ताकि वो भी रकुल की तरह फिट और अट्रेक्टिव लगे. तो बिना देर किए आइए जानते हैं रकुल प्रीत सिंह अपने आपको फिट रखने के लिए डेली लाइफ में क्या करती हैं.
रकुल ने पॉडकास्ट में बताया कि वह अपने मॉर्निंग की शुरुआत एक गिलास गरम पानी से करती हैं. फिर दालचीनी का पानी या हल्दी वाला पानी पीती हैं. इसके बाद पांच भीगा बादाम या एक भीगा हुआ अखरोट खाती हैं. और कुछ देर बाद कॉफी पीती हैं.
वहीं, वर्कआउट करने के बाद स्मूदी खाती हैं. साथ ही नाश्ता हैवी करती हैं, जैसे-पोहा,बीन स्प्राउट्स दाल या फिर अंडे.
लंच में रकुल वेजिटेबल्स एड दलिया, प्रोटीन, जैसे-फिश, चिकन और रोटी खाना पसंद करती हैं.
इसके अलावा स्नैक्स 4:30 से 5 बजे के बीच करती हैं जिसमें प्रोटीन, चिया सीड पुडिंग, फ्रूट, दही, पीनट बटर, टोस्ट या स्प्राउट्स रहता है.
खुद को फिट रखने के लिए रकुल प्रीत सिंह 7 बजे डिनर कर लेती हैं, जिसमें वह कार्ब्स, प्रोटीन और वेजिटेबल्स एड करती हैं.
अगर आप भी रकुलप्रीत सिंह की तरह फिट रहना चाहते हैं तो यह डाइट प्लान जरूर अपनाए और फिट रहे.
Published at : 09 Oct 2025 02:40 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

