रक्षाबंधन पर एथनिक फैशन गोल्स दे रही हैं शालिनी पांडे, देखें ये 7 लुक्स

इस खूबसूरत एम्बेलिश्ड साड़ी में शालिनी पांडे बेहद शानदार लग रही हैं. साड़ी की हल्की चमक और बारीक कढ़ाई उनके लुक में नजाकत और ग्लैमर का बेहतरीन मेल जोड़ रही है. मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ उन्होंने इस एथनिक लुक को बेहद ग्रेसफुल और स्टाइलिश बना दिया है. आप भी इसे राखी पर ट्राई कर सकती हैं.