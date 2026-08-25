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रक्षाबंधन पर एथनिक फैशन गोल्स दे रही हैं शालिनी पांडे, देखें ये 7 लुक्स
अगर रक्षाबंधन पर आप कुछ यूनिक लुक्स ट्राई करना चाहती हैं और आउटफिट्स को लेकर कंफ्यूज हैं, तो एक्ट्रेस शालिनी पांडे के एथनिक लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
रक्षाबंधन के मौके पर हर कोई बेहद ही खूबसूत दिखना चाहता है और एथनिक लुक्स की तलाश में रहता है. अगर आप भी इस रक्षाबंधन अपने स्टाइल को खास बनाना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस शालिनी पांडे के ये खूबसूरत एथनिक लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं. साड़ियों से लेकर खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक, शालिनी ने कई बार साबित किया है कि एथनिक फैशन में उनका अंदाज सबसे अलग और बेहद अट्रैक्टिव है.
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Published at : 25 Aug 2026 03:39 PM (IST)
Tags :Shalini Pandey
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