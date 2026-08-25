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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरक्षाबंधन पर एथनिक फैशन गोल्स दे रही हैं शालिनी पांडे, देखें ये 7 लुक्स

रक्षाबंधन पर एथनिक फैशन गोल्स दे रही हैं शालिनी पांडे, देखें ये 7 लुक्स

अगर रक्षाबंधन पर आप कुछ यूनिक लुक्स ट्राई करना चाहती हैं और आउटफिट्स को लेकर कंफ्यूज हैं, तो एक्ट्रेस शालिनी पांडे के एथनिक लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Aug 2026 03:39 PM (IST)
अगर रक्षाबंधन पर आप कुछ यूनिक लुक्स ट्राई करना चाहती हैं और आउटफिट्स को लेकर कंफ्यूज हैं, तो एक्ट्रेस शालिनी पांडे के एथनिक लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.

रक्षाबंधन के मौके पर हर कोई बेहद ही खूबसूत दिखना चाहता है और एथनिक लुक्स की तलाश में रहता है. अगर आप भी इस रक्षाबंधन अपने स्टाइल को खास बनाना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस शालिनी पांडे के ये खूबसूरत एथनिक लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं. साड़ियों से लेकर खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक, शालिनी ने कई बार साबित किया है कि एथनिक फैशन में उनका अंदाज सबसे अलग और बेहद अट्रैक्टिव है.

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इस खूबसूरत एम्बेलिश्ड साड़ी में शालिनी पांडे बेहद शानदार लग रही हैं. साड़ी की हल्की चमक और बारीक कढ़ाई उनके लुक में नजाकत और ग्लैमर का बेहतरीन मेल जोड़ रही है. मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ उन्होंने इस एथनिक लुक को बेहद ग्रेसफुल और स्टाइलिश बना दिया है. आप भी इसे राखी पर ट्राई कर सकती हैं.
इस खूबसूरत एम्बेलिश्ड साड़ी में शालिनी पांडे बेहद शानदार लग रही हैं. साड़ी की हल्की चमक और बारीक कढ़ाई उनके लुक में नजाकत और ग्लैमर का बेहतरीन मेल जोड़ रही है. मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ उन्होंने इस एथनिक लुक को बेहद ग्रेसफुल और स्टाइलिश बना दिया है. आप भी इसे राखी पर ट्राई कर सकती हैं.
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आइवरी कलर के इस खूबसूरत एथनिक आउटफिट में शालिनी बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं. गोल्डन डिटेल्स और खूबसूरती से कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा उनके लुक में चार चांद लगा रहा है, जबकि स्टेटमेंट ज्वेलरी इसे और खास बना रही है. सादगी और पारंपरिक खूबसूरती का ये मेल उन पर खूब जंच रहा है.
आइवरी कलर के इस खूबसूरत एथनिक आउटफिट में शालिनी बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं. गोल्डन डिटेल्स और खूबसूरती से कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा उनके लुक में चार चांद लगा रहा है, जबकि स्टेटमेंट ज्वेलरी इसे और खास बना रही है. सादगी और पारंपरिक खूबसूरती का ये मेल उन पर खूब जंच रहा है.
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रक्षाबंधन के लिए एक्ट्रेस का ये लुक एकदम परफेक्ट है. रेड कलर की साड़ी उनके लुक को अट्रैक्टिव बना रही है. ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया है. खुले बालों में वो काफी खूबसूरत लग रही हैं.
रक्षाबंधन के लिए एक्ट्रेस का ये लुक एकदम परफेक्ट है. रेड कलर की साड़ी उनके लुक को अट्रैक्टिव बना रही है. ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया है. खुले बालों में वो काफी खूबसूरत लग रही हैं.
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इस व्हाइट कलर के लहंगे में एक्ट्रेस शालिनी की खूबसूरती और निखरकर सामने आ रही है. लहंगे पर बने फ्लोरल डिजाइन और गोल्डन बॉर्डर इसे बेहद अट्रैक्टिव बना रहे हैं. इसी के साथ सादगी से की गई स्टाइलिंग इस आउटफिट की खूबसूरती को और उभार रही है.
इस व्हाइट कलर के लहंगे में एक्ट्रेस शालिनी की खूबसूरती और निखरकर सामने आ रही है. लहंगे पर बने फ्लोरल डिजाइन और गोल्डन बॉर्डर इसे बेहद अट्रैक्टिव बना रहे हैं. इसी के साथ सादगी से की गई स्टाइलिंग इस आउटफिट की खूबसूरती को और उभार रही है.
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अगर आप कुछ हटके पहनने का सोच रही हैं, तो एक्टेस के इस आउटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. प्रिंडेट लहंगे को उन्होंने काफी शानदार तरीके से कैरी किया है. सिंपल एक्सेसरीज और मेकअप के साथ एक्ट्रेस ने अपने इस लुक को पूरा किया.
अगर आप कुछ हटके पहनने का सोच रही हैं, तो एक्टेस के इस आउटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. प्रिंडेट लहंगे को उन्होंने काफी शानदार तरीके से कैरी किया है. सिंपल एक्सेसरीज और मेकअप के साथ एक्ट्रेस ने अपने इस लुक को पूरा किया.
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सिंपल और क्लासी ट्रेडिशनल लुक के लिए आप एक्ट्रेस शालिनी पांडे के इस खूबसूरत सूट डिजाइन से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने एक बेहद एलिगेंट सूट के साथ हैवी चांदबाली ईयररिंग्स पेयर किए हैं, जो उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
सिंपल और क्लासी ट्रेडिशनल लुक के लिए आप एक्ट्रेस शालिनी पांडे के इस खूबसूरत सूट डिजाइन से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने एक बेहद एलिगेंट सूट के साथ हैवी चांदबाली ईयररिंग्स पेयर किए हैं, जो उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
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एक्ट्रेस का ये पपर्ल लहंगा काफी खूबसूरत लग रहा है. इसके साथ उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. अपने बालों को उन्होंने खुला रखने के बजाए बांधा है. ये लुक राखी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.
एक्ट्रेस का ये पपर्ल लहंगा काफी खूबसूरत लग रहा है. इसके साथ उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. अपने बालों को उन्होंने खुला रखने के बजाए बांधा है. ये लुक राखी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.
Published at : 25 Aug 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Shalini Pandey

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