ऋतिक रोशन से रणबीर कपूर तक, बहनों पर जान छिड़कते हैं ये बॉलीवुड एक्टर्स

रणवीर सिंह अपनी बड़ी बहन रितिका भवनानी के बेहद करीब हैं. 'धुरंधर' एक्टर कई बार बता चुके हैं कि उनकी बहन रितिका हमेशा उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रही हैं. रणवीर के हर अच्छे-बुरे वक्त में रितिका उनके साथ खड़ी रही हैं और उन्हें हमेशा मोटिवेट करती हैं. दोनों की बॉन्डिंग और एक-दूसरे के लिए प्यार देखकर साफ पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना खास है.