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ऋतिक रोशन से रणबीर कपूर तक, बहनों पर जान छिड़कते हैं ये बॉलीवुड एक्टर्स
बॉलीवुड के कई एक्टर्स अपनी बहनों के साथ बेहद खास बॉन्डिंग शेयर करते हैं. रक्षाबंधन के मौके पर आइए जानते हैं उन भाई-बहन की जोड़ियों के बारे में, जिनका रिश्ता प्यार और दोस्ती से भरा है.
रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने वाला खास त्योहार है. इस रिश्ते में प्यार, भरोसा और एक-दूसरे का साथ सबसे ज्यादा मायने रखता है. बॉलीवुड सितारे अपनी फिल्मों और काम को लेकर तो अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अपनी बहनों के साथ उनकी बॉन्डिंग भी लोगों को खूब पसंद आती है. इस रक्षाबंधन पर आइए जानते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स और उनकी बहनों के बारे में, जिनका रिश्ता बेहद खास है.
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Published at : 27 Aug 2026 04:15 PM (IST)
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