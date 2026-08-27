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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऋतिक रोशन से रणबीर कपूर तक, बहनों पर जान छिड़कते हैं ये बॉलीवुड एक्टर्स

ऋतिक रोशन से रणबीर कपूर तक, बहनों पर जान छिड़कते हैं ये बॉलीवुड एक्टर्स

बॉलीवुड के कई एक्टर्स अपनी बहनों के साथ बेहद खास बॉन्डिंग शेयर करते हैं. रक्षाबंधन के मौके पर आइए जानते हैं उन भाई-बहन की जोड़ियों के बारे में, जिनका रिश्ता प्यार और दोस्ती से भरा है.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 27 Aug 2026 04:15 PM (IST)
बॉलीवुड के कई एक्टर्स अपनी बहनों के साथ बेहद खास बॉन्डिंग शेयर करते हैं. रक्षाबंधन के मौके पर आइए जानते हैं उन भाई-बहन की जोड़ियों के बारे में, जिनका रिश्ता प्यार और दोस्ती से भरा है.

रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने वाला खास त्योहार है. इस रिश्ते में प्यार, भरोसा और एक-दूसरे का साथ सबसे ज्यादा मायने रखता है. बॉलीवुड सितारे अपनी फिल्मों और काम को लेकर तो अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अपनी बहनों के साथ उनकी बॉन्डिंग भी लोगों को खूब पसंद आती है. इस रक्षाबंधन पर आइए जानते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स और उनकी बहनों के बारे में, जिनका रिश्ता बेहद खास है.

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सैफ अली खान अपनी दोनों बहनों सबा अली खान और सोहा अली खान के बेहद करीब हैं. तीनों ने अपनी-अपनी फील्ड में अलग पहचान बनाई है, लेकिन भाई-बहन के बीच प्यार और अपनापन आज भी बरकरार है. सैफ और उनकी बहनें एक-दूसरे के काम और फैसलों का सम्मान करते हैं और खास मौकों पर साथ नजर आते हैं.
सैफ अली खान अपनी दोनों बहनों सबा अली खान और सोहा अली खान के बेहद करीब हैं. तीनों ने अपनी-अपनी फील्ड में अलग पहचान बनाई है, लेकिन भाई-बहन के बीच प्यार और अपनापन आज भी बरकरार है. सैफ और उनकी बहनें एक-दूसरे के काम और फैसलों का सम्मान करते हैं और खास मौकों पर साथ नजर आते हैं.
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रणवीर सिंह अपनी बड़ी बहन रितिका भवनानी के बेहद करीब हैं. 'धुरंधर' एक्टर कई बार बता चुके हैं कि उनकी बहन रितिका हमेशा उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रही हैं. रणवीर के हर अच्छे-बुरे वक्त में रितिका उनके साथ खड़ी रही हैं और उन्हें हमेशा मोटिवेट करती हैं. दोनों की बॉन्डिंग और एक-दूसरे के लिए प्यार देखकर साफ पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना खास है.
रणवीर सिंह अपनी बड़ी बहन रितिका भवनानी के बेहद करीब हैं. 'धुरंधर' एक्टर कई बार बता चुके हैं कि उनकी बहन रितिका हमेशा उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रही हैं. रणवीर के हर अच्छे-बुरे वक्त में रितिका उनके साथ खड़ी रही हैं और उन्हें हमेशा मोटिवेट करती हैं. दोनों की बॉन्डिंग और एक-दूसरे के लिए प्यार देखकर साफ पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना खास है.
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अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा की बॉन्डिंग भी काफी खास है. दोनों भाई-बहन के साथ-साथ एक-दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं. अभिषेक और श्वेता अक्सर एक-दूसरे के लिए प्यार और सपोर्ट जाहिर करते नजर आते हैं. दोनों का रिश्ता भरोसे और आपसी समझ से भरा हुआ है.
अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा की बॉन्डिंग भी काफी खास है. दोनों भाई-बहन के साथ-साथ एक-दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं. अभिषेक और श्वेता अक्सर एक-दूसरे के लिए प्यार और सपोर्ट जाहिर करते नजर आते हैं. दोनों का रिश्ता भरोसे और आपसी समझ से भरा हुआ है.
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रणबीर कपूर और उनकी बहन रिद्धिमा कपूर साहनी के बीच बेहद खास बॉन्डिंग है. दोनों भले ही अलग-अलग प्रोफेशन से जुड़े हैं, लेकिन एक-दूसरे के काफी करीब हैं. रिद्धिमा अक्सर भाई रणबीर की कामयाबी पर खुशी जताती हैं, वहीं रणबीर भी अपनी बहन और पूरे परिवार के साथ मजबूत रिश्ता शेयर करते हैं. दोनों को कई खास मौकों पर साथ देखा जाता है.
रणबीर कपूर और उनकी बहन रिद्धिमा कपूर साहनी के बीच बेहद खास बॉन्डिंग है. दोनों भले ही अलग-अलग प्रोफेशन से जुड़े हैं, लेकिन एक-दूसरे के काफी करीब हैं. रिद्धिमा अक्सर भाई रणबीर की कामयाबी पर खुशी जताती हैं, वहीं रणबीर भी अपनी बहन और पूरे परिवार के साथ मजबूत रिश्ता शेयर करते हैं. दोनों को कई खास मौकों पर साथ देखा जाता है.
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ऋतिक रोशन अपनी बहन सुनैना रोशन और कजिन सिस्टर पश्मीना रोशन के बेहद करीब हैं. वो हमेशा अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं. ऋतिक और उनकी बहनों के बीच प्यार और अपनापन साफ देखने को मिलता है. खास मौकों पर भी ये परिवार एक-दूसरे के साथ नजर आता है, जो उनकी मजबूत बॉन्डिंग दिखाता है.
ऋतिक रोशन अपनी बहन सुनैना रोशन और कजिन सिस्टर पश्मीना रोशन के बेहद करीब हैं. वो हमेशा अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं. ऋतिक और उनकी बहनों के बीच प्यार और अपनापन साफ देखने को मिलता है. खास मौकों पर भी ये परिवार एक-दूसरे के साथ नजर आता है, जो उनकी मजबूत बॉन्डिंग दिखाता है.
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सलमान खान अपने परिवार के बेहद करीब हैं और उनकी बहनों अलवीरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता खान शर्मा के साथ उनकी बॉन्डिंग भी काफी खास है. दोनों बहनें सलमान की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. परिवार के खास मौकों और फंक्शन्स में तीनों अक्सर साथ नजर आते हैं. भाई-बहन के बीच का प्यार और अपनापन फैंस को भी काफी पसंद आता है.
सलमान खान अपने परिवार के बेहद करीब हैं और उनकी बहनों अलवीरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता खान शर्मा के साथ उनकी बॉन्डिंग भी काफी खास है. दोनों बहनें सलमान की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. परिवार के खास मौकों और फंक्शन्स में तीनों अक्सर साथ नजर आते हैं. भाई-बहन के बीच का प्यार और अपनापन फैंस को भी काफी पसंद आता है.
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कार्तिक आर्यन और उनकी बहन कृतिका तिवारी की बॉन्डिंग काफी मजबूत और मजेदार है. दोनों के बीच अक्सर सोशल मीडिया पर नोकझोंक देखने को मिलती है, लेकिन एक-दूसरे के लिए उनका प्यार भी साफ नजर आता है. कृतिका हर कदम पर भाई के साथ खड़ी रही हैं. परिवार के खास मौकों पर भी दोनों साथ नजर आते हैं और एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं.
कार्तिक आर्यन और उनकी बहन कृतिका तिवारी की बॉन्डिंग काफी मजबूत और मजेदार है. दोनों के बीच अक्सर सोशल मीडिया पर नोकझोंक देखने को मिलती है, लेकिन एक-दूसरे के लिए उनका प्यार भी साफ नजर आता है. कृतिका हर कदम पर भाई के साथ खड़ी रही हैं. परिवार के खास मौकों पर भी दोनों साथ नजर आते हैं और एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं.
Published at : 27 Aug 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Raksha Bandhan 2026 Kartik Aarya

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