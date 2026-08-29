आलिया भट्ट से कार्तिक-अनन्या तक, सितारों ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और इसकी झलक सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने अपने भाइयों के लिए प्यार भरा मैसेज भी लिखा. प्रीति ने कहा, 'आज रक्षाबंधन मनाने वाले आप सभी को और मेरे दोनों पार्टनर्स इन क्राइम, मेरी खुशियों और जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में साथ देने वाले भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं.'