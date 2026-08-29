आलिया भट्ट से कार्तिक-अनन्या तक, सितारों ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन
रक्षाबंधन के मौके पर बॉलीवुड सितारे भी त्योहार के रंग में रंगे नजर आए. आलिया भट्ट से कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे तक, कई सेलेब्स ने सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है.
Written By : दीक्षा शर्मा | Updated at : 29 Aug 2026 11:06 AM (IST)
रक्षाबंधन का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया गया. आम लोगों की तरह बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस खास दिन को अपने भाई-बहनों के साथ सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पर इसकी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. किसी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तो किसी ने परिवार के साथ मिलकर इस दिन को खास बनाया. आलिया भट्ट से लेकर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे तक, सितारों के रक्षाबंधन सेलिब्रेशन में भाई-बहन के बीच की खास बॉन्डिंग देखने को मिली.
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कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन डॉ. कृतिका तिवारी के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीर में कार्तिक अपनी बहन के पैर छूते नजर आ रहे हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'राखी हो गई. आशीर्वाद मिला. जेब खाली. हैप्पी रक्षाबंधन.'
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सैफ अली खान ने भी अपनी दोनों बहनों सोहा अली खान और सबा पटौदी के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया. सोहा ने सोशल मीडिया पर इस खास मौके की तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज के साथ उन्होंने लिखा, 'जो लोग हमें प्यार, सुरक्षा और अपनापन महसूस कराते हैं, उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं.'
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एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस खास मौके की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी बहनों के साथ मस्ती करते और खुशियां बांटते नजर आ रहे हैं.
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रवि किशन ने भी इंस्टाग्राम पर रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की है. फोटो में वो अपनी कलाई पर बंधी ढेर सारी राखियां फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे की खुशी भी साफ दिखाई दे रही है.
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अनन्या पांडे ने अपने चचेरे भाई अहान पांडे के साथ रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अहान और अपने बाकी कजिन्स के साथ नजर आ रही हैं. तस्वीरों में सभी की मस्ती और बॉन्डिंग देखने को मिल रही है.
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अर्जुन कपूर ने भी अपनी बहनों खुशी कपूर और अंशुला कपूर के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी दोनों बहनों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, इन तस्वीरों में जाह्नवी कपूर नजर नहीं आईं.
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बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन के साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'रिश्ता वो जिसमें नोकझोंक भी है, प्यार भी है और हर मुश्किल में साथ भी. हर भाई और बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं.'
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एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी बड़ी बहन शाहीन भट्ट के साथ रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किया. आलिया ने सोशल मीडिया पर शाहीन के साथ बचपन की एक तस्वीर और एक मौजूदा फोटो शेयर की. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी बहन के लिए प्यार जाहिर किया और उन्हें अपना 'घर' बताया.
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एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और इसकी झलक सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने अपने भाइयों के लिए प्यार भरा मैसेज भी लिखा. प्रीति ने कहा, 'आज रक्षाबंधन मनाने वाले आप सभी को और मेरे दोनों पार्टनर्स इन क्राइम, मेरी खुशियों और जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में साथ देने वाले भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं.'
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कृति सेनन ने अपनी बहन नूपुर सेनन के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की. इसके साथ कृति ने कैप्शन में लिखा, 'हालांकि राखी फैशन कमेटी अभी भी मीटिंग कर रही है, हम उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो असल में मायने रखती है. सभी को राखी की शुभकामनाएं.'
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सारा अली खान ने भी अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की झलक शेयर की, जिसमें वो अपने भाई इब्राहिम अली खान, जेह और तैमूर के साथ नजर आ रही हैं.
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तस्वीरों में भाई-बहन की प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी राखी.'