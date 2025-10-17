हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें

बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें

Rajpal Yadav's Wife : अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस राजपाल यादव आज अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्होंने स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया. देखें उनकी पत्नी की तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 10:33 PM (IST)
Rajpal Yadav's Wife : अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस राजपाल यादव आज अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्होंने स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया. देखें उनकी पत्नी की तस्वीरें

राजपाल यादव अक्सर ही पत्नी राधा यादव पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. आज अभिनेता की पत्नी अपना 42वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर देखिए राजपाल यादव की पत्नी की खूबसूरत तस्वीरें.

राजपाल यादव अपनी फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. आज एक्टर अपनी पत्नी राधा यादव का 42वां जन्मदिन मना रहे हैं. पत्नी के लिए अभिनेता ने एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है जिसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं.
राजपाल यादव अपनी फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. आज एक्टर अपनी पत्नी राधा यादव का 42वां जन्मदिन मना रहे हैं. पत्नी के लिए अभिनेता ने एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है जिसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं.
अपनी पत्नी संग तस्वीर शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे जीवन में दो राधा हैं. एक मेरी कुलदेवी राधारानी जो मेरे माथे का तिलक है और एक मेरी अर्धांगिनी सहचरिणी राधा जो मेरा गुरूर है'. अपनी पत्नी पर प्यार बरसाते हुए राजपाल यादव ने ये पोस्ट शेयर किया.
अपनी पत्नी संग तस्वीर शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे जीवन में दो राधा हैं. एक मेरी कुलदेवी राधारानी जो मेरे माथे का तिलक है और एक मेरी अर्धांगिनी सहचरिणी राधा जो मेरा गुरूर है'. अपनी पत्नी पर प्यार बरसाते हुए राजपाल यादव ने ये पोस्ट शेयर किया.
अभिनेता अक्सर अपनी पत्नी के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं जिन्हें काफी पसंद किया जाता है. बता दें, अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद राजपाल यादव दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन राधा ने आकर उनकी जिंदगी बदल दी.
अभिनेता अक्सर अपनी पत्नी के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं जिन्हें काफी पसंद किया जाता है. बता दें, अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद राजपाल यादव दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन राधा ने आकर उनकी जिंदगी बदल दी.
पहले दोनों की दोस्ती हुई और धीरे-धीरे इस दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया. इसके बाद राजपाल यादव ने खुद से 9 साल छोटी राधा संग 2003 में सात फेरे ले लिए. अपने एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि राधा संग उनकी मुलाकात द हीरो 'लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' की शूटिंग के दौरान हुई थी.
पहले दोनों की दोस्ती हुई और धीरे-धीरे इस दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया. इसके बाद राजपाल यादव ने खुद से 9 साल छोटी राधा संग 2003 में सात फेरे ले लिए. अपने एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि राधा संग उनकी मुलाकात द हीरो 'लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' की शूटिंग के दौरान हुई थी.
कनाडा में दोनों को एक कॉमन फ्रेंड ने मिलवाया था. दो-तीन मुलाकातों के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं. फोन पर दोनों घंटों बात करते थे यहां तक कि राजपाल यादव के लिए राधा ने कनाडा छोड़ने का भी फैसला कर लिया था.
कनाडा में दोनों को एक कॉमन फ्रेंड ने मिलवाया था. दो-तीन मुलाकातों के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं. फोन पर दोनों घंटों बात करते थे यहां तक कि राजपाल यादव के लिए राधा ने कनाडा छोड़ने का भी फैसला कर लिया था.
शादी के बाद दोनों हैप्पी मेरिड लाइफ एंजॉय करते हैं. इस शादी के राजपाल यादव को एक बेटी भी है. एक्टर को उनकी पहली पत्नी करुणा से भी एक बेटी हुई जिसकी अब शादी हो चुकी है.
शादी के बाद दोनों हैप्पी मेरिड लाइफ एंजॉय करते हैं. इस शादी के राजपाल यादव को एक बेटी भी है. एक्टर को उनकी पहली पत्नी करुणा से भी एक बेटी हुई जिसकी अब शादी हो चुकी है.
राजपाल यादव और राधा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं और इन्हें दर्शकों का खूब प्यार भी मिलता है. वही प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार 'बेबी जॉन' में देखा गया था जहां उन्होंने कांस्टेबल राम सेवक की भूमिका निभाई.
राजपाल यादव और राधा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं और इन्हें दर्शकों का खूब प्यार भी मिलता है. वही प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार 'बेबी जॉन' में देखा गया था जहां उन्होंने कांस्टेबल राम सेवक की भूमिका निभाई.
Published at : 17 Oct 2025 10:33 PM (IST)
Rajpal Yadav Radha Yadav Baby John

