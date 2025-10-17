पहले दोनों की दोस्ती हुई और धीरे-धीरे इस दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया. इसके बाद राजपाल यादव ने खुद से 9 साल छोटी राधा संग 2003 में सात फेरे ले लिए. अपने एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि राधा संग उनकी मुलाकात द हीरो 'लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' की शूटिंग के दौरान हुई थी.