बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
Rajpal Yadav's Wife : अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस राजपाल यादव आज अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्होंने स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया. देखें उनकी पत्नी की तस्वीरें
राजपाल यादव अक्सर ही पत्नी राधा यादव पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. आज अभिनेता की पत्नी अपना 42वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर देखिए राजपाल यादव की पत्नी की खूबसूरत तस्वीरें.
Published at : 17 Oct 2025 10:33 PM (IST)
Tags :Rajpal Yadav Radha Yadav Baby John
