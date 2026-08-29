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करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं राजकुमार राव, जानें कितनी है नेटवर्थ
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव काफी लैविश लाइफ जीते हैं. वो करोड़ो की संपत्ती के मालिक हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है और एक फिल्म के लिए वो कितने रुपये चार्ज करते हैं.
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. आज वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और उनके पास आलीशान घर से लेकर महंगी गाड़ियों तक कई लग्जरी चीजें हैं. एक्टर 31 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसे में आइए जानते हैं राजकुमार राव की नेटवर्थ आखिर कितनी है.
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Published at : 29 Aug 2026 10:03 PM (IST)
Tags :Rajkummar Rao
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