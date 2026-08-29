करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं राजकुमार राव, जानें कितनी है नेटवर्थ

राजकुमार राव ने साल 2010 में आई निर्देशक दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. साल 2012 में आई फिल्म 'शाहिद' के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला.