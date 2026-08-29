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करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं राजकुमार राव, जानें कितनी है नेटवर्थ

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव काफी लैविश लाइफ जीते हैं. वो करोड़ो की संपत्ती के मालिक हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है और एक फिल्म के लिए वो कितने रुपये चार्ज करते हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 29 Aug 2026 10:03 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव काफी लैविश लाइफ जीते हैं. वो करोड़ो की संपत्ती के मालिक हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है और एक फिल्म के लिए वो कितने रुपये चार्ज करते हैं.

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. आज वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और उनके पास आलीशान घर से लेकर महंगी गाड़ियों तक कई लग्जरी चीजें हैं. एक्टर 31 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसे में आइए जानते हैं राजकुमार राव की नेटवर्थ आखिर कितनी है.

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राजकुमार राव ने साल 2010 में आई निर्देशक दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. साल 2012 में आई फिल्म 'शाहिद' के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला.
राजकुमार राव ने साल 2010 में आई निर्देशक दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. साल 2012 में आई फिल्म 'शाहिद' के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला.
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इसके बाद राजकुमार राव ने 'क्वीन', 'अलीगढ़', 'ट्रैप्ड', 'बरेली की बर्फी' और 'स्त्री' जैसी कई फिल्मों में काम किया. शानदार करियर की बदौलत आज राजकुमार राव करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.
इसके बाद राजकुमार राव ने 'क्वीन', 'अलीगढ़', 'ट्रैप्ड', 'बरेली की बर्फी' और 'स्त्री' जैसी कई फिल्मों में काम किया. शानदार करियर की बदौलत आज राजकुमार राव करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.
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मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजकुमार राव की नेटवर्थ करीब 81 करोड़ रुपये है. वो अपनी फिल्मों के लिए करीब 5-6 करोड़ रुपये फीस लेते हैं.
मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजकुमार राव की नेटवर्थ करीब 81 करोड़ रुपये है. वो अपनी फिल्मों के लिए करीब 5-6 करोड़ रुपये फीस लेते हैं.
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इसके अलावा एक्टर कई बड़े ब्रांड्स के एड भी करते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐड के लिए करीब 1-2 करोड़ रुपये फीस लेते हैं.
इसके अलावा एक्टर कई बड़े ब्रांड्स के एड भी करते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐड के लिए करीब 1-2 करोड़ रुपये फीस लेते हैं.
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राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा का अपना प्रोडक्शन हाउस कैम्पा फिल्म्स भी है, जिसे 2025 में शुरू किया गया था. इसके बैनर तले पहली फिल्म 'टोस्टर' बनाई गई.
राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा का अपना प्रोडक्शन हाउस कैम्पा फिल्म्स भी है, जिसे 2025 में शुरू किया गया था. इसके बैनर तले पहली फिल्म 'टोस्टर' बनाई गई.
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राजकुमार राव मुंबई के जुहू में करीब 44 करोड़ रुपये के ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट में रहते हैं. जुहू मुंबई की सबसे पॉश जगहों में से एक है, जहां कई बॉलीवुड सितारों के आलीशान घर हैं.
राजकुमार राव मुंबई के जुहू में करीब 44 करोड़ रुपये के ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट में रहते हैं. जुहू मुंबई की सबसे पॉश जगहों में से एक है, जहां कई बॉलीवुड सितारों के आलीशान घर हैं.
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राजकुमार को महंगी गाड़ियों का भी शौक है. उनके पास Audi Q7, Mercedes-Benz GLS, Lexus LM 350h जैसी लग्जरी गाड़िया हैं.
राजकुमार को महंगी गाड़ियों का भी शौक है. उनके पास Audi Q7, Mercedes-Benz GLS, Lexus LM 350h जैसी लग्जरी गाड़िया हैं.
Published at : 29 Aug 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao

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