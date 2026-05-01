रितेश- सलमान से संजय दत्त तक, कौन है 'राजा शिवाजी' का सबसे अमीर एक्टर? जानें नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रितेश देशमुख की नेट वर्थ करीब 140 करोड़ के आस-पास है. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 'राजा शिवाजी' के लिए 15 करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है.