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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरितेश- सलमान से संजय दत्त तक, कौन है 'राजा शिवाजी' का सबसे अमीर एक्टर? जानें नेटवर्थ

रितेश- सलमान से संजय दत्त तक, कौन है 'राजा शिवाजी' का सबसे अमीर एक्टर? जानें नेटवर्थ

फिल्म 'राजा शिवाजी 1 मई को थिएटर में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. इसमें कई कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन है फिल्म का सबसे अमीर एक्टर.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 May 2026 07:03 PM (IST)
फिल्म 'राजा शिवाजी 1 मई को थिएटर में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. इसमें कई कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन है फिल्म का सबसे अमीर एक्टर.

रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी को थिएटर में धमाल मचा रही है. फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म के सभी कलाकार रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया, सलमान खान और भाग्यश्री की जमकर तारीफ हो रही है. आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का सबसे महंगा एक्टर कौन है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रितेश देशमुख की नेट वर्थ करीब 140 करोड़ के आस-पास है. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 'राजा शिवाजी' के लिए 15 करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रितेश देशमुख की नेट वर्थ करीब 140 करोड़ के आस-पास है. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 'राजा शिवाजी' के लिए 15 करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है.
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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की नेटवर्थ 2,900 करोड़ रुपये हैं. वो फिल्म में कैमियो करते नजर आ रहे हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की नेटवर्थ 2,900 करोड़ रुपये हैं. वो फिल्म में कैमियो करते नजर आ रहे हैं.
Published at : 01 May 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Genelia Raja Shivaji SALMAN KHAN

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