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रितेश- सलमान से संजय दत्त तक, कौन है 'राजा शिवाजी' का सबसे अमीर एक्टर? जानें नेटवर्थ
फिल्म 'राजा शिवाजी 1 मई को थिएटर में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. इसमें कई कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन है फिल्म का सबसे अमीर एक्टर.
रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी को थिएटर में धमाल मचा रही है. फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म के सभी कलाकार रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया, सलमान खान और भाग्यश्री की जमकर तारीफ हो रही है. आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का सबसे महंगा एक्टर कौन है.
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Published at : 01 May 2026 07:03 PM (IST)
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