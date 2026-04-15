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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडराज बब्बर की बहू की 10 तस्वीरें, ग्लैमरस लुक देख नजरें हटाना हो जाएगा मुश्किल

राज बब्बर की बहू की 10 तस्वीरें, ग्लैमरस लुक देख नजरें हटाना हो जाएगा मुश्किल

Raj Babbar Daughter In Law: राज बब्बर की बहू काफी ग्लैमरस हैं. उनकी फोटोज भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. फैंस उनकी हर एक नए लुक का इंतजार करते रहते हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Apr 2026 08:32 PM (IST)
Raj Babbar Daughter In Law: राज बब्बर की बहू काफी ग्लैमरस हैं. उनकी फोटोज भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. फैंस उनकी हर एक नए लुक का इंतजार करते रहते हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

राज बब्बर की बहू का नाम प्रिया बनर्जी है. वो काफी ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं. उनका हर एक लुक फैंस को दीवाना बना देता है. कल एक्ट्रेस अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं.

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राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने फरवरी 2025 में एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी से शादी की थी.
राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने फरवरी 2025 में एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी से शादी की थी.
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खबरों के मुताबिक, प्रतीक और प्रिया ने राज बब्बर या परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया था. दोंनो परिवार के साथ नहीं रहते हैं.
खबरों के मुताबिक, प्रतीक और प्रिया ने राज बब्बर या परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया था. दोंनो परिवार के साथ नहीं रहते हैं.
Published at : 15 Apr 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Raj Babbar Priya Banerjee Prateik Smita Patil

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