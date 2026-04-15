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राज बब्बर की बहू की 10 तस्वीरें, ग्लैमरस लुक देख नजरें हटाना हो जाएगा मुश्किल
Raj Babbar Daughter In Law: राज बब्बर की बहू काफी ग्लैमरस हैं. उनकी फोटोज भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. फैंस उनकी हर एक नए लुक का इंतजार करते रहते हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
राज बब्बर की बहू का नाम प्रिया बनर्जी है. वो काफी ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं. उनका हर एक लुक फैंस को दीवाना बना देता है. कल एक्ट्रेस अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 08:32 PM (IST)
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