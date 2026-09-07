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सास नीता अंबानी का बैग लेकर पहुंचीं राधिका, स्टाइलिश लुक से बटोरीं सुर्खियां
अबू जानी और संदीप खोसला के 40वें एनिवर्सरी इवेंट में अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट ने अपने शानदार लुक से सबका ध्यान खींचा. इसके साथ ही उनका करोड़ों का बैग भी सुर्खियों में है.
अंबानी परिवार की छोटी बहु राधिका मर्चेंट एक बार फिर अपने ग्लैमरस लुक को लेकर इंटरनेट पर चर्चा में हैं. वो मुंबई में डिजाइनर जोड़ी अबू जानी और संदीप खोसला की 40वीं एनिवर्सरी के इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने पार्टी में चार चांद लगा दिए, वहीं उनके लुक से ज्यादा उनके छोटे से हैंडबैग ने सबका ध्यान खींचा.
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Published at : 07 Sep 2026 07:24 PM (IST)
Tags :Radhika Merchant
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एबीपी लाइव डेस्क
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