सास नीता अंबानी का बैग लेकर पहुंचीं राधिका, स्टाइलिश लुक से बटोरीं सुर्खियां

राधिका ने हर्मेस का सैक बिजू बिर्किन बैग कैरी किया था. हालांकि इससे पहले ईशा अंबानी को पेरिस हाउते कॉउचर वीक के दौरान यही हर्मेस बैग कैरी करते हुए देखा गया था. वहीं उनकी सास नीता अंबानी भी एक इवेंट में इस बैग के साथ नजर आ चुकी हैं.