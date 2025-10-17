हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्टाइलिश है अंबानी परिवार की छोटी बहू, देखिए राधिका मर्चेंट की ग्लैमरस फोटोज

स्टाइलिश है अंबानी परिवार की छोटी बहू, देखिए राधिका मर्चेंट की ग्लैमरस फोटोज

Radhika Merchant 10 Photos: अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट अपने स्टाइल और फैशन सेंस से सबको हैरान कर देती हैं. उनका हर एक लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Radhika Merchant 10 Photos: अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट अपने स्टाइल और फैशन सेंस से सबको हैरान कर देती हैं. उनका हर एक लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.

अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट हमेशा अपने स्टाइलिश लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज़ फैंस और फैशन क्रिटिक्स दोनों का ध्यान खींचता है. तस्वीरों में देखिए राधिका मर्चेंट का ग्लैमरस अंदाज़ और स्टाइलिश लुक, जो उन्हें सभी मौकों पर खास बनाता है.

राधिका मर्चेंट अपने स्टाइलश लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. हर पार्टी में वो अपने ग्लैमरस लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
राधिका मर्चेंट अपने स्टाइलश लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. हर पार्टी में वो अपने ग्लैमरस लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
इस तस्वीर में राधिका बेहद ही खूबसूरत दिख रही है उन्होंने व्हाइट कलर मरमेड लुक आउटफिट कैरी किया है जिसमें गोल्डन कलर का कॉरसेट टॉप है जो उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है. उन्होंने सटल मेकअप रखा है और बालों को कर्ली किया है.
इस तस्वीर में राधिका बेहद ही खूबसूरत दिख रही है उन्होंने व्हाइट कलर मरमेड लुक आउटफिट कैरी किया है जिसमें गोल्डन कलर का कॉरसेट टॉप है जो उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है. उन्होंने सटल मेकअप रखा है और बालों को कर्ली किया है.
राधिका का ये लुक काफी क्लासी और स्टाइलिश है. इस ब्लैक एंड व्हाइट कांबिनेशन वाले आउटफिट में वो बेहद ही हसीन दिख रही हैं. उन्होनें लुक को कंप्लीट करने के लिए सिंपल नेकलेस और हाथों में ब्लैक ट्रांसपेरेंट ग्लव्स कैरी किए हैं.
राधिका का ये लुक काफी क्लासी और स्टाइलिश है. इस ब्लैक एंड व्हाइट कांबिनेशन वाले आउटफिट में वो बेहद ही हसीन दिख रही हैं. उन्होनें लुक को कंप्लीट करने के लिए सिंपल नेकलेस और हाथों में ब्लैक ट्रांसपेरेंट ग्लव्स कैरी किए हैं.
इस व्हाइट कलर के बॉडीकॉन गाउन में राधिका कमाल की दिख रही है. उनका ये लुक काफी रिच और रॉयल नजर आ रहा है.
इस व्हाइट कलर के बॉडीकॉन गाउन में राधिका कमाल की दिख रही है. उनका ये लुक काफी रिच और रॉयल नजर आ रहा है.
इस तस्वीर में राधिका कॉरसेट स्टाइल बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आ रही है. सटल मेकअप और स्ट्रेट हेयर्स में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में राधिका कॉरसेट स्टाइल बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आ रही है. सटल मेकअप और स्ट्रेट हेयर्स में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
राधिका का ये लुक काफी ग्लैमरस हैं. उन्होंने प्रिंटेट स्कर्ट पहनी है जिसे कॉरसेट टॉप के साथ पेयर किया है. अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए राधिका ने चोकर पहना है और बन बनाया है.
राधिका का ये लुक काफी ग्लैमरस हैं. उन्होंने प्रिंटेट स्कर्ट पहनी है जिसे कॉरसेट टॉप के साथ पेयर किया है. अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए राधिका ने चोकर पहना है और बन बनाया है.
इस तस्वीर में राधिका फेदर वाला ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप और बन बनाकर उन्होंने अपने इस लुक को और ग्लैमरस और एलिगेंट बनाया है.
इस तस्वीर में राधिका फेदर वाला ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप और बन बनाकर उन्होंने अपने इस लुक को और ग्लैमरस और एलिगेंट बनाया है.
Published at : 17 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Radhika Merchant

Photo Gallery

