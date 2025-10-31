एक्सप्लोरर
अरबाज की इस 'गर्लफ्रेंड' ने करीना के 'बॉयफ्रेंड' संग शादी कर इंडस्ट्री से बनाई दूरी, क्या आपको याद है 'तेरी जवानी बड़ी मस्त-मस्त है' वाली एक्ट्रेस?
इस आर्टिकल में जिस हसीना की बात हो रही है वो ब्रिटिश-इंडियन हैं, जो तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. 90 के दशक में एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत की थी.
प्यार किया तो डरना क्या में काजोल की फ्रेंड और अरबाज खान की गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाने वाली अंजला जावेरी 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं.
