अरबाज की इस 'गर्लफ्रेंड' ने करीना के 'बॉयफ्रेंड' संग शादी कर इंडस्ट्री से बनाई दूरी, क्या आपको याद है 'तेरी जवानी बड़ी मस्त-मस्त है' वाली एक्ट्रेस?

अरबाज की इस 'गर्लफ्रेंड' ने करीना के 'बॉयफ्रेंड' संग शादी कर इंडस्ट्री से बनाई दूरी, क्या आपको याद है 'तेरी जवानी बड़ी मस्त-मस्त है' वाली एक्ट्रेस?

इस आर्टिकल में जिस हसीना की बात हो रही है वो ब्रिटिश-इंडियन हैं, जो तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. 90 के दशक में एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 06:51 PM (IST)
इस आर्टिकल में जिस हसीना की बात हो रही है वो ब्रिटिश-इंडियन हैं, जो तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. 90 के दशक में एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत की थी.

प्यार किया तो डरना क्या में काजोल की फ्रेंड और अरबाज खान की गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाने वाली अंजला जावेरी 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं.

अंजला को नेचुरल ब्यूटी कहा जाता था. घुंघराले बाल, काली आंखों के साथ बेहद ही सुंदर चेहरा पर्दे पर आते ही छा गया था. लेकिन, अब ये मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं खो सा गया है.
अंजला को नेचुरल ब्यूटी कहा जाता था. घुंघराले बाल, काली आंखों के साथ बेहद ही सुंदर चेहरा पर्दे पर आते ही छा गया था. लेकिन, अब ये मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं खो सा गया है.
अंजला लंदन में ही पली-बढ़ी हैं और मुंबई आकर उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी. साउथ इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की पकड़ काफी अच्छी रही है. अब वो कम ही फिल्मों में काम करती हैं.
अंजला लंदन में ही पली-बढ़ी हैं और मुंबई आकर उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी. साउथ इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की पकड़ काफी अच्छी रही है. अब वो कम ही फिल्मों में काम करती हैं.
अंजला को खासतौर पर हिमालयपुत्र और अरबाज खान के साथ प्यार किया तो डरना क्या के लिए जाना जाता है. उन्हें इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह के संग फिल्म बेताबी में देखा गया था.
अंजला को खासतौर पर हिमालयपुत्र और अरबाज खान के साथ प्यार किया तो डरना क्या के लिए जाना जाता है. उन्हें इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह के संग फिल्म बेताबी में देखा गया था.
अंजना ने जब वी मेट में करीना कपूर के बॉयफ्रेंड अंशुमन की भूमिका निभाने वाले तरुण अरोड़ा संग शादी की है. एक्ट्रेस अपनी मैरिड लाइफ को इन दिनों बखूबी एंजॉय कर रही हैं.
अंजना ने जब वी मेट में करीना कपूर के बॉयफ्रेंड अंशुमन की भूमिका निभाने वाले तरुण अरोड़ा संग शादी की है. एक्ट्रेस अपनी मैरिड लाइफ को इन दिनों बखूबी एंजॉय कर रही हैं.
अंजला एक बार फिर से तब चर्चा में आईं जब उनकी तेलुगु फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई. खासतौर पर उनकी फिल्म 'प्रीमिन्चुकुंडम रा' ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया.
अंजला एक बार फिर से तब चर्चा में आईं जब उनकी तेलुगु फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई. खासतौर पर उनकी फिल्म 'प्रीमिन्चुकुंडम रा' ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया.
अंजला ने फिलहाल एक्टिंग से ब्रेक ले रखा है औक अब वो अपनी फैमिली पर फोकस कर रही हैं. एक्ट्रेस मुंबई में ही अपिने पति तरुण अरोड़ा के साथ रहती हैं.
अंजला ने फिलहाल एक्टिंग से ब्रेक ले रखा है औक अब वो अपनी फैमिली पर फोकस कर रही हैं. एक्ट्रेस मुंबई में ही अपिने पति तरुण अरोड़ा के साथ रहती हैं.
अंजला एक्टिंग से ब्रेक लेकर प्रोडक्शन और बिजनेस पर पूरी तरह से फोकस कर रही हैं. एक्ट्रेस योगा और ट्रैवलिंग करती रहती हैं.
अंजला एक्टिंग से ब्रेक लेकर प्रोडक्शन और बिजनेस पर पूरी तरह से फोकस कर रही हैं. एक्ट्रेस योगा और ट्रैवलिंग करती रहती हैं.
Published at : 31 Oct 2025 06:51 PM (IST)
Photo Gallery

