रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी एक-दूसरे के पड़ोसी थी और इनका फ्रेंड सर्कल भी एक था. मगर दोनों के बीच पहले कुछ नहीं था. हालांकि, लॉकडाउन के दौरान दोनों की दोस्ती हुई फिर प्य़ार हो गया. उसके बाद कपल ने 2024 में शादी कर ली.