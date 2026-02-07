Propose Day 2026: बॉलीवुड फिल्मों के वो प्रपोजल सीन, जिन्हें देख होगा प्यार, इश्क और मोहब्बत का एहसास

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPropose Day 2026: बॉलीवुड फिल्मों के वो प्रपोजल सीन, जिन्हें देख होगा प्यार, इश्क और मोहब्बत का एहसास

Bollywood proposals: बॉलीवुड ने हमेशा प्यार और रोमांस के सबसे खूबसूरत पलों को पर्दे पर दिखाया है. कुछ प्रपोजल सीन लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं. आइऐ जानते है आज उन प्रपोजल सीन के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Feb 2026 11:21 PM (IST)
प्यार के लिए बॉलीवुड हमेशा ही दिल छू लेने वाला रहा है. फिल्मों में दिखाए गए प्रपोजल सीन हमें हंसाते हैं रुलाते हैं और प्यार का असली एहसास दिलाते हैं. चाहे सादगी भरा इजहार हो या हंसी-मजाक के साथ बड़ा ड्रामा हर सीन लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेता है. आज हम ऐसे कुछ यादगार प्रपोजल सीन के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर आप भी प्यार और मोहब्बत का जादू महसूस करेंगे.

1/7
बॉलीवुड हमेशा से ही रोमांस और प्यार के सबसे भावुक और यादगार पलों का मंच रहा है. इन फिल्मों के प्रपोजल सीन ने लोगों के दिलों में मोहब्बत और इश्क की परिभाषा को नया मोड़ दिया है. कभी रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कभी साधारण सी बातचीत में ये सीन ये दिखाते हैं कि प्यार जताने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं।
2/7
बैंड बाजा बारात- बिट्टू और श्रुति का सीन सबसे अलग और सच्चा लगता है. शादी की तैयारी के दौरान दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलती है. और जब बिट्टू अपने दिल की बात कहता है 'तेरे बिना किसी चीज में मौज नहीं है ना चाय में ना चाउमीन में' तो बस यही बात दिल जीत जाती है.
Published at : 07 Feb 2026 11:21 PM (IST)
