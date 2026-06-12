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Priyanka Chopra से Sunny Leone तक, नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाईं ये एक्ट्रेसेस, सरोगेसी और IVF का लिया सहारा
बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें नेचुरल तरीके से मां बनने का सुख नहीं मिल पाया है. किसी के आंगन में IVF तकनीक के जरिए किलकारी गूंजी तो कोई सरोगेसी से मां बनीं.
हाल ही में एक्ट्रेस संभावना सेठ ने ट्विन्स का वेलकम किया था. 7 से 8 IVF तकनीक फेल होने और एक बार मिसकैरेज का दर्द झेलने के बाद संभावना आखिरकार सरोगेसी के जरिए 45 साल की उम्र में मां बनी थीं. उनके अलावा और भी कई एक्ट्रेस हैं जिन्हें मां बनने का सुख IVF तकनीक और सरोगेसी के जरिए मिला था. इनमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर सनी लियोन जैसी हसीनाएं भी शामिल हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 07:23 PM (IST)
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