साल 2012 में सनी लियोन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने और उनके पति डेनियल वेबर ने साल 2017 में बेटी निशा को गोद लिया था. वहीं 2018 में एक्ट्रेस सरोगेसी के जरिए जुड़वां बेटों की मां बनी थीं.