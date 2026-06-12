हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPriyanka Chopra से Sunny Leone तक, नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाईं ये एक्ट्रेसेस, सरोगेसी और IVF का लिया सहारा

Priyanka Chopra से Sunny Leone तक, नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाईं ये एक्ट्रेसेस, सरोगेसी और IVF का लिया सहारा

बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें नेचुरल तरीके से मां बनने का सुख नहीं मिल पाया है. किसी के आंगन में IVF तकनीक के जरिए किलकारी गूंजी तो कोई सरोगेसी से मां बनीं.

By : संदीप मेहरा  | Updated at : 12 Jun 2026 07:23 PM (IST)
बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें नेचुरल तरीके से मां बनने का सुख नहीं मिल पाया है. किसी के आंगन में IVF तकनीक के जरिए किलकारी गूंजी तो कोई सरोगेसी से मां बनीं.

हाल ही में एक्ट्रेस संभावना सेठ ने ट्विन्स का वेलकम किया था. 7 से 8 IVF तकनीक फेल होने और एक बार मिसकैरेज का दर्द झेलने के बाद संभावना आखिरकार सरोगेसी के जरिए 45 साल की उम्र में मां बनी थीं. उनके अलावा और भी कई एक्ट्रेस हैं जिन्हें मां बनने का सुख IVF तकनीक और सरोगेसी के जरिए मिला था. इनमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर सनी लियोन जैसी हसीनाएं भी शामिल हैं.

1/7
साल 2012 में सनी लियोन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने और उनके पति डेनियल वेबर ने साल 2017 में बेटी निशा को गोद लिया था. वहीं 2018 में एक्ट्रेस सरोगेसी के जरिए जुड़वां बेटों की मां बनी थीं.
साल 2012 में सनी लियोन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने और उनके पति डेनियल वेबर ने साल 2017 में बेटी निशा को गोद लिया था. वहीं 2018 में एक्ट्रेस सरोगेसी के जरिए जुड़वां बेटों की मां बनी थीं.
2/7
बॉलीवुड की फिट और हिट एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी दो बच्चों की मां हैं. 2012 में उन्होंने बेटे वियान को जन्म दिया था. जबकि 15 फरवरी 2020 को सरोगेसी के जरिए उन्होंने बेटी समीशा का वेलकम किया था.
बॉलीवुड की फिट और हिट एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी दो बच्चों की मां हैं. 2012 में उन्होंने बेटे वियान को जन्म दिया था. जबकि 15 फरवरी 2020 को सरोगेसी के जरिए उन्होंने बेटी समीशा का वेलकम किया था.
Published at : 12 Jun 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Preity Zinta Sunny Leone Priyanka Chopra

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Friday Box Office Live Updates: नई रिलीज 'भारत भाग्य विधाता' और 'गवर्नर' पर भारी पड़ रही 9 दिन पुरानी 'पेद्दी', जानें- 7.30 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: नई रिलीज 'भारत भाग्य विधाता' और 'गवर्नर' पर भारी पड़ रही 9 दिन पुरानी 'पेद्दी', जानें- 7.30 बजे तक का कलेक्शन
मनोरंजन
Gram Chikitsalay 2 Trailer: 'ग्राम चिकित्सालय 2' में भोजपुरी स्टार निरहुआ की एंट्री, ट्रेलर रिलीज, जानें कब-कहां देख सकेंगे सीरीज
'ग्राम चिकित्सालय 2' का ट्रेलर आउट, जानें- कब और कहां देख सकेंगे सीरीज
मनोरंजन
'जितना छूना था छू लिया...', जब रीना रॉय ने शत्रुघन सिन्हा संग काम करने से किया था इनकार, भड़क गए थे एक्टर
'जितना छूना था छू लिया...', जब रीना रॉय पर बरस पड़े थे शत्रुघन सिन्हा, साथ काम करने से किया था इनकार
मनोरंजन
Dhamaal 4 Trailer: 'धमाल 4' का ट्रेलर देख लिया तो हंस-हंसकर पागल हो जाएंगे, ब्लॉकबस्टर फ़िल्म लोडिंग…
'धमाल 4' का ट्रेलर देख लिया तो हंस-हंसकर पागल हो जाएंगे, ब्लॉकबस्टर फिल्म लोडिंग…
Advertisement

वीडियोज

Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
नए अवतार में दिखी Tata Sierra EV, जल्द होगी Launch #autolive
Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच इंसाफ मांगता सूर्य चौहान मर्डर केस
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूएस-ईरान डील: तेहरान का परमाणु हथियार से तौबा, खोल देगा होर्मुज... डील में और क्या-क्या शर्तें शामिल
यूएस-ईरान डील: तेहरान का परमाणु हथियार से तौबा, खोल देगा होर्मुज... डील में और क्या-क्या शर्तें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BSP की ना के बावजूद AIMIM से फिर मिला गठबंधन का ऑफर, क्या मानेंगी बसपा चीफ मायावती?
BSP की ना के बावजूद AIMIM से फिर मिला गठबंधन का ऑफर, क्या मानेंगी बसपा चीफ मायावती?
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, क्या बांग्लादेश के नाहिद राणा बन गए नंबर-1?
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, क्या नाहिद राणा बन गए नंबर-1?
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
इंडिया
बंगाल के पुस्तकालयों से हटाई जाएंगी ममता बनर्जी की किताबें? TMC चीफ के एपांग ओपांग झपांग पर बोले CM शुभेंदु के मंत्री
बंगाल: पुस्तकालयों से हटेंगी ममता की किताबें? 'एपांग ओपांग झपांग' पर बोले CM शुभेंदु के मंत्री
इंडिया
ममता बनर्जी की बढ़ी मुसीबत, साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर
ममता बनर्जी की बढ़ी मुसीबत, साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर
जनरल नॉलेज
डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट का मजाक बनाने पर MBBS छात्रा सेजल पर FIR, जानें कितनी हो सकती है सजा?
डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट का मजाक बनाने पर MBBS छात्रा सेजल पर FIR, जानें कितनी हो सकती है सजा?
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget