Photos: महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
Priyanka Chopra Pics: मुंबई में आज बुल्गारी का इवेंट था जिसमें ब्रांड एंबेसेडर प्रियंका चोपड़ा भी पहुंचीं. एक्ट्रेस ने अपने लुक से महफिल लूट ली. इस दौरान उनके डायमंड नेकलेस ने सभी का ध्यान खींच लिया.
प्रियंका चोपड़ा ने एक तरफ अपने ग्लैमरस लुक से लाइमलाइट चुरा ली. दूसरी तरफ उन्होंने नीता अंबानी और ईशा अंबानी के साथ जमकर पोज दिए. इस दौरान देसी गर्ल को दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ भी गपशप करते देखा गया.
Published at : 01 Oct 2025 10:51 PM (IST)
