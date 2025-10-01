हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज

Photos: महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज

Priyanka Chopra Pics: मुंबई में आज बुल्गारी का इवेंट था जिसमें ब्रांड एंबेसेडर प्रियंका चोपड़ा भी पहुंचीं. एक्ट्रेस ने अपने लुक से महफिल लूट ली. इस दौरान उनके डायमंड नेकलेस ने सभी का ध्यान खींच लिया.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Oct 2025 11:18 PM (IST)
प्रियंका चोपड़ा ने एक तरफ अपने ग्लैमरस लुक से लाइमलाइट चुरा ली. दूसरी तरफ उन्होंने नीता अंबानी और ईशा अंबानी के साथ जमकर पोज दिए. इस दौरान देसी गर्ल को दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ भी गपशप करते देखा गया.

1/7
प्रियंका चोपड़ा इवेंट में व्हाइट कलर का सिल्क ट्यूल काउल नेकलाइन ड्रेस पहनकर पहुंची थीं. इसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं.
2/7
ड्रेस के साथ देसी गर्ल ने Bvlgari का सर्पेंटी महारानी सीक्रेट नेकलेस पहना था.109.27 कैरेट के कैबोकॉन रूबेलाइट वाले इस नेकलेस पर हर किसी की नजर ठहर गई.
3/7
प्रियंका चोपड़ा ने इवेंट में नीता अंबानी और ईशा अंबानी के साथ जमकर पोज दिए. उन्हें एक-दूसरे से गपशप लगाते भी देखा गया.
4/7
नीता अंबानी इवेंट में सिल्क साड़ी पहने बहुत खूबसूरत दिख रही थीं. साड़ी को उन्होंने पिंक ब्लाउज के साथ ड्रेप किया था.
5/7
वहीं ब्लैक कॉर्सेट में ईशा अंबानी भी बहुत गॉर्जियस दिख रही थीं. उन्होंने अपनी मां नीता अंबानी के साथ पोज भी दिए.
6/7
इवेंट में प्रियंका चोपड़ा को तृप्ति डिमरी को गले लगाते देखा गया. दोनों ने साथ में फोटोज भी क्लिक करवाईं.
7/7
इस दौरान प्रियंका और तमन्ना भाटिया भी एक-दूसरे से गर्मजोशी से मिले. दोनों को खूब बातें करते भी स्पॉट किया गया.
Published at : 01 Oct 2025 10:51 PM (IST)
Tags :
Nita Ambani Isha Ambani Priyanka Chopra TRIPTI DIMRI

Photo Gallery

