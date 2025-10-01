एक्सप्लोरर
मुंबई के बुल्गारी इवेंट में मेटैलिक ड्रेस में खूब जचीं प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस के लुक पर दिल हारे फैंस
Priyanka Chopra At Bvlgari Event: प्रियंका चोपड़ा की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें वो मेटैलिक ड्रेस में नजर आ रही हैं. बुल्गारी इवेंट में एक्ट्रेस का कातिलाना अंदाज स्पॉटलाइट अपने नाम कर रहा है.
हर बार की तरह इस बार भी प्रियंका चोपड़ा ने अपने स्टनिंग लुक्स से सभी की निगाहे अपने ओर कर ली हैं. हाल ही में अदाकारा बुल्गारी इवेंट में शामिल हुईं जहां उन्होंने अपनी खूबसूरती से चार–चांद लगा दिए. आप भी देखिए खूबसूरत तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Oct 2025 02:39 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
इवेंट में मेटैलिक ड्रेस में खूब जचीं प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस के लुक पर दिल हारे फैंस
