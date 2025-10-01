प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस के पास कई प्रोजेक्ट्स लाइन आप किए हुए हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ग्लोबल आइकन सीटाडेल सीजन 2 में नजर आएंगी. इसके साथ ही फिल्मीबीट ने दावा किया कि उनकी अगली फिल्म कल्पना चावला की बायोपिक इसी साल 29 दिसंबर को रिलीज होगी. इतना ही नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक्ट्रेस एसएस राजामौली की फिल्म SSMB 29 का भी हिस्सा हैं.