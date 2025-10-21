एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ
Parineeti Chopra Networth: परिणीति चोपड़ा आज बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है. अपने टैलेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से वह ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं.
परिणीति चोपड़ा के फैंस के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस कभी इतनी साधारण जिंदगी जीती थीं कि बर्थडे पर केक तक खरीदना उनके लिए मुमकिन नहीं होता था. लेकिन मेहनत और टैलेंट की बदौलत उन्होंने अपनी जगह बॉलीवुड में पक्की कर ली और आज वह अपने करियर और लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए सुर्खियों में हैं.
Published at : 21 Oct 2025 12:16 AM (IST)
बॉलीवुड
