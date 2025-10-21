हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ

प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ

Parineeti Chopra Networth: परिणीति चोपड़ा आज बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है. अपने टैलेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से वह ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 12:16 PM (IST)
Parineeti Chopra Networth: परिणीति चोपड़ा आज बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है. अपने टैलेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से वह ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं.

परिणीति चोपड़ा के फैंस के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस कभी इतनी साधारण जिंदगी जीती थीं कि बर्थडे पर केक तक खरीदना उनके लिए मुमकिन नहीं होता था. लेकिन मेहनत और टैलेंट की बदौलत उन्होंने अपनी जगह बॉलीवुड में पक्की कर ली और आज वह अपने करियर और लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए सुर्खियों में हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों काफी चर्चा में हैं हाल ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों काफी चर्चा में हैं हाल ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया हैं.
22 अक्टूबर को एक्ट्रेस अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी.
22 अक्टूबर को एक्ट्रेस अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी.
वहीं अगर एक्ट्रेस की नेटवर्थ की बात करें तो आज परिणीति करोड़ों की मालिक हैं.
वहीं अगर एक्ट्रेस की नेटवर्थ की बात करें तो आज परिणीति करोड़ों की मालिक हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिणीति की नेटवर्थ 74 करोड़ रुपए है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिणीति की नेटवर्थ 74 करोड़ रुपए है.
परिणीति आलीशान बंगले से लेकर लग्जीरियस गाड़ियों की मालिक हैं.
परिणीति आलीशान बंगले से लेकर लग्जीरियस गाड़ियों की मालिक हैं.
मसाला डॉट कॉम के मुताबिक उनका बांद्रा में एक शानदार घर भी है जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए बताई जाती है.
मसाला डॉट कॉम के मुताबिक उनका बांद्रा में एक शानदार घर भी है जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए बताई जाती है.
उनकी कार कलेक्शन में 1.30 करोड़ की रेंज रोवर वोग, 43.19 लाख रुपए की ऑडी क्यू4 और 69.27 लाख रुपए की ऑडी क्यू7 शामिल है.
उनकी कार कलेक्शन में 1.30 करोड़ की रेंज रोवर वोग, 43.19 लाख रुपए की ऑडी क्यू4 और 69.27 लाख रुपए की ऑडी क्यू7 शामिल है.
Published at : 21 Oct 2025 12:16 PM (IST)
